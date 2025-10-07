TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」～それぞれが過ごす秋～ 開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)と、株式会社andBlue(本社：東京都千代田区 代表取締役社長：兼光 一博)は、GiGOグループのお店にて2025年10月18日(土)より、TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」～それぞれが過ごす秋～を開催いたします。

“それぞれが過ごす秋”をテーマに、食欲・スポーツ・読書・芸術など、秋の魅力を描いた新規描き下ろしイラストを使用したグッズが多数登場するポップアップイベントでは、会場限定特典やくじなども取り揃えています。

その他にも、コラボたい焼きとノベルティ付きドリンク企画も開催いたします。秋色に染まるヒロインたちのひとときを、ぜひ会場でお楽しみください。

【TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」～それぞれが過ごす秋～ 実施概要】

■期間：2025年10月18日(土)～11月3日(月・祝)

※コラボたい焼きとノベルティ付きドリンクの販売期間は、2025年11月23日(日)までとなります。

■実施対象店舗：全国のGiGOグループのお店

■実施内容

・新規描きおろしイラストを使用したポップアップイベントを開催いたします。

・GiGOのたい焼き秋葉原でコラボたい焼き「マケイン焼き」の販売を行います。

・全国の当社16店舗で、オリジナルグッズが付いてくるノベルティ付きドリンクの販売を行います。

【ポップアップイベント】

秋の魅力を描いた新規描き下ろしイラストを使用したグッズが多数登場します

■開催期間

2025年10月18日(土)～2025年11月3日(月・祝)

■販売店舗

１.GiGO秋葉原5号館5階 コラボスタジオ&ギャラリー Akib@ko

・販売時間：10:00～21:00

・店舗X：https://x.com/GiGO_Akiba_5

・店舗Web：https://tempo.gendagigo.jp/am/akiba-5/

２.GiGOマーケットスクエアささしま

・販売時間：10:00～20:00

・店舗X：https://x.com/GiGO_Sasashima

・店舗Web：https://tempo.gendagigo.jp/am/sasashima/

３.GiGO大阪道頓堀本店

・販売時間：11:00～21:00

・店舗X：https://x.com/GiGO_Dotonbori

・店舗Web：https://tempo.gendagigo.jp/am/dotombori/

４.GiGO福岡天神

・販売時間：10:00～22:00

・店舗X：https://x.com/GiGO_tenjin

・店舗Web：https://tempo.gendagigo.jp/am/tenjin/

【会場購入特典】

■「ポストカード」プレゼント

期間中、当イベント商品の購入2,000円(税込)ごとに1枚ランダムでお渡しいたします。(全4種)

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※数量限定。なくなり次第終了となります。 在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。

※1会計でのノベルティお渡し枚数上限は4枚までです。

※お会計を複数回に分けてのご精算はできません。

【コラボたい焼き】

オリジナルコースター(全8種)がランダムで１枚付いてくるコラボたい焼き「マケイン焼き」を販売いたします。

■販売期間：2025年10月18日(土)～2025年11月23日(日)

■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原

■営業時間：10:00～21:00

■価格：600円(税込)

■フレーバー：プレミアムクリーム

※詳細は公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。

※数量限定。先着順で、なくなり次第終了となります。

※コラボたい焼きの絵柄と、オリジナルコースターの絵柄はランダムにつきお選びいただけません。

■コラボたい焼き事前抽選

10月18日(土)・19日(日)の「マケイン焼き」はGiGOアプリでの抽選販売を予定しています。

≪マケイン焼き販売方法に関する注意事項≫

・混雑緩和のため下記日程販売分は、GiGOアプリを使用した事前抽選を行います。

https://gigoapp.gendagigo.jp/

10月18日販売分：抽選期間10月3日～16日 ⇒抽選結果10月17日10時に発表

10月19日販売分：抽選期間10月3日～17日 ⇒抽選結果10月18日10時に発表

≪コラボたい焼き購入に関する注意事項≫

・登録にはGiGOアプリのインストールが必要となります。

・記載の無い日程は終日フリー販売を予定しております。

・抽選対象日であっても、フリー販売のお時間を設けます。

・最新情報は各販売店舗のXにてお知らせいたします。

【ノベルティ付きドリンク】

ご購入１点につき、オリジナルコースター(全8種)がランダムで1枚ついてくるドリンクを、全国のGiGOグループのお店で販売いたします。

■販売期間

2025年10月18日(土)～2025年11月23日(日)

■販売店舗

GiGOコラボカフェスタンド札幌ノルベサ／GiGO BOWL西友手稲／GiGO BOWLドリームタウン白樺／GiGO仙台／GiGO池袋3号館／GiGO秋葉原2号館／GiGO渋谷／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店／GiGO難波アビオン／GiGOイオンモール岡山／GiGOそよら今治馬越／GiGO広島本通／GiGO福岡天神／GiGOアミュプラザくまもと (全16店)

■営業時間：各店舗の営業時間に準じます。 詳細はHPをご参照ください。

■価格：500円(税込)

※詳細は公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。

※数量限定。先着順で、なくなり次第終了となります。

※オリジナルコースターの絵柄はコラボたい焼きと同じ絵柄です。 また、オリジナルコースターの提供はランダムにつきお選びいただけません。

■著作権表記

(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会

(C) 2025 アニメユニバーシティコープ

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

・キャンペーン公式HP

https://tempo.gendagigo.jp/cp25/makeine/