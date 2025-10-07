劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、「レゼ」が人気フィギュアシリーズ「るかっぷ」にラインナップ。「デンジ」も私服Ver.で登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、「るかっぷ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 完成品フィギュア」の「レゼ」「デンジ 私服Ver.」を、現在それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●るかっぷ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 レゼ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191703&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●るかっぷ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 デンジ 私服Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191704&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■るかっぷ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各4,620円(税込)

□発売日：2026年5月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約110mm

■シリーズのフィギュアを並べた展示例:

るかっぷシリーズに、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より「レゼ」「デンジ私服Ver.」が登場です！

るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長の人気フィギュアシリーズです。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。首は可動で表情をつけて楽しむことができます。全高約11cmでボリューム感もたっぷりです。一緒に並べると、より世界観が広がります。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

【今回ご紹介した製品を含む、『チェンソーマン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=25675&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

【店舗情報】

