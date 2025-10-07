「DJI最新機種 体験フェア」11月28日（金）福島県郡山市で開催 -コンシューマー機から産業機まで、最先端ドローンを一挙に体験

株式会社スペースワン

世界最大手ドローンメーカーDJIの最新機種を実際に見て、触れて、体験できる「DJI最新機種 体験フェア」を、2025年11月28日（金）に福島県郡山市のスペースワン ドローン トレーニングセンターにて開催します。

MATRICE 400Mini 5 Pro

コンシューマー（一般）向け・産業向け双方の最新ラインナップを揃え、操縦体験や実演デモを通して最新技術をご紹介。初心者から、実際に導入を検討されている企業担当者様まで、幅広くご参加いただける無料イベントです。

DJI Neo【コンシューマー機 操縦体験会】

今回のフェアでは、今年登場した注目機種「Mavic 4 Pro」「Mini 5 Pro」をはじめ、どなたでも簡単に取り扱える「Neo」をお試しいただけます。（もし開催時期に新機種がリリースされたら、特別に操縦体験できるかも！？）

DJI Dock3【産業機シリーズ 実演/説明会】

また、産業機では圧倒的な性能を誇る「MATRICE 400」をはじめ、調査・点検・測量の現場で注目を集める最新ソリューションをご紹介。自動運用を可能にする「DJI Dock」の展示・説明も予定しており、産業分野における活用の幅を体感いただけます。

製品ラインナップ

産業向け コンシューマー向け

・Matirice 400 ・Mavic 4 Pro

・Matirice 4E（写真測量モデル） ・Mini 5 Pro

・Matirice 4T（インフラ点検・災害対応モデル） ・Neo

・Zenmuse L2 / P1 / H30T / V1 / S1

・DJI Dock 3（ドローンドック Matrice 4D/4TD対応）

開催概要

名 称：セキド共催 DJI最新機種 体験フェア

日 時：2025年11月28日（金）

業務向け DJI 産業機シリーズ 実演/説明会 10:00～12:00（受付開始 9:45）

一般向け DJI 最新コンシューマー機 無料操縦体験 13:00～15:00（受付開始12:45）

会 場：SDTC（スペースワン ドローン トレーニング センター）※旧朝鮮初中級学校

〒963-1151 福島県郡山市田村町金沢豆田94

参加費：無料

定 員：各30名（事前予約制／参加無料）※定員に達し次第締切

主 催：スペースワン株式会社

共 催：株式会社セキド

参加方法

事前予約制となります。以下の専用フォームよりお申し込みください。

※産業機・コンシューマー機どちらも参加を希望される方は、それぞれお申込みをお願いいたします。

産業機 実演/説明会 申込フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwvb8_-6ISbeZWQ726vRZ0mTmjyzCTGY_LujJk5fO2Dy2cTw/viewformMATRICEシリーズなど業務用ドローン活用をご検討の方はこちらをクリック

コンシューマー機 体験会 申込フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4-P91P5en_Xk5uXcHfwaOpdokuk-FGOfnXQVKKuHzL7ZhFQ/viewformMavicシリーズなど一般向けドローンにご興味のある方はこちらをクリック

＼【無料】前日も豪華イベント開催／

5名のスペシャリストと考える「多様な視点で紐解く、ドローン活用のこれから」

第4回 福島ドローンサミット 2025 参加申込受付中！

詳細/お申込みはコチラ :https://drone-summit.com/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=%26lt%3B%E6%9C%AC%E9%85%8D%E4%BF%A1%26gt%3B%E7%AC%AC4%E5%9B%9E%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%B1%BA%E5%AE%9A%EF%BC%81&utm_medium=email

11/27（木）28（金）はまさにドローン尽くしの2日間。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。