アクアイグニス仙台オリジナル3種の 『芋煮会』開催！

株式会社アクアイグニス

このたび、アクアイグニス仙台（仙台市若林区藤塚）は「アクアイグニス仙台 芋煮会」を2025年10月11日(土)、12日(日)、13日(祝月)、18日(土)、19日(日)の5日間開催します。仙台風、山形風芋煮の他に、『グリーチネ ディ アクアパッツァ』オリジナルの一風変わったイタリア風芋煮をご提供します。この3種の食べ比べ芋煮会は今年が3回目となり、今年は「昼の部」と「夜の部」の二部制で開催します。他ではなかなか味わえない3種の芋煮をぜひお楽しみください。

それぞれの芋煮について

アクアイグニス仙台_芋煮会

すべてアクアイグニス仙台に店を構えるレストランやマルシェがオリジナルのレシピを考案し腕を振るいます。

●山形風…醤油×牛肉が特徴。和食レストラン「笠庵」より提供いたします。

●仙台風…味噌×豚肉が特徴。マルシェ「マルシェ リアン」より提供いたします。

●イタリア風…トマトがアクセント。イタリアンレストラン「グリーチネ」オリジナルの芋煮です。

イベント概要

３種の芋煮

日程：2024年10月11日(土)～13日(月祝)・10月18日(土)～19日(日)

時間：昼の部12:00～14:00

夜の部17:00～19:00

場所：アクアイグニス仙台 本館１Fピロティ （住所：宮城県仙台市若林区藤塚字松の西33-3）

価格：単品各 600円（税込）

イベントの詳細・最新情報はこちらから→https://aquaignis-sendai.jp/news/detail---id-486.html

アクアイグニス仙台／仙台reborn株式会社

「アクアイグニス仙台」は、仙台市集団移転跡地利活用事業、宮城県沿岸部交流人口拡大モデル施設整備事業として、2022年4月にオープンしました。地下1000mの大深度から沸出する「温泉」や、地元の農産物を販売する「マルシェ」のほか、第一線で活躍するシェフ監修の飲食店等があり、訪れる人々の心を癒す、食と人が交わる極上の空間を目指しています。



所在地：宮城県仙台市若林区藤塚字松の西33-3

TEL：022-355-2181

HP：https://aquaignis-sendai.jp/