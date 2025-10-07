【不動産オーナー・デベロッパー限定】投資判断と開発計画の迷いを突破する「中庸の力」講座 ─ 5日間限定無料キャンペーン実施中

一般社団法人 哲学を遊ぶ協会




一般社団法人 哲学を遊ぶ協会（代表理事：坂本大樹）は、不動産オーナー・デベロッパーを対象に、投資・開発判断で生じる「揺らぎ」を根本から解決する新講座の人生再構築プログラム×TimeWaverリーディング - 『中庸』の力：中心に戻り、真の判断を下す」を公開しました。





不動産経営に潜む“見えない迷い”



不動産オーナーや開発事業者は、常に大きな投資判断や市場の変動に直面しています。



「この物件は本当に購入すべきか？」


「今のタイミングで開発を進めるのは正しいのか？」


「市場データは揃っているが、心が揺れて決断できない」



こうした迷いは、数字や条件の問題ではなく、経営者自身の内面に潜む“極端な思考”や“無意識の不安”によって引き起こされていることがあります。



本講座の特徴：「中庸」という新しい判断軸


本講座では、投資や開発における不動産経営者の意思決定を「中庸」の力によって整えていきます。



極端な楽観や過度な悲観に傾かない


「やるべき／やめるべき」という二者択一から解放される


本質に立ち返り、自由で確信に満ちた判断を下す


TimeWaverによる調整を通じて、思考のざわめきが静まり、内なる声がクリアに聞こえるようになります。これにより、表面的な市場動向に振り回されることなく、長期的視点での確信ある投資判断が可能になります。



講座で学べること


投資判断や開発計画で迷いが生じる心理的メカニズム


「中庸」の状態に戻るための具体的ステップ


TimeWaverを活用した思考の静寂化プロセス


内なる声を基盤にした経営判断の実践法



無料キャンペーン概要


公開を記念し、本講座は 5日間限定・先着100名様に無料提供 いたします。



短期的な市場の波に流されるのではなく、自身の軸に基づいた確信ある判断力を体験できるこの機会を、不動産オーナー・デベロッパーの皆様にぜひご活用いただきたいと考えております。



▼ 今すぐ無料でコースを閲覧する


申請はこちら


https://www.tetsugaku-kyokai.com/intro.html


有料講座のnote記事はこちら

講座タイトル：【第3章.1-3】経営者のための人生再構築プログラム×TimeWaverリーディング - 「中庸」の力：中心に戻り、真の判断を下す


講座URL：https://note.com/tetsuyuukai_com/n/ncf1984c027ba


【さらに深く学びたい方へ】


今回公開した新講座にご興味をお持ちいただいた方に、特別なご案内です。


本格的なWEBセミナー「親のためにがんばる人生から抜け出し、自分のために豊かになる突破口が見つかる方法」（約60分）では、今回の内容をさらに深掘りし、実践的な解決策をお伝えしています。


【このような悩みを解消します】


・ 親を助けなきゃ、期待に応えなきゃと思っている


・ 「自分が継がなきゃ親が困る」という責任感に縛られている


・ 親の期待に応えたくて、本音を後回しにしてきた


・ 仕事を休むことに罪悪感がある


・ 本当は辞めたい、だけど逃げになることは出来ない


・ 親が口を出してくるのがストレス、でも反論できない


・ 将来を考えたとき、ワクワクより不安の方が大きい


【動画講座の内容】


1. あなたが幸せを感じられない正体


なぜ頑張っても満たされないのか、その根本原因を解明


2. 無意識に背負ってきた「親の期待」とは？


知らずに抱えてきた重荷の正体を明らかに


3. 【人間関係編】苦しくなるパターンを解体する


家族、従業員との関係改善の具体的方法


4. 本当はどうしたかった？自分の本音に触れる


押し殺してきた本当の気持ちを取り戻す


5. 【お金編】豊かさを受け取れない心のブレーキを外す


売上が自然に伸びる心理的ブロックの解除


6. 本当の自分との出会い 豊かさへの突破口を見つける


理想の人生を実現する具体的ロードマップ


【受講者様の実際の変化】


このプログラムを受講された方々から、以下のような変化の報告をいただいています：


「家業を継いだ理由がやっと腑に落ちた」


「経営の壁が感情からきていることに気づいた」


「人生の棚卸しは初めての体験でした」


「親への恨みを抑え込んでいたが、それを出してもいいという安心感を得ました」


「自分の気持ちと経営がリンクし始めました」


「もうこれ以上"何かを学ぶ"必要がないと感じた」


【期待できる成果】


・ ワークスタイルではなく人生そのものが変わる


・ スタッフと信頼関係が築け「一緒に働く仲間」としての絆が生まれる


・ 親や家業に対する視点がより深く、前向きになる


・ もっと自由に、自分らしく経営をしていく意欲が湧いてくる


・ 親との関係が改善し、心の重荷が軽くなる


【WEBセミナー詳細】


通常価格：33,000円（税込）


視聴期限：お申込みから5日間


形式：録画版（2倍速視聴、巻き戻し可能）


所要時間：約60分


さらに今なら、個別相談と3つの特典もご用意しています。


▼ 完全版WEBセミナーの詳細を見る


https://www.tetsugaku-kyokai.com


【講師紹介】

坂本 大樹（さかもと ひろき）


人生再構築家


HIROKI SAKAMOTO


所属・肩書き


一般社団法人 哲学を遊ぶ協会 代表理事


TimeWaverオペレーター


一般社団法人「哲学を遊ぶ協会」の代表理事として活動するTimeWaverオペレーター。


子ども3人を育てる兼業主夫としての顔も持ちながら、家族との時間を最優先し、仕事と家庭をバランスよく両立する日々を送っています。


平日は「仕事半分、家事半分」、週末は子どものサッカーや遊びを中心に過ごすなど、家族と深く向き合うことを基盤としたライフスタイルを実践。妻との深い対話を日常の習慣とし、自身を俯瞰しながら整えることを大切にしています。


趣味は自然やエネルギーの高い素材・料理との触れ合いで、心身ともに調和した暮らしを追求。高い視座を持ち、共感し合える仲間とのコミュニティづくりにも挑戦中です。


【専門分野・実績】


お金の流れを整理し、メンタル（内面）を整えることに重点を置きながら、事業と人生の再構築を支援することを最も得意としています。


『お金の流れ』と『メンタル』は密接に関係しており、どちらもエネルギーに置き換えることができます。このエネルギーの流れに気づくことで、お金も心も整い豊かになります。


「メンタルが整えばお金の流れも整う」という理念のもと、財務コンサルの本質は数字だけでなく『経営者の内面の変化』を支援することだと考え、多くの経営者・家業継承者の人生再構築をサポートしています。


【協会概要】


組織情報


法人名：一般社団法人 哲学を遊ぶ協会


代表理事：坂本大樹


URL：https://tetsugaku-kyokai.com


【協会のコンセプト】


哲学は特別な言葉じゃない。


私達は自分の人生を通じて"自分だけの哲学"を醸していく場を提供しています。


ここは、生き方を深める共感と共鳴の場。


内側にふれ、自分らしく在ることを追求し、内側から世界を変えていく。


そんな人たちが集まるコミュニティです。


【主な活動内容】


- 経営者向け心理改革プログラム
- 親の期待や社会的責任から自由になり、本当の自分として経営する方法を伝授
- 家業継承者向けメンタリング
- 家業の重圧と向き合い、自分らしい継承の形を見つけるサポート
- お金と心の再構築コンサルティング
- 経済的豊かさと心の豊かさを統合的に実現する独自メソッドの提供
- 各種セミナー・ワークショップ
- 生き方・在り方を見つめ直す機会の創出

【お問い合わせ】


Email：tetsuyuukai.2449@gmail.com