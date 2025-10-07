多摩川を楽しむ4つのハロウィンイベントが集結！10月25日(土)に初開催「つながる多摩川フェスタ！２０２５」

川崎市

10月25日（土）、地域団体や企業の協力の元、多摩川河川敷（川崎区、幸区、中原区、高津区）で、ハロウィンをテーマとした４つのイベント「つながる多摩川フェスタ！2025」を初開催します。

本イベントは、ごみを拾うとお菓子がもらえるなど、ハロウィンの仮装で盛り上がりながら、地域と自然の未来を一緒につくる、新しい都市型イベントです。遊んで、食べて、スポーツして、映画を見て、焚火を囲んで…秋の多摩川を楽しみながら、川辺の自然や生きものを守る活動にもつながります。ぜひ御家族や友人と一緒に、多摩川の秋を満喫しにお越しください。

川崎市では今後も、多摩川の魅力を広く発信し、水辺のにぎわいを生み出すため、市民や企業と連携した取組を進めてまいります。

実施概要・場所

１ TAMAGAWA RIVER STORY 2025

リバーアクティビティや焚火、映画上映（上映作品：モンスター・ホテル）、食と雑貨のマルシェなど五感を解き放つ自然体験型の水辺フェスです。

詳細

場所：新二子橋（国道２４６号）橋下周辺（高津区二子１丁目）

時間：12:00-20:00

注意事項

・入場は無料。ただし、一部有料コンテンツがあります。

・荒天の場合、中止。小雨の場合、縮小して実施。

・各コンテンツの詳細は、今後、イベントHP、川崎市HPなどで御案内します。

イベント公式WEBサイト :https://tamagawa-river-story.studio.site焚火映画上映(C) 2012 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

実施主体：川崎市建設緑政局（運営：ガーデングローブ合同会社）

協力：まちの企画室、多摩川緑地バーベキュー広場共同事業体、小雀建設株式会社

2 チャリティハロウィン・フェスティバル

日本最大級のフレアバーテンディングの大会を中心に、食・アート等、さまざまな催事を楽しめるチャリティイベント。こどもの遊び場やキッチンカーも多数出店！フレアバーテンディング「ＨＩＴＯＦＵＲＩ」大会を初開催！

※対象の食事や商品が1つ購入されるたびに開発途上国の子どもたちの学校給食１食分20円が寄附されます。

詳細

場所：丸子橋河川敷（ピクニック広場周辺）（中原区上丸子八幡町）

時間：10：00～21：00 ※各コンテンツによって実施時間が異なります。

１.日本最大級フレアバーテンディング大会「HITOFURI」 12：00-21：00

全国から集結したフレアバーテンダーがボトルとシェイカーを宙に舞わせる！「魅せるバーテン技術」の日本最大級バーテンディング大会 ※大会出場者のバーテンダーオリジナルカクテルも楽しめます

２.フードエリア 10：00-21：00

人気キッチンカーがズラリと並ぶ「美味しいエリア」

３.キッズエリア 10：00-17：00

巨大エアー遊具や学生団体（東京農業大学等）運営の遊びコーナー

注意事項

・入場は無料。ただし、一部有料コンテンツがあります。

・荒天の場合、中止。小雨の場合、１.「HITOFURI」のみカワサキ文化公園（幸区堀川町580-1）にて実施。

・各コンテンツの詳細はSNS（Instagram「スキかわ」）で御案内します。

公式Instagram :https://www.instagram.com/kawasaki_ai_nomachi/フレアバーテンディング大会「HITOFURI」巨大エアー遊具

実施主体：武蔵小杉エリアプラットフォーム、多摩川緑地バーベキュー広場共同事業体

協力：学生団体TFT×nodai、全日本フレア・バーテンダーズ協会

3 多摩川でつなごうハロウィンウォーク

仮装をし、ミッションをクリアしながら多摩川を歩くイベントです。

詳細

時間：9：30-17：00

場所：丸子橋河川敷（中原区上丸子八幡町）～Kawasaki Spark（川崎区駅前本町２５番地）

長さ：片道7.5km、往復15km

料金：一般4,500円、中高生3,000円、小学生1,500円

注意事項

・事前お申込み制です。（10月10日迄）

・オリジナルフェイスシールやレジャーシートの参加賞を贈呈します。

・コース上にはウォーキングをサポートする補給食やドリンクなども御用意しております。

・雨天決行

詳細を見る :https://izaspo.com/event/halloweenwalk2025/

実施主体：株式会社イザナミスポーツ 後援：川崎市建設緑政局

4 TRY! DAY

かわさきジャズと連携したジャズライブ、路面アート、ナイトシネマ、バスケやスケボーなど盛りだくさん！各コンテンツにTRY！（参加）するとお菓子がもらえます！

詳細

時間：12:00-20:00

場所：Kawasaki Spark（川崎区駅前本町２５番地）

１.TRY！ジャズ

生演奏やオリジナルの楽器づくりワークショップ、ジャズパレードです。

２.TRY！スポーツ

バスケットボールやスケボーの無料貸出し、ダブルダッチ体験会です。

３.TRY！ナイトシネマ

移動映画館「キノ・イグルー」による即興ショートフィルム上映です。

４. TRY！路面アート

Sparkの地面にアートやメッセージなど描くワークショップです。

注意事項

・入場は無料。ただし、一部有料コンテンツがあります。

・雨天中止の予定ですが、詳細はSNS（Instagram「kawasakispark」等）で告知します。

・各コンテンツの詳細はSNS（Instagram「kawasakispark」等）で御案内します。

公式Instagram :https://www.instagram.com/kawasakispark/

実施主体：株式会社ディー・エヌ・エー、京浜急行電鉄株式会社 後援：川崎市まちづくり局

その他

※会場2、4で「3 多摩川でつなごうハロウィンウォーク」に参加すると、川崎ブレイブサンダースマスコット ロウルなどのオリジナルのフェイスシールが貰えます。（数量限定）

※「つながる多摩川フェスタ」ぐるなび特設サイトから、周辺のお店を簡単に探せます。

ぐるなび特設サイト :https://pr.gnavi.co.jp/mb/kawasaki20251025/

※写真はすべてイメージです。

問合せ先

川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川事業推進課 坂

電話 044-200-0510