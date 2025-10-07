「3年Z組銀八先生」より、「坂田銀八」「土方十四郎」が見つめる、見上げるフィギュアシリーズ「るかっぷ」に登場。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ 3年Z組銀八先生 完成品フィギュア』の「坂田銀八」「土方十四郎」を、現在それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


■るかっぷ 3年Z組銀八先生 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：各4,400円(税込)


□発売日：2026年1月下旬予定


□ブランド：メガハウス


【サイズ】全高約110mm



製品ページはこちら：


製品ページはこちら：


見つめる、見上げるフィギュアシリーズ「るかっぷ」に「坂田銀八」「土方十四郎」が登場です。


「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、あなたを見上げて見つめているような、可愛い仕草が特長の人気フィギュアシリーズです。


「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。


一緒に並べると世界観が広がります。



※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。


(C)空知英秋・大崎知仁／集英社・「3年Z組銀八先生」製作委員会



【店舗情報】


