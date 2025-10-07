「3年Z組銀八先生」より、「坂田銀八」「土方十四郎」が見つめる、見上げるフィギュアシリーズ「るかっぷ」に登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ 3年Z組銀八先生 完成品フィギュア』の「坂田銀八」「土方十四郎」を、現在それぞれご案内中です。

●るかっぷ 3年Z組銀八先生 坂田銀八 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-190255&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●るかっぷ 3年Z組銀八先生 土方十四郎 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-190256&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■るかっぷ 3年Z組銀八先生 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各4,400円(税込)

□発売日：2026年1月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約110mm

見つめる、見上げるフィギュアシリーズ「るかっぷ」に「坂田銀八」「土方十四郎」が登場です。

「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、あなたを見上げて見つめているような、可愛い仕草が特長の人気フィギュアシリーズです。

「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。

一緒に並べると世界観が広がります。

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)空知英秋・大崎知仁／集英社・「3年Z組銀八先生」製作委員会

