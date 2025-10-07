「犬夜叉」より、「犬夜叉」「殺生丸」が見上げ＆おすわりポーズのフィギュアシリーズ「るかっぷ」に登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ 犬夜叉 完成品フィギュア』の「犬夜叉」「殺生丸」を、現在それぞれご案内中です。
●るかっぷ 犬夜叉 犬夜叉 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191208&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●るかっぷ 犬夜叉 殺生丸 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191209&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■るかっぷ 犬夜叉 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：各4,620円(税込)
□発売日：2026年3月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約110mm
■シリーズのフィギュアを並べた展示例:
るかっぷシリーズより「犬夜叉」「殺生丸」が登場です！
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、あなたを見上げて見つめているような仕草が特長の人気フィギュアシリーズです。
「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。
首は可動で表情をつけて楽しむことができ、全高約110mmでボリューム感もたっぷりです。
お部屋に飾れば、「犬夜叉」「殺生丸」がそこにいるような存在感を楽しめます。
※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ 2009
