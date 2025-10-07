『メタファー：リファンタジオ リーディングライブステージ』チケット一般発売開始！「ゲーム大賞2025」大賞受賞を記念して全公演後アフタートーク内でキャストサイン入り複製台本が当たる抽選会実施決定
株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上政高）が主催・制作する、『メタファー：リファンタジオ リーディングライブステージ』（日程：2025年11月15日（土）、16日（日）／会場：KAAT 神奈川芸術劇場）のチケット一般発売が本日よりスタートしました。あわせて、全公演後のアフタートークにおいて出演キャストのサイン入り複製台本が当たる抽選会を実施します。キャストサイン入りポスターが当たるSNSキャンペーンも行いますので、ぜひ公演公式Xアカウントをご確認ください。
チケット一般発売スタート！
本日より、チケットの一般発売がスタートしました。
引き続き、海外在住のファンの皆様にもご参加いただけるよう、ZAIKOでもお申し込みを受け付けております。
チケット種類
●指定席＜限定複製台本付＞：12,500円(税込)
サイズ：B5（W 182mm × H 257mm）
●指定席：9,900円(税込)
※特典なしのお席は特典付より後列となります。
※未就学児童入場不可。
※画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合がございます。
※仕様は変更になる場合がございます。
※限定複製台本は公演会場等での販売はございません。
※限定複製台本は当日に会場での引き換えとなります。事後発送等は行いませんので、予めご了承ください。
ご購入はこちら
●日本国内在住のお客様
イープラス：https://eplus.jp/rpg/
アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3213197/
ローソンチケット：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=763136
●海外在住のお客様
11月15日(土)公演：https://hike.zaiko.io/item/374521
11月16日(日)公演：https://hike.zaiko.io/item/374729
アフタートーク内で抽選会実施決定！
本公演のキャストサイン入り複製台本が当たる抽選会を、全公演後のアフタートーク内で実施します。
・サイン対象：複製台本
・当選対象数：各公演1名様
・抽選方法：アフタートークにて、BOXに入ったチケット半券を出演者が引き当てます。
※電子チケットをご購入された方も抽選対象となります。
・お渡し方法：サイン入り複製台本をお座席までスタッフがお持ちします。
キャストサイン入りポスターが当たるSNSキャンペーン開催
本公演のキャストサイン入りポスターが当たるキャンペーンを開催します。詳細をご確認のうえ、ぜひご応募ください。
【応募要項】
１.Xの@metaphorconcert（https://x.com/metaphorconcert）をフォロー
２.下記URLの投稿をリポスト
https://x.com/metaphorconcert/status/1975478822582821102
３.いずれかの公演を会場にて観覧される方
※１.～３.すべての項目を満たす方が対象となります。
※当選者発表は11月上旬を予定しております。
【応募期間】
～10月20日（月）23:59まで
【当選者発表について】
当選者には@metaphorconcert（https://x.com/metaphorconcert）よりDMにてご連絡いたします。
【プレゼントのお渡しについて】
プレゼントは会場の関係者受付にてお渡しいたします。その際、DMとチケット（半券、電子チケットなど）のご提示をお願いいたします。
【注意事項】
・Xのみのキャンペーンとなります。
・当選はご本人のみ対象とさせていただきます。またお一人につき1当選のみとさせていただきます。同一人物の複数アカウントでの当選は、1アカウントを除き無効とさせていただきます。
・当選権利及びプレゼントの第三者への譲渡・転売やフリマアプリ、オークションへの出品を固く禁止いたします。また、金銭の受け渡しのない譲渡に関しても禁止いたします。
・DMでの当選のご連絡から1週間以内にご返信をいただけない場合は無効とさせていただきます。
・当選のお問い合わせ及びプレゼントの交換には応じられませんのでご了承ください。
・ご当選された方には、会場にてDMおよびチケットのご提示と個人情報（お名前・お電話番号）をお伺いいたしますが、いただきました個人情報は本キャンペーンのみに使用し、その他の目的での使用は行いません。
・当方で不正な応募があったと判断した場合には当選を取り消させていただく場合がございます。
「メタファー：リファンタジオ リーディングライブステージ」公演概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51825/table/674_1_b0a9039b60ad13726e7beb74d8f6b2f0.jpg?v=202510070856 ]
グッズラインナップ
・公演パンフレット 3,500円（税込）
「メタファー：リファンタジオ リーディングライブステージ 」オフィシャルパンフレット。本公演開催に際し、出演者・開発スタッフへの新たなインタビューや、ステージに関する資料などを収録。公演ご鑑賞後も、「メタファー：リファンタジオ リーディングライブステージ」をより深くお楽しみください。
＜インタビュー＞花江夏樹・諸星すみれ・小野賢章・早見沙織・稲田徹 など
＜対談＞アトラス開発スタッフ
※サイズ：スクエア型（横210mm x 縦210mm）
※ページ数：44P
※画像と実際の商品とでは、色合いやデザインが若干異なる場合がございます。
・ブックストレージボックス 3,850円（税込）
作中に登場する”幻想小説”のデザインを再現。お手元のアクセサリーや小物を収納したり、本のように飾ることもできるストレージボックスです。
※サイズ：横154mm x 縦210 x 高さ31mm
※画像と実際の商品とでは、色合いやデザインが若干異なる場合がございます。
・付箋 950円（税込）
ブック型の台紙つき付箋。各20枚。日々のメモや、周りの方へのメッセージなどにご活用ください。
※サイズ：横168mm x 縦105mm（台紙）
※画像と実際の商品とでは、色合いやデザインが若干異なる場合がございます。
・チケット風カード（※全10種・ランダム販売） 1枚500円（税込）
『メタファー：リファンタジオ』のキャラクタービジュアルを使用した、チケット風のカード。
＜キャラクター種類（全10種）＞
主人公・ガリカ・ストロール・ヒュルケンベルグ・ハイザメ・ジュナ・ユーファ・グライアス・ニューラス・バジリオ
※サイズ：横100mm x 縦195mm
※画像と実際の商品とでは、色合いやデザインが若干異なる場合がございます。
「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート」アーカイブ配信再販売決定
『メタファー：リファンタジオ』のリリース１周年を記念し、2025年7月に開催された「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート」のアーカイブ配信の販売を10月11日（土）から開始いたします。
好評につき全公演が完売となった「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート」。フルオーケストラ＆劇中にも参加しているシンガーによる豪華なコンサートをお楽しみください。
収録映像は2種類▼
「スクリーン投影映像ver.」：演奏時にスクリーンに投影されるゲームプレイ映像がメイン（7/19<2nd公演>収録）
「演奏メインver.」：オーケストラ演奏の映像がメイン（7/20<追加公演>収録）
アーカイブ配信概要
販売価格：各3,546円（税抜き） 3900円（税込み）
詳細URL：https://tv.rakuten.co.jp/content/519758/
株式会社HIKEについて
株式会社HIKE
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階
公式サイト：https://hike.inc/
代表者：代表取締役 三上 政高
※本リリース情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。
(C)HIKE
(C)ATLUS. (C)SEGA.
※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。