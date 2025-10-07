¡Ú¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç°ìÉô¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä*¹¡Û´ÑµÒËþÂÅÙ99¡ó*²¡¢SNSÁíºÆÀ¸¿ô10²¯²óÄ¶*³¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤¬Â£¤ë¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á The Ballet Show¡Ù°ìÈÌÈÎÇä10·î10Æü³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥Ö¥í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜÂçÊå¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡ØThe Ballet Show¡Ù¤Ï¡¢¿·À©ºî¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á The Ballet Show¡Ù¤ò2026Ç¯2·î¤ËÂçºå¸ø±é¤ò¡ÖÂçºå¶¹»³»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡ÊSAYAKA¥Ûー¥ë¡Ë¡×¡¢Åìµþ¸ø±é¤ò¡ÖÅìµþ¤«¤Ä¤·¤«¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¥Ûー¥ë¡×¤Ë¤Æ¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢10·î1Æü(¿å)¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿²ñ°÷Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤È¡¢10·î10Æü(¶â)¤«¤é¤Î°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç±é¤Ï·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Î¥ä¥Þ¥«¥¤¤È¡¢ÀèÆüÂçÀ¹¶·¤ÇÊÄËë¤·¤¿¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã The Ballet Show¡Ù¤ÇW¼ç±é¤È¤·¤Æ¥Ù¥ëÌò¤òÌ³¤á¤¿ÃæÌîÎâÈþ¤¬±é¤¸¡¢²»³Ú¡¦±é½Ð¡¦ÉñÂæÈþ½Ñ¡¦¾ÈÌÀ¡¦±ÇÁüÉ½¸½¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡¢The Ballet Show¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ºî¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ç±é¤ò°ìÃ¶µÙ»ß¤·¤¿¥Í¥ì¥¢¤Ï¡¢·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÉñÂæÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÁÏºî¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
10·î1Æü(¿å)¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Àè¹ÔÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Åìµþ¸ø±é¤ÎSSSÀÊ¤¬¤ÏÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿*¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÀÊ¼ï¤â¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï10·î10Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ØThe Ballet Show¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ëÂÎ¸³¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥¯¥é¥é¤Î¡¢°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡É¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø±éÆü»þ¡Ê2026Ç¯¡Ë¡ÛÂçºå¡¦Åìµþ¡¢³Æ²ñ¾ì2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±é¡ª
Âçºå¡§Âçºå¶¹»³»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡ÊSAYAKA¥Ûー¥ë¡Ë
¡¦2·î14Æü(ÅÚ) 16:30³«±é¡¿19:00½ª±éÍ½Äê
¡¦2·î15Æü(Æü) 12:00³«±é¡¿14:30½ª±éÍ½Äê
Åìµþ¡§Åìµþ¤«¤Ä¤·¤«¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¥Ûー¥ë
¡¦2·î21Æü(ÅÚ) 12:00³«±é¡¿14:30½ª±éÍ½Äê
¡¦2·î22Æü(Æü) 12:00³«±é¡¿14:30½ª±éÍ½Äê
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Û¤ï¤º¤«30Ê¬¤ÇÅìµþSSSÀÊ¤¬´°Çä¡ª¸½ºß¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
Àè¹ÔÈ¯Çä¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å) 19»þ30Ê¬～¡¡¸ø¼°²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ
°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025Ç¯10·î10Æü(¶â) 19»þ30Ê¬～¡¡¸ø¼°LINE¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¢¦°ìÈÌÈÎÇä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï²¼µURL¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼° LINE¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹*⁵¡£
Åìµþ¸ø±é¡§https://teket.jp/15767/57460
Âçºå¸ø±é¡§https://teket.jp/15767/57492
¤¢¤Ê¤¿¤âÊª¸ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡ª´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë¡Ö»Å³Ý¤±¡×¤ò½àÈ÷Ãæ
¡ØThe Ballet Show¡Ù¤Ï¡¢±ÇÁü¡¦¾ÈÌÀ¡¦ÉñÂæÈþ½Ñ¡¦²»³Ú±é½Ð¤òÅý¹ç¤·¤¿¡È¥¨¥ó¥¿¥á¥Ð¥ì¥¨¡É¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤âÄ¾´¶Åª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢Êª¸ì¤¬¤¹¤Ã¤ÈÆÏ¤¯¿¶ÉÕ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡¢Â¾¥¸¥ã¥ó¥ë¥À¥ó¥¹¤È¤ÎÌöÆ°Åª¤Ê¶¦±é¡£¤½¤ì¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ØThe Ballet Show¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤â¥¯¥é¥é¤Î¡ÈÌ´Êª¸ì¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¡×¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤à¡×´¶³Ð¤ò·à¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ä¥·¥çー´¶³Ð¤Î±é½Ð¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤Ê¤É¡¢Á°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¤âÊ£¿ô¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú10/9(ÌÚ) Êç½¸ÄùÀÚÇ÷¤ë¡Û¸ø±é»²²Ã¼Ô¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Þ¤â¤Ê¤¯³«ºÅ
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¥À¥ó¥µー¤ò¸ø³«¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Á¼°¤ÇÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤Î°ìÉô¤Ï¼çºË¥ä¥Þ¥«¥¤¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ä¥Þ¥«¥¤TV¡Êhttps://www.youtube.com/@Y_Ballet¡Ë¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡ÚTheBalletShow¡Û¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¤Î¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÆüËÜ¤Ë¥Ð¥ì¥¨¤ò¹¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÊç½¸³µÍ×
Êç½¸¥«¥Æ¥´¥êー¡§¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¡¢»ÒÌò¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¡¢Â¾¥¸¥ã¥ó¥ë¥À¥ó¥µー¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¡¢¥Ù¥êー¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢²¿¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â²Ä¡Ë*⁶
Êç½¸ÄùÀÚ¡§2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ) 23:59¤Þ¤Ç
±þÊçÀè¡§https://lit.link/theballetshow
¡Ú»²¹Í¼ÂÀÓ¡Û
¡¦¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á The Ballet Show¡Ù2·î¸ø±é¤ÎÅìµþ¸ø±éSSSÀÊ¤¬ÈÎÇä³«»Ï¸å30Ê¬¤Ç´°Çä*¹
¡¦Ç¯´ÖÆ°°÷2Ëü¿ÍÄ¶*⁴¡¢´ÑµÒËþÂÅÙ99¡ó*²
¡¦SNSÁíºÆÀ¸¿ô10²¯²óÄ¶*³
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Îß·×580Ëü±ßÃ£À®*⁴
¡¦°ìÈÌÈÎÇä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï²¼µURL¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼° LINE¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹*⁵
¡¦Êç½¸¥«¥Æ¥´¥êー¡§¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¡¢»ÒÌò¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¡¢Â¾¥¸¥ã¥ó¥ë¥À¥ó¥µー¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¡¢¥Ù¥êー¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢²¿¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â²Ä¡Ë*⁶
*¹ Åö¼ÒÈÎÇä¥í¥°¤Ë¤è¤ë·×Â¬¡ÊÂÐ¾Ý¡§2026Ç¯2·î¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á The Ballet Show¡Ù Åìµþ¸ø±éSSSÀÊ¡Ë
*² ËÜ¿ôÃÍ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü～9·î16Æü¤Î´ü´Ö¡¢Åö¼Ò¤¬Íè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê²óÅú¿ô1,239·ï¡¢Ä´ººÊýË¡¡§Google¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¸·×¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¡£
*³ ¥ä¥Þ¥«¥¤¡õ¥Í¥ì¥¢¤ÎYouTube¡¦TikTok¡¦Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Î¹ç·×¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë
*⁴ ¼«¼Ò¤ª¤è¤Ó³°Éô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¸ø³«·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
*⁵ 10·î10Æü19:30¤Ë¡¢URL¤¬°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
*⁶ Êç½¸Í×¹à¡¦Ãí°Õ»ö¹à¤Ï±þÊç¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー ·ó ¥×¥í¥Ð¥ì¥¨YouTuber ¥ä¥Þ¥«¥¤
1995Ç¯10·î20ÆüËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£7ºÐ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤ë¡£
È¡´Û¥é¡¦¥µー¥ë¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÅÏÊÆ¡£Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤ÎÉñÂæ¤Ç¼çÌò¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¥¨¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éYouTube¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ò³«»Ï¡£
°ÊÍè¡¢7Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ1¿Í¤Ç¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÆ°²èÅê¹Æ¤ò·ÑÂ³¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥Í¥ì¥¢»á¤È¤È¤â¤Ë¡ØThe Ballet Show¡Ù¤ò»ÏÆ°¡£½é¸ø±é¤òÂçÀ®¸ù¤Ç½ª¤¨¡¢¡È¥¨¥ó¥¿¥á¥Ð¥ì¥¨¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤â¥À¥ó¥µー¤ÈYouTuber¤ÎÆó¼´¤Ç³èÆ°¤·¡¢¥Ð¥ì¥¨Ê¸²½¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー ÃæÌîÎâÈþ¡Ê¤Ê¤«¤Î ¤ì¤ß¡Ë
1998Ç¯10·î30ÆüÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£3ºÐ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¿ô¡¹¤ÎÁ´¹ñ¡¦¹ñºÝ¥Ð¥ì¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×¤òÆÀ¤Æ±Ñ¹ñ¤Î¥Ð¥ì¥¨³Ø¹»¤ËÎ±³Ø¡£Â´¶È¸å¡¢2019Ç¯¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
10Ç¯´Ö³¤³°¤Ç³èÆ°¤·¡¢ºòÇ¯¤è¤êÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
¥×¥í¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー ·ó ¥×¥í¥Ð¥ì¥¨YouTuber ¥Í¥ì¥¢
1997Ç¯10·î12Æü¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥¹¥¯ÃÏÊýÀ¸¤Þ¤ì¡£
3ºÐ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¡¢13ºÐ¤Ç¥Þ¥É¥êー¥É¤ÎÌ¾Ìç¥Ð¥ì¥¨³Ø¹»¤Ë½êÂ°¡£¤ï¤º¤«£±Ç¯¸å¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¥Ü¥ê¥·¥ç¥¤¡¦¥Ð¥ì¥¨³Ø¹»¤ØÅ¾Æþ¤·¡¢18ºÐ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤ò¼èÆÀ¡£
¥í¥·¥¢¹ñÎ©¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ç¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¶µ°é¼Ô¡¦È¯¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥ì¥¨ÉáµÚ¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢2023 Ç¯¤Ë¥ä¥Þ¥«¥¤¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡ØThe Ballet Show¡Ù¤ò»ÏÆ°¡£°Ê¹ß¡¢Á´¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ç±é³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØThe Ballet Show¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Çµ¤·Ú¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
The Ballet Show ¸ø¼°²ñ°÷¥¯¥é¥Ö
The Ballet Show¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°²ñ°÷¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ø±é¤ÎÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ä²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾å±é¤·¤¿¡ÖÇòÀãÉ±¡×¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¸ø±é±ÇÁü¤ò¹â²è¼Á¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÀèÆüÊÄËë¤·¤¿¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤Î±ÇÁü¤âº£¸åÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëè²ó¹¥É¾¤Î²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ëSSSÀÊ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡²óºî¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤Ï²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç10·î1Æü(¿å)¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Åìµþ¸ø±é¤ÎSSSÀÊ¤¬¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç´°Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¸ø±é¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇSSSÀÊ¤Î¶õÀÊ¤¬¤ï¤º¤«»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ØThe Ballet Show¡Ù¤¬Â£¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢ºÇ¾åµé¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ç¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Æþ²ñ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Ý¥ó¥µーÊç½¸¡Û¡È´Ñ¤ë¥Ð¥ì¥¨Ê¸²½¡É¤ò°ì½ï¤ËÁÏ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?
The Ballet Show¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæÀ©ºî¤ä¸ø±é³èÆ°¤ò¶¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¥Ð¥ì¥¨¤ò´Ñ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÄº¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÊ¸²½¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¥»¥Ã¥È¡¦°á¾Ø¡¦±é½Ð¡¦¾ÈÌÀ¡¦±ÇÁüÀ©ºî¡¦³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾·æÛ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Á¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ì¥¨Ê¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËË¤«¤µ¤È´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡£
¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤´¶¨»¿¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Ç¯´Ö´ÑµÒ¿ô2Ëü¿Í¤Î¸ø±é¤Ç¡¢¶¨»¿´ë¶ÈÌ¾¤ò·ÇºÜ
¡¦¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÁØ¤Ø¸þ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¦CSR³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î·Ý½Ñ»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ÎÁÏ½Ð
¡¦YouTube¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ¸þ¾å ¤Û¤«
The Ballet Show¤Î³èÆ°¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢³èÆ°¼ñ»Ý¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤¿¤¯¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§wibro.business@gmail.com
¡ØThe Ballet Show¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯1·î¤è¤ê»ÏÆ°¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ôÌó100Ëü¿Í* ¤Î¥×¥í¥Ð¥ì¥¨YouTuber¡¦¥ä¥Þ¥«¥¤¡õ¥Í¥ì¥¢¤Ë¤è¤ë¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥ì¥¨¸ø±é¤òÆÏ¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥Ð¥ì¥¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
2025Ç¯9·î¸½ºß¡¢Ç¯´Ö´ÑµÒ¿ô2Ëü¿Í¡¦¸ø±éËþÂÅÙ99¡ó** ¡¦Îß·×´ÑµÒ¿ô4Ëü¿Í¡¦Îß·×¸ø±é¿ô30²óÄ¶¤òµÏ¿¤·¡¢Á´¸ø±é¤¬ÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö-¥Ð¥ì¥¨¤ò¹¤á¤ë-¡×
¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¡ØThe Ballet Show¡Ù¤¬·Ç¤²¤ëºÇ¾åºÇ¹â¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÍýÇ°Ã£À®¤Î¤¿¤á¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤ëÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¡¢Íè½µ²Ë¤À¤Ã¤¿¤é¥Ð¥ì¥¨´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×
¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬Æü¾ï¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤È¡¢¥Ð¥ì¥¨¤¬¡ÈÆÃÊÌ¤Ê·Ý½Ñ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢The Ballet Show¤ÏÆü¡¹³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£
* ¥ä¥Þ¥«¥¤¡õ¥Í¥ì¥¢¤ÎYouTube¡¦TikTok¡¦Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Î¹ç·×¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë
** ËÜ¿ôÃÍ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü～9·î16Æü¤Î´ü´Ö¡¢Åö¼Ò¤¬Íè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê²óÅú¿ô1,239·ï¡¢Ä´ººÊýË¡¡§Google¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¸·×¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¡£
¢¦¸ø¼°HP
https://theballetshow.co.jp/
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¦¸ø¼°²ñ°÷¥¯¥é¥Ö
https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/
¢¦¸ø¼°SNS
¥ä¥Þ¥«¥¤
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/@Y_Ballet/featured
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/yamakai_official/
¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bringballet0420
¡¦X¡§https://x.com/handsomedancerk
¥Í¥ì¥¢
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCqI1zld-YlDGD57BKBqxWOw
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/nerea.barrondo/
The Ballet Show
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/@%E3%83%90%E3%83%AC%E3%82%A8%E5%9B%A3TheBalletShow-w4v
¡¦LINE¡§https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi
¡Ú´ë¶ÈÍÍ¡¦°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥Ö¥í ¹ÊóÉô
E-mail¡§wibro.pr@gmail.com
MOBILE¡§070-9341-0967¡Ê¾®¾¾·ÈÂÓ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～19:30
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥Ö¥í
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§»³ËÜÂçÊå
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ð¥ì¥¨ÉñÂæ»ö¶È¡¢ SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÊ¬ÀÏ¡¦ÀïÎ¬Î©°Æ¡¦Æ°²è´ë²èÅù¡Ë