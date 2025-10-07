経済産業省・中野 剛志 氏、「ロジックス カンファレンス 2025」登壇決定

アセンド株式会社

物流DXを推進するアセンド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：日下瑞貴、以下「当社」）は、2025年10月31日（金）に開催する「ロジックス カンファレンス 2025」において、物流統括管理者/ CLO（Chief Logistics Officer）制度設立の中心人物である、経済産業省 中野 剛志 氏の登壇が決定したことをお知らせいたします。

CLO設置義務化の制度策定に携わった立場から、その背景や政策的意義、今後の展望について講演するとともに、他登壇者とともにパネルディスカッションにも参加いただき、理論と実践の両面から物流業界の変革を議論します。

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://logix.ascendlogi.co.jp/event/2025-10-31_logixconference2

「ロジックス カンファレンス」について

経済・産業の血液ともいえる不可欠な存在でありながら、2030年には「3分の1の荷物が運べなくなる」とも言われる深刻な危機が迫る物流業界。いま、国を挙げた制度改革や、生成AIをはじめとする技術革新などの変化の波が押し寄せる中で、物流の持続可能性や、物流に携わる各種プレーヤーの在り方・競争優位の築き方などについて、問い直す必要性が高まっています。

当社製品名でもある「ロジックス(https://logix.ascendlogi.co.jp/)」には、「ロジスティクスをX（＝トランスフォーム／変革）する」という想いが込められています。このような状況の中、まさに変革について思索し議論する機会を創出したいとの思いから、「ロジックス カンファレンス」という名称を冠したイベントを企画いたしました。

第2回目の開催となる今回は、2026年4月のCLO設置義務化を控え、企業が直面する課題と変革の道筋について探求したいとの考えから、「迫るCLO義務化 先駆者が語る『理論』と『実践』」をテーマに据え、各分野の最前線で活躍されているフロントランナーの方々をお招きし、セッション形式で理論的な枠組みから実践的な取り組みまで、各領域の知見を深掘りしてまいります。

イベント概要・プログラム

概要

名 称：第2回 ロジックス カンファレンス 2025 ｰ迫るCLO義務化 先駆者が語る『理論』と『実践』ｰ

日 時：2025年10月31日（金）13:00～16:30

会 場：グロービス経営大学院 東京校 グロービスホール

（東京都千代田区二番町5-1 住友不動産麹町ビル1F）

参加費：無料（事前登録制）（別会場での懇親会費用のみ別途頂戴いたします）

プログラム

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://logix.ascendlogi.co.jp/event/2025-10-31_logixconference2[表: https://prtimes.jp/data/corp/71415/table/77_1_6a66b23b62fa20dd7abc00a540a20765.jpg?v=202510080356 ]

※17:00頃より、会場近隣にて懇親会（2次会）を実施予定

登壇者のご紹介

中野 剛志 氏

経済産業省

経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官

東京大学教養学部卒業後、通商産業省（現・経済産業省）に入省。2005年、エディンバラ大学大学院にて博士号（政治理論）を取得。2003年には Nations and Nationalism Prize を受賞。

2021年から2023年にかけては、消費・流通政策課長兼物流企画室長として、物流効率化法の改正など物流政策全般に従事。

2025年7月より現職。主な著書に『日本思想史新論』（ちくま新書、山本七平賞奨励賞）、『富国と強兵』（東洋経済新報社）、『TPP亡国論』（集英社新書）、『政策の哲学』（集英社）など。

西成 活裕 氏

東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻

先端科学技術研究センター（兼任）

2009年4月より東京大学大学院工学系研究科 教授を務め、2023年4月より現職。研究分野（キーワード）は「数理物理学、渋滞学」であり、物流業界に対しても数多くの提言活動を行っている。国土交通省「総合物流施策大綱」の検討会構成員を初めとして、中央省庁の有識者委員を多数務める。著書に「渋滞学」（新潮選書）など。

堀尾 仁 氏

元 味の素株式会社

上席理事物流企画部長

1985年味の素株式会社入社。人事労務・経営企画等を経て2014年物流企画部長に就任。物流危機に対応すべく、持続可能な加工食品物流の構築を目指して同業他社6社と「F-LINEプロジェクト」を発足。2019年、メーカー5社の出資による物流会社を設立。その後、行政も含めた連携スキームを構築し、物流改革を推進。

<現任>

公益財団法人 流通経済研究所 特任研究員

荒木 協和氏

元サンスター グループCLO

物流会社経営を経て、1994年サンスターグループ入社し、同社の物流関連の企画・改革を推進。2007年、サプライチェーン（SC）マネジメント部門を新設し、役員としてグループのSCを統括する。その先駆的な取り組みから「元祖CLO（Chief Logistics Officer）」とも称される。

<現任>

公益財団法人 流通経済研究所 特任研究員

神戸大学 大学院 国際海事研究センター リサーチフェロー

第1回開催時（2025年7月4日）の様子

当社について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tfvurDZKiOg ]

「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える」をミッションに掲げ、2020年3月に創業。

「運送事業者の理想の経営を実現」を志向し車両台数規模を問わず運送事業者が手軽に業務効率化・経営DXができる運送管理システム「ロジックス」を提供する傍ら、国土交通省をはじめとした関連省庁の物流業界の実態調査・分析事業も担い、マクロの政策提言と草の根の双方から物流業界のDXを支援。

代表取締役の日下瑞貴は、JILS「ロジスティクスイノベーション推進委員会」委員、「ロジスティクス経営指標調査」専門家委員、運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）理事、全日本トラック協会DX講座講師を務め、業界の啓蒙・発展活動に尽力。

