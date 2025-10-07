バッテリーやセンサーなどEV技術で今や世界をリードする中国。さらに戦争でもアメリカに勝つ日が来るのか？『中国EVと未来戦争』ニューズウィーク日本版10/14号は好評発売中！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ＣＥメディアハウス

ニューズウィーク日本版 2025/10/14号（10/7発売）


【編集長から】


一部員時代の2006年に「中国脳～世界を狙う13億の科学力」という特集を作りました。急速な経済発展を背景に、中国が科学力で巻き返して世界のイノベーションを制覇する（のではないか）という予測を、取材を基に検証した内容です。当時はたとえばロボット技術でまだまだ日本が先行していて、世界的には「中国がデファクトスタンダードを握る」ことについて懐疑的な見方が支配的でした。ところがその後20年を経て、中国発のアプリに世界の若者が夢中になり、中国の宇宙船が2030年に有人月面着陸を実現しようとしています。いま世界を席巻する「中国脳」最大のシンボルは、市場を制覇しつつある中国製EVでしょう。中国がEVの技術力でアメリカの優位に立った時、経済と安全保障の分野で何が起きるのか。10月7日発売号の特集「中国EVと未来戦争」で読み解きました。（長岡）



●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル


https://www.youtube.com/@newsweek_japan



●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト


https://www.newsweekjapan.jp/magazine/



●アマゾンで試し読みはこちらから


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRGP6DYZ/



●定期購読でバックナンバー読み放題！


2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。


https://bit.ly/49KVgGM



【Special Report】

中国EVと未来戦争



バッテリーやセンサーなど電気自動車の技術で


今や世界をリードする中国が戦争でもアメリカに勝つ日



産業｜世界一に駆け上がった中国EVの脅威


アメリカ｜トランプがひた進む敗北への道


視点｜それでも習体制は時限爆弾を抱える



ニューズウィーク日本版 2025/10/14号 特集


トランプ和平とネタニヤフの運命


イスラエル｜ガザ停戦と戦後統治は？ 剛腕首相の出口戦略を読む


【Features】

世界を席巻するインド人CEO


経営者｜なぜインド系が世界の有力企業のトップに立っているのか


【Periscope】

RUSSIA｜「影の船団」の危うすぎるミッション


EU｜欧州が着手する「ドローンの壁」構想って？


MOLDOVA｜親EUのモルドバ与党勝利をロシアが警戒


VIETNAM｜東南アジアの成長株ベトナムも少子化


【Commentary】

主張｜トランプの「平和実現」は嘘ばかり──ブラマ・チェラニ


提言｜移民を語って帰化を語らない日本──レジス・アルノー


分析｜政府閉鎖で「死神」を召喚したが──サム・ポトリッキオ



Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実


中国人が調理済み食品を嫌う理由──ラージャオ&トウガラシ



Economics Explainer｜経済ニュース超解説


減税論の根拠、「税収増」の真相──加谷珪一



Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える


姉妹の「連帯責任」子供には酷？



World Cinema Notes｜森達也の私的映画論


『エリン・ブロコビッチ』と水俣公害の相違点は──森達也



Anime in the World｜ジャパンアニメの現在地


アニメが熱いインド市場の攻略法──数土直志


【World Affairs】

中東｜エジプトとサウジが「口撃合戦」を続ける訳


米政治｜就労ビザ値上げで衰退するアメリカ


ウクライナ｜ならず者部隊が精鋭の軍団に


【Life/Style】

Society｜女性アスリートはSNSで跳ぶ


Movies｜シリアスな作品はもう似合わない


Drama｜わが道を歩み続けるヘレン・ミレンの輝き


Marriage｜現代の結婚神話を暴け!


Science｜人類の酒好きは「酔っぱらい猿」のせい？


Food｜「アラブの宝石」を世界中の食卓へ


Technology｜AIがあなたの言葉遣いを変える



★最新号データ


ニューズウィーク日本版2025/10/14号『中国EVと未来戦争』


紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）



●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル


https://www.youtube.com/@newsweek_japan



●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト


https://www.newsweekjapan.jp/magazine/



●アマゾンで試し読みはこちらから


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRGP6DYZ/



●定期購読でバックナンバー読み放題！


2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。


https://bit.ly/49KVgGM