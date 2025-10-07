バッテリーやセンサーなどEV技術で今や世界をリードする中国。さらに戦争でもアメリカに勝つ日が来るのか？『中国EVと未来戦争』ニューズウィーク日本版10/14号は好評発売中！
ニューズウィーク日本版 2025/10/14号（10/7発売）
【編集長から】
一部員時代の2006年に「中国脳～世界を狙う13億の科学力」という特集を作りました。急速な経済発展を背景に、中国が科学力で巻き返して世界のイノベーションを制覇する（のではないか）という予測を、取材を基に検証した内容です。当時はたとえばロボット技術でまだまだ日本が先行していて、世界的には「中国がデファクトスタンダードを握る」ことについて懐疑的な見方が支配的でした。ところがその後20年を経て、中国発のアプリに世界の若者が夢中になり、中国の宇宙船が2030年に有人月面着陸を実現しようとしています。いま世界を席巻する「中国脳」最大のシンボルは、市場を制覇しつつある中国製EVでしょう。中国がEVの技術力でアメリカの優位に立った時、経済と安全保障の分野で何が起きるのか。10月7日発売号の特集「中国EVと未来戦争」で読み解きました。（長岡）
●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@newsweek_japan
●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
https://www.newsweekjapan.jp/magazine/
●アマゾンで試し読みはこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRGP6DYZ/
●定期購読でバックナンバー読み放題！
2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。
https://bit.ly/49KVgGM
【Special Report】
中国EVと未来戦争
バッテリーやセンサーなど電気自動車の技術で
今や世界をリードする中国が戦争でもアメリカに勝つ日
産業｜世界一に駆け上がった中国EVの脅威
アメリカ｜トランプがひた進む敗北への道
視点｜それでも習体制は時限爆弾を抱える
ニューズウィーク日本版 2025/10/14号 特集
トランプ和平とネタニヤフの運命
イスラエル｜ガザ停戦と戦後統治は？ 剛腕首相の出口戦略を読む
【Features】
世界を席巻するインド人CEO
経営者｜なぜインド系が世界の有力企業のトップに立っているのか
【Periscope】
RUSSIA｜「影の船団」の危うすぎるミッション
EU｜欧州が着手する「ドローンの壁」構想って？
MOLDOVA｜親EUのモルドバ与党勝利をロシアが警戒
VIETNAM｜東南アジアの成長株ベトナムも少子化
【Commentary】
主張｜トランプの「平和実現」は嘘ばかり──ブラマ・チェラニ
提言｜移民を語って帰化を語らない日本──レジス・アルノー
分析｜政府閉鎖で「死神」を召喚したが──サム・ポトリッキオ
Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実
中国人が調理済み食品を嫌う理由──ラージャオ&トウガラシ
Economics Explainer｜経済ニュース超解説
減税論の根拠、「税収増」の真相──加谷珪一
Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える
姉妹の「連帯責任」子供には酷？
World Cinema Notes｜森達也の私的映画論
『エリン・ブロコビッチ』と水俣公害の相違点は──森達也
Anime in the World｜ジャパンアニメの現在地
アニメが熱いインド市場の攻略法──数土直志
【World Affairs】
中東｜エジプトとサウジが「口撃合戦」を続ける訳
米政治｜就労ビザ値上げで衰退するアメリカ
ウクライナ｜ならず者部隊が精鋭の軍団に
【Life/Style】
Society｜女性アスリートはSNSで跳ぶ
Movies｜シリアスな作品はもう似合わない
Drama｜わが道を歩み続けるヘレン・ミレンの輝き
Marriage｜現代の結婚神話を暴け!
Science｜人類の酒好きは「酔っぱらい猿」のせい？
Food｜「アラブの宝石」を世界中の食卓へ
Technology｜AIがあなたの言葉遣いを変える
★最新号データ
ニューズウィーク日本版2025/10/14号『中国EVと未来戦争』
紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）
●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@newsweek_japan
●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
https://www.newsweekjapan.jp/magazine/
●アマゾンで試し読みはこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRGP6DYZ/
●定期購読でバックナンバー読み放題！
2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。
https://bit.ly/49KVgGM