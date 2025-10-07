バッテリーやセンサーなどEV技術で今や世界をリードする中国。さらに戦争でもアメリカに勝つ日が来るのか？『中国EVと未来戦争』ニューズウィーク日本版10/14号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2025/10/14号（10/7発売）

【編集長から】

一部員時代の2006年に「中国脳～世界を狙う13億の科学力」という特集を作りました。急速な経済発展を背景に、中国が科学力で巻き返して世界のイノベーションを制覇する（のではないか）という予測を、取材を基に検証した内容です。当時はたとえばロボット技術でまだまだ日本が先行していて、世界的には「中国がデファクトスタンダードを握る」ことについて懐疑的な見方が支配的でした。ところがその後20年を経て、中国発のアプリに世界の若者が夢中になり、中国の宇宙船が2030年に有人月面着陸を実現しようとしています。いま世界を席巻する「中国脳」最大のシンボルは、市場を制覇しつつある中国製EVでしょう。中国がEVの技術力でアメリカの優位に立った時、経済と安全保障の分野で何が起きるのか。10月7日発売号の特集「中国EVと未来戦争」で読み解きました。（長岡）

【Special Report】

中国EVと未来戦争

バッテリーやセンサーなど電気自動車の技術で

今や世界をリードする中国が戦争でもアメリカに勝つ日

産業｜世界一に駆け上がった中国EVの脅威

アメリカ｜トランプがひた進む敗北への道

視点｜それでも習体制は時限爆弾を抱える

ニューズウィーク日本版 2025/10/14号 特集

トランプ和平とネタニヤフの運命

イスラエル｜ガザ停戦と戦後統治は？ 剛腕首相の出口戦略を読む

【Features】

世界を席巻するインド人CEO

経営者｜なぜインド系が世界の有力企業のトップに立っているのか

【Periscope】

RUSSIA｜「影の船団」の危うすぎるミッション

EU｜欧州が着手する「ドローンの壁」構想って？

MOLDOVA｜親EUのモルドバ与党勝利をロシアが警戒

VIETNAM｜東南アジアの成長株ベトナムも少子化

【Commentary】

主張｜トランプの「平和実現」は嘘ばかり──ブラマ・チェラニ

提言｜移民を語って帰化を語らない日本──レジス・アルノー

分析｜政府閉鎖で「死神」を召喚したが──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

中国人が調理済み食品を嫌う理由──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

減税論の根拠、「税収増」の真相──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

姉妹の「連帯責任」子供には酷？

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

『エリン・ブロコビッチ』と水俣公害の相違点は──森達也

Anime in the World｜ジャパンアニメの現在地

アニメが熱いインド市場の攻略法──数土直志

【World Affairs】

中東｜エジプトとサウジが「口撃合戦」を続ける訳

米政治｜就労ビザ値上げで衰退するアメリカ

ウクライナ｜ならず者部隊が精鋭の軍団に

【Life/Style】

Society｜女性アスリートはSNSで跳ぶ

Movies｜シリアスな作品はもう似合わない

Drama｜わが道を歩み続けるヘレン・ミレンの輝き

Marriage｜現代の結婚神話を暴け!

Science｜人類の酒好きは「酔っぱらい猿」のせい？

Food｜「アラブの宝石」を世界中の食卓へ

Technology｜AIがあなたの言葉遣いを変える

ニューズウィーク日本版2025/10/14号『中国EVと未来戦争』

