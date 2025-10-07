BigBossWear、第72回マカオグランプリ観戦チケットが当たる「BigBoss W TEAM TOM’S 応援キャンペーン」を実施

Prime Point LLC＜画像：BigBoss W TEAM TOM’S 応援キャンペーン宣伝＞

2025年10月12日(日)に富士スピードウェイで開催される「KYOJO CUP 第4レース 決勝」にあわせ、BigBossWearは「BigBoss W TEAM TOM’S 応援キャンペーン」を実施いたします。

第4レースは、スーパーフォーミュラとの併催により一層の盛り上がりが期待される注目のレースです。ぜひ現地の熱気を体感いただき、「BigBoss W TEAM TOM’S」への応援をよろしくお願いいたします。

KYOJO CUPとは

KYOJO CUPは、女性ドライバーによる本格的なレーシングシリーズです。迫力あるレース展開に加え、女性ならではの挑戦と情熱が注目され、多くのモータースポーツファンを魅了しています。

「BigBoss W TEAM TOM’S」

アパレルブランド「BigBoss Wear（ビッグボスウェア）」を展開するPrime Point LLCは、名門レーシングチーム「TOM’S（トムス）」とスポンサード契約を締結。2025年シーズンより「BigBoss W TEAM TOM’S」としてKYOJO CUPに参戦しています。

チームからは斎藤愛未選手、ハナ・バートン選手の2名が出場。両選手の果敢な走りにぜひご注目ください。

キャンペーン概要

2025年10月12日(日)、ピットウォークの時間帯に「BigBoss W TEAM TOM’S」ZONEにて、オリジナル缶バッジを数量限定で配布いたします。

缶バッジを使って以下のステップでSNS投稿をしていただくと、

抽選で、2025年11月13日(木)～16日(日)に開催される「第72回マカオグランプリ」観戦チケット(1組2名様)、

または 2025年11月8日(土)～9日(日)に開催される「KYOJO CUP 2025 Rd.5」観戦チケット(2組4名様)をプレゼントいたします！

＜画像：BigBoss W TEAM TOM’S 応援キャンペーン参加の流れ＞賞品- 第72回 マカオグランプリ 観戦チケット...1組(2名様)- KYOJO CUP 2025 Rd.5 観戦チケット...2組(4名様)応募のご案内- 対象SNS：X（旧Twitter）、Instagram- 応募締切：2025年10月12日(日) 23:59 JST- 当選発表：2025年10月15日(水)※当選者には、各SNSのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。※非公開アカウントは対象外となります。

詳細はこちら(https://base.bigboss-wear.com/blog/2025/10/07/160000)よりご確認いただけます。

※観戦チケットの内容や観戦エリア、入場条件などの詳細は、各イベントの公式サイトをご確認ください。

缶バッジ配布情報

日程：2025年10月12日(日)

場所：富士スピードウェイ

配布場所：「BigBoss W TEAM TOM’S」ZONE（ピットウォーク時間帯）

※ピットウォークの詳細情報はKYOJO CUPの公式サイトからご確認ください。

フォロワー数は50万人超えのインフルエンサー

ハナ・バートン選手、独占インスタライブ実施！

レースに向けて気持ちを高めるため、10月8日(水)はハナ・バートン選手に密着し、BigBossWearがInstagramにて独占でライブ配信をします！

- 配信時間：10月8日(水)18:00 JST～（約15分間）

ぜひBigBoss Wearの公式Instagram(https://www.instagram.com/bigbosswear_/)をフォローしてお楽しみください。

ハナ・バートン選手の公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/hanubuu_/)。

※配信は通信環境や運営の都合により、予告なく変更・中止となる場合があります。

※録画や無断転載はご遠慮ください。

皆様の応援をお待ちしています！

BigBossWearについて

BigBossWearは、「自分のスタイルに自信を持ち、仕事もプライベートも充実させたい」30～40代の男女に向けた、新感覚のファッションブランドです。

モータースポーツを通じて挑戦と情熱を応援し、名門チーム「TOM’S」とともに、次世代のレーシングシーンを盛り上げてまいります。

ご購入はこちらから →https://base.bigboss-wear.com/

本件に関するお問い合わせ先

BigBoss Wearサポートチーム

E-mail：info@bigbosswear.com