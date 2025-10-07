焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、ルミネ立川にて10月19日（日）までPOP UP開催
東京・蔵前にあるSNSで話題の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社 : 東京都渋谷区）は、2025年10月19日（日）にルミネ立川にて催事を実施いたします。蔵前の工房で焼き上げた「クラマエ・カヌレ」をその日のうちにお届けし、販売いたします。1日で3,000個販売したこともある人気商品「クラマエ・カヌレ」をぜひこの機会にお楽しみください。
KURAMAE CANNELE公式Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/
KURAMAE CANNELE X：https://x.com/kuramae_cannele
東京・蔵前の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」
「KURAMAE CANNELE」は2023年1月に東京・蔵前にオープンした焼き立てカヌレの専門店です。併設工房で焼き上げた焼き立てのカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売しています。
今回も、蔵前の工房で焼いた「クラマエ・カヌレ」をその日のうちにお届けします。外はカリッと、中は濃厚なカスタードのような日本人に親しみやすい味わいのカヌレです。
ご好評につき、ルミネ立川で催事を行うのは今回で3回目。蔵前で焼き上げたカヌレをその日のうちに立川にお届けします。
今回の催事は、季節限定の「オバケカヌレ」も販売いたします。ちょっと怖くて可愛い、ハロウィンの手土産にもぴったりな人気商品です。
出店情報
・期間：2025年10月6日（月）～10月19日（日）
・場所：ルミネ立川 2F コンコース東側 イエナ横
・営業時間：月～土 10:00 ~ 20:30 / 日祝 10:00 ~ 20:00
※売り切れ次第終了となります。予めご了承くださいませ。
【商品ラインナップ】
・クラマエカヌレ 324円／個（税込）
・オバケカヌレ 378円／個税込）
・オリジナルブレンド紅茶缶「カヌレ・ド・ティー」 982円（税込）
・オリジナルギフトバッグ 638円（税込）
【店舗概要】
KURAMAE CANNELE
所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階
営業時間：営業時間 : 11:00～18:00
定休日：月曜定休
KURAMAE CANNELE CAFE
所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 2階
営業時間:11:00～18:00 (L.O. 17:00)
定休日：月曜定休
カフェ席数：30席
KURAMAE CANNELE エキュート上野店
所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」
営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00
【会社概要】
会社名 : 株式会社CLASSIC
所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2 Est 205
事業内容 : 飲食店運営
https://classic-inc.jp
MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp
【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】
kuramae_cannele@classic-inc.jp