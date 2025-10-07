焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、ルミネ立川にて10月19日（日）までPOP UP開催

株式会社CLASSIC

東京・蔵前にあるSNSで話題の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社 : 東京都渋谷区）は、2025年10月19日（日）にルミネ立川にて催事を実施いたします。蔵前の工房で焼き上げた「クラマエ・カヌレ」をその日のうちにお届けし、販売いたします。1日で3,000個販売したこともある人気商品「クラマエ・カヌレ」をぜひこの機会にお楽しみください。

KURAMAE CANNELE公式Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/

KURAMAE CANNELE X：https://x.com/kuramae_cannele

東京・蔵前の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」

「KURAMAE CANNELE」は2023年1月に東京・蔵前にオープンした焼き立てカヌレの専門店です。併設工房で焼き上げた焼き立てのカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売しています。

今回も、蔵前の工房で焼いた「クラマエ・カヌレ」をその日のうちにお届けします。外はカリッと、中は濃厚なカスタードのような日本人に親しみやすい味わいのカヌレです。

ご好評につき、ルミネ立川で催事を行うのは今回で3回目。蔵前で焼き上げたカヌレをその日のうちに立川にお届けします。

今回の催事は、季節限定の「オバケカヌレ」も販売いたします。ちょっと怖くて可愛い、ハロウィンの手土産にもぴったりな人気商品です。

出店情報

・期間：2025年10月6日（月）～10月19日（日）

・場所：ルミネ立川 2F コンコース東側 イエナ横

・営業時間：月～土 10:00 ~ 20:30 / 日祝 10:00 ~ 20:00

※売り切れ次第終了となります。予めご了承くださいませ。

【商品ラインナップ】

・クラマエカヌレ 324円／個（税込）

・オバケカヌレ 378円／個税込）

・オリジナルブレンド紅茶缶「カヌレ・ド・ティー」 982円（税込）

・オリジナルギフトバッグ 638円（税込）

【店舗概要】

KURAMAE CANNELE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階

営業時間：営業時間 : 11:00～18:00

定休日：月曜定休

KURAMAE CANNELE CAFE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 2階

営業時間:11:00～18:00 (L.O. 17:00)

定休日：月曜定休

カフェ席数：30席

KURAMAE CANNELE エキュート上野店

所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」

営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00

【会社概要】

会社名 : 株式会社CLASSIC

所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2 Est 205

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp

【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】

kuramae_cannele@classic-inc.jp





