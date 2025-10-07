日帰り産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町 」、2025年10月13日開催の浜町マルシェにて出展

株式会社Josan-she's

日帰り型産後ケア施設「 YUARITO DAY（ユアリト デイ）日本橋浜町」を運営する株式会社Josan-she’s（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：渡邊愛子、以下「ジョサンシーズ」）は、2025年10月13日（月/祝日）に開催される「浜町マルシェ」へ出展いたします。

地域に根ざした都市型マルシェとして人気の浜町マルシェでは、全国から集まる食材や雑貨、地元商店街の屋台などが並び、 子どもから大人まで楽しめる空間が広がります。

今回 YUARITO DAY のブースでは、妊娠中もしくは未就学児のお子様がいるパパやママのみなさんが少しでもリラックスできるように、「【無料】ハンドトリート メント&助産師による育児相談（5分）」を提供いたします。

出展内容

【無料】ハンドトリートメント&助産師による育児相談（5分）

育児で手を酷使しているママやご家族の手を、やさしくケア。YUARITO DAY で実際に産後ママに提供しているハンドトリートメントを体験いただけます。同時に授乳や寝かしつけ、赤ちゃんとの生活に関するお悩みに、助産師が丁寧にお応えします。

ママはもちろん、育児に関わるすべての方に向けたブースです。産後ケアがどんなものか知ってみたい方も、お気軽にお立ち寄りください。

イベント概要

イベント名：浜町マルシェ

日時：

2025年10月13日（月/祝日）10:00～17:30

2025年10月14日（火）10:30～19:00※小雨決行・荒天中止

場所：東京都中央区日本橋浜町3丁目3－1（トルナーレ前広場）

URL：https://hamacho.jp/hamachomarche/

浜町マルシェは、東京都中央区・日本橋浜町で年4回開催される地域共生型の都市型マルシェです。

日本全国の旬の野菜や果 物、加工品、雑貨、花など約30店舗が出店し、地元商店街やキッチンカーも参加。子どもが遊べるエリアもあり、親子で楽しめる 内容が充実しています。買い物や食事を通じて、生産者や地域の人々との交流が生まれる、にぎやかで温かなイベントです。

前回の浜町マルシェの様子

日帰り型産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町」概要

子育てママのための、日帰り型産後ケア施設です。授乳や育児の悩みを相談できる助産師のケアに加え、ママ同士の交流の時間も生まれる、子育てにおける新しい選択肢としてご活用いただいています。

2025年7月1日より、中央区より産後ケア事業を受託したことにより、中央区にお住まいの方は申請していただくことで、公費助成価格でご利用いただけます。産後の心と体の回復のためにご活用ください。

施設名：YUARITO DAY 日本橋浜町

業態：日帰り型産後ケア施設

住所：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目23-1 ACNリバーサイドビル4F

（浜町駅徒歩5分、水天宮前駅徒歩6分、人形町駅徒歩6分）

予約方法：施設HPからLINE予約。

URL：https://yuarito.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yuarito_day_by_josanshes/

中央区からの産後ケア事業受託についてのプレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000110270.html

ジョサンシーズについて

助産師登録数トップクラス | 女性専門職が妊娠から育児までトータルサポート

妊娠から子育ての時期を、助産師をはじめとする女性専門職のスタッフが、オンラインとオフライン双方でサポートする産前産後ケアサービス『ジョサンシーズ』を運営。

約6万人(*1)の潜在助産師の新たな活躍の仕組みを作ることで、人員不足が叫ばれている妊娠・出産の現場で、妊娠～産後を専門的にサポートできる仕組みづくりを推進します。

一人ひとりにパーソナライズされたサービスを提供する低月齢ベビーシッターサービス、産後ケア施設の運営、産院向け人材サービスなど、多岐に渡って展開しております。

(*1)潜在助産師数は、「助産師国家試験合格者数-就業助産師数」で算出

出典：「政府統計の総合窓口(e-Stat)」衛生行政報告例(厚生労働省) 「令和4年度衛生行政報告例」

■会社概要

会社名：株式会社Josan-she’s

代表者：代表取締役 CEO 渡邊 愛子

設 立：2021年10月6日

会社HP：https://josanshes.co.jp/

公式X：https://x.com/josanshes

公式note：https://note.com/josanshes

低月齢ベビーシッター「ジョサンシーズ」

HP：https://josanshes.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/josanshes_official/

日帰り産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町」

HP：https://yuarito.jp/

公式X：https://x.com/YUARITODAY

公式Instagram：https://www.instagram.com/yuarito_day_by_josanshes/

産院向け人材サービス「she’s path」

HP：https://shespath.com/clinic

助産師向けInstagram：https://www.instagram.com/josanshes_partner/