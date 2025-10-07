『鳴潮 Metheus Series 長離 振り返れば傘の向こうにVer.』フィギュアが登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KURO GAMES」より、『鳴潮 Metheus Series 長離 振り返れば傘の向こうにVer. 1/7 スケールフィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


●鳴潮 Metheus Series 長離 振り返れば傘の向こうにVer. 1/7 スケールフィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191857&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■鳴潮 Metheus Series 長離 振り返れば傘の向こうにVer. 1/7 スケールフィギュア




【製品情報】


□参考価格：20,460円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：KURO GAMES


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約350mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座


≪特典≫


・カード



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

































※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.



【店舗情報】


