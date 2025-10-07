【焼肉の激戦区上野で創業63年】老舗焼肉屋で夢の味わいが今だけお得に！焼肉上野太昌園「ドリームユッケ」含む期間限定「生肉フェア」を10/14から開催

株式会社 太昌園ドリームユッケが1,000円引きに！？夢の様な味わいが今だけお得！数量限定の為、品切れの際はご容赦ください。

株式会社太昌園（本社：東京都台東区／代表取締役：長岡信裕）が運営する焼肉店「焼肉上野太昌園 本店・別館」では、2025年10月14日（火）～1１月１６日（日）の期間限定で「生肉フェア」を開催いたします。

本フェアでは、SNSでも話題沸騰中の人気メニュー「ドリームユッケ」をはじめ、ユッケを中心とした多彩な生肉メニューを特別価格でご提供。中でも「ドリームユッケ」は、某有名人が命名したコラボ商品で、通常価格4,500円（税込）のところ、期間中は1,000円引きの3,500円（税込）にてお楽しみいただけます。生食肉のため、テイクアウトは不可となります。

※数量限定の為、品切れの際はご容赦ください。

※食肉の生食につきましては食中毒の恐れがありますので、お子様、高齢者の方その他食中毒に対する抵抗力の弱い方は生食をお控え下さい。

太昌園Webページ :https://taishoen.co.jp/焼肉上野太昌園ホームページリンク

2025年10月実施 太昌園本店・別館「生肉フェア」について

【フェア概要】販売期間：2025年10月1４日から1１月１６日

◎太昌園本店 東京都台東区上野2-8-6 TEL 03-3831-6365

営業時間 11時から22時（ラストオーダー21：30）

◎太昌園別館 東京都台東区上野2-5-4サンシャインビル2階 TEL 03-3831-5335

営業時間 17時から22時（ラストオーダー21：30）

（土日・祝日）17時から21時（ラストオーダー20：30）

※太昌園本店・別館限定のイベントです。

太昌園上野駅前店では実施しておりませんので、ご注意ください。

生肉フェアー公式ページ :https://taishoen.co.jp/2025/10/01/news-34/

鮮度抜群！和牛生肉祭（なまにくフェア）夢の味わいが今だけお得に！焼肉上野太昌園「ドリームユッケ」期間限定キャンペーン開催

太昌園本店・別館では、SNSでも話題の人気商品「ドリームユッケ」を対象に

期間限定の特別メニューの販売と、特別価格キャンペーンを実施いたします。

是非この機会に太昌園へお越しいただける様、従業員一同心よりお待ち申し上げます。

※数量限定の為、品切れの際はご容赦ください。

販売メニュー：

「ドリームユッケ」

某有名人が命名した、太昌園ならではのコラボユッケ。SNSで話題の「シルクユッケ」と、伝統の「和牛ユッケ」が一皿で夢の競演。

「とろろユッケ」

昭和38年創業の老舗が誇る“秘伝のタレ”と、とろろの粘りが織りなすとろける食感。

「とろたく納豆ユッケ」

納豆のコク、たくあんの歯ざわり、ユッケの旨みが三位一体に。

「ユッケの押し寿司」

ご飯と艶やかなユッケを押し固め、秘伝ダレが染み渡る贅沢な一皿。

「赤身肉寿司」

霜降りの赤身肉とシャリが口中でほどける、食べる者を魅せる肉寿司。

※販売個数に限りがございます。営業終了前に販売を終了する可能性がございますのでご了承ください。

お席のご予約時に、商品のお取り置きも承っております。

※系列の太昌園上野駅前店は、本キャンペーンのメニュー販売・お取扱いは御座いませんのでご注意ください。

【販売メニュー詳細】

ドリームユッケ

・「ドリームユッケ」

肉に造詣の深い某有名人が名付け親。コラボレーションにより誕生した太昌園ならではの逸品。SNSでも話題になっている「シルクユッケ」はまるで絹の様な口溶け、伝統の味「和牛ユッケ」は溢れる旨味、この特別な味わいを一皿で楽しめる、まさに “夢の競演” です。

通常価格4,500円（税込）のところ、キャンペーン期間中は1,000円引きの3,500円（税込）でご提供。数量限定のため、品切れの際はご容赦ください。

期間限定価格：3,500円（税込）※通常価格4,500円（税込）

とろろユッケ

・「とろろユッケ」～太昌園秘伝のタレ仕立て～

昭和三十八年創業、上野の老舗焼肉店・太昌園。その半世紀以上にわたり磨き抜かれた“秘伝のタレ”は、時代の記憶が染み込んだ味の芸術です。濃厚なのに軽やか。とろろの粘りが絡んでとろける様な食感、秘伝のタレが味の輪郭を描き、肉の旨味を包み込む。太昌園の歴史と技が、静かに語りかけてきます。価格：2,200円（税込）

とろたく納豆ユッケ

・「とろたく納豆ユッケ」～濃厚な旨みの饗宴～

濃厚なユッケの旨みを、粘り気たっぷりの納豆がやさしく包み込む。そこへ加わるのは、爽やかな香りと歯ざわりが心地よい“たくあん”のアクセント。秘伝のタレが、肉の甘みと納豆のコクを引き立て、たくあんの塩気が味の輪郭をくっきりと描く。食材の組み合わせが織りなす新感覚のユッケ。どこか懐かしいけど、新しい。そう、それはまるで太昌園の様な心に響く濃厚な旨味の饗宴です。価格：2,300円（税込）

ユッケ押し寿司

・「ユッケの押し寿司」～秘伝のタレが染み渡る、肉寿司の極み～

艶やかな牛肉のユッケを、酢飯の上に丁寧に押し固め、秘伝の甘辛ダレがじんわりと染み渡る。一口頬張れば、肉の旨みが絶妙に絡み合い、口の中でとろけるような幸福感が広がります。押し寿司ならではの食感の一体感。肉の柔らかさ、タレの深み。それぞれが主張しながらも、調和のとれた味わいに仕上がっています。

焼肉屋の大将が本気で握った、まるで“肉の宝石箱” 太昌園ならではの贅沢な遊び心が詰まった特別な一皿です。

価格：2,200円（税込）

赤身握り肉寿司

・「赤身肉寿司」～旨み、きらめく一貫～

霜降りの赤身肉が、食べる者を魅せる。その一貫には、肉の力強さと繊細さが共存しています。噛むほどに広がる、赤身ならではの “濃い旨み”。そこに太昌園秘伝のタレが静かに寄り添い、味の奥行きをぐっと深めてくれる。口に運べば、寿司の粋と焼肉の魂が交差する。一口で、記憶に残る “肉寿司体験” を是非味わってください。一人前 2貫 価格：1,100円（税込）

生肉フェア大集合！とろけるシルクユッケの絹の様な口溶け食感！

「ドリームユッケ」 について

肉に造詣の深い某有名人が命名して誕生した「ドリームユッケ」。Youtubeチャンネルでも取り上げられた、太昌園ならではの逸品です。

SNSでも話題の「シルクユッケ」と、伝統の味「和牛ユッケ」を一皿で楽しめる、まさに “夢の競演”。

- シルクユッケ：絹のような口溶けが特徴で、SNSを中心に話題沸騰中。繊細な食感と上品な味わいが魅力。

- 和牛ユッケ：創業以来受け継がれてきた特製ダレと卵黄が織りなす深い旨味。老舗ならではの伝統の味です。

数量限定のため、品切れの際はご容赦ください。ご予約によるお取り置きも承っております。

ぜひこの機会に、太昌園本店で “オンリーワン” のユッケ体験をお楽しみください。

期間限定価格：3,500円（税込） ※通常価格4,500円（税込）※数量限定の為、品切れの際はご容赦ください。

焼肉上野太昌園本店・別館について

昭和38年上野に太昌園創業。以来昭和・平成・令和と３世代に渡り約60余年、誠実奉仕をモットーにお客様に感動して頂ける味・サービスを追求して参りました。これからも時代の変化に合わせ、皆様に愛される店づくりを続けてまいります。

大小の個室を完備、アートに囲まれ、洗練された高級感漂う雰囲気席間の仕切りによって、落ち着いたお食事のひとときを演出します。焼肉上野太昌園本店

【認定生食用食肉取扱者等設置施設 】

電話：03-3831-6365

住所：〒110-0005 東京都台東区上野2-8-6

アクセス：東京メトロ銀座線上野広小路駅より徒歩2分

営業時間：11:00～22:00 （ラストオーダー21：30）

定休日：無し

座席数：80席

URL：https://taishoen.co.jp/honten/

太昌園本店ご予約はこちら :https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13003600/?msockid=1a05371507656d2f2b6223a5061f6c64食べログ予約サイトへリンク

最大140名の大宴会まで対応可。木目調の落ち着いた店内は、接待や小宴会から団体様のご宴会、小さなお子様連れのお客様もご安心してご来店いただけます。焼肉上野太昌園別館

【認定生食用食肉取扱者等設置施設】

電話：03-3831-5335

住所：〒110-0005 東京都台東区上野2-5-4サンシャインビル2階

アクセス：東京メトロ銀座線上野広小路駅より徒歩2分

営業時間：17:00～22:00 （ラストオーダー21：30）

日曜・祝日：17:00～21:00 （ラストオーダー20：30）

定休日：無し

座席数：140席

URL：https://taishoen.co.jp/bekkan/

太昌園別館ご予約はこちら :https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13016708/食べログ予約サイトへリンク

※食肉の生食につきましては食中毒の恐れがありますので、お子様、高齢者の方その他食中毒に対する抵抗力の弱い方は生食をお控え下さい。

株式会社太昌園 について

いつまでも皆様に愛され信頼される店作りを心掛け、吟味された素材のご提供とサービスの充実はもちろん、安心と安全のお届けと楽しいひとときをお約束させていただきます。

【会社概要】

社名：株式会社太昌園

本社所在地：東京都台東区上野2-8-10

代表取締役：長岡 信裕

事業内容： 飲食店の経営（焼肉・居酒屋・イタリアンなど）

設立：1963年（昭和38年創業）

HP：https://taishoen.co.jp/company/