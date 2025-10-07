本格アクションゲーム『崩壊3rd』より、「キアナ・終焉の律者 月華の夜凪Ver.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Myethos」より、『崩壊3rd キアナ・終焉の律者 月華の夜凪Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

■崩壊3rd キアナ・終焉の律者 月華の夜凪Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：31,240円(税込)

□発売日：2026年6月予定

□ブランド：Myethos

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約199mm

【素材】PVC＆ABS＆金属

【セット内容一覧】

・フィギュア本体×1

・専用台座

≪特典≫

・アクリル色紙

「……彼女は海に漂う月の影を探し求めていた。けれども、自分こそが、魚たちに追いかけられる光であることには気づいていなかった。」

本格アクションゲーム『崩壊3rd』より、「キアナ・終焉の律者 月華の夜凪Ver.」が1/7スケールフィギュアとなって登場！

ダークカラーのストリングビキニに身を包み、碧い波間にふわりと浮かぶキアナの姿を立体化。グラデーションが美しいツインテールは水面に揺れ、猫耳の髪飾りが愛らしさを、いたずらっぽい笑顔が彼女の活発さを引き立てます。

周囲を泳ぐ魚たち、さざ波のように広がる重ねスカート。白い布地には海や魚をモチーフにした模様があしらわれ、紫の裏地が波間のゆらめきを映し出します。珊瑚や貝殻などの装飾は、イラストの細部に至るまで忠実に再現。

台座には海底の情景が精緻に表現され、月光に揺れる珊瑚、散りばめられた真珠と砂岩が幻想的な世界観を演出。まるで月明かりに染まった珊瑚海を、手のひらに閉じ込めたかのような仕上がりです。

艦長、キアナと一緒に、この美しい深海の旅へ出かけましょう。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

