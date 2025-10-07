【10月開催決定】 毎週水曜14時スタート「グローバルIT運用に成功した企業は何をしていたのか？導入事例で紐解く3つの視点」セミナー

株式会社アイエスエフネット

ITインフラソリューションを中心に、クラウド環境やネットワークシステムの構築・保守・運用に関するサービスを提供する株式会社アイエスエフネットは、2025年10月8日から毎週水曜日に、「グローバルIT運用に成功した企業は何をしていたのか？導入事例で紐解く3つの視点」セミナーを開催いたします。

セミナーお申し込みはこちら：https://www.isfnet-services.com/seminar/weekly-global/2025(https://www.isfnet-services.com/seminar/weekly-global/2025?fm_cp=67d8cfa973d340195975f7dc&fm_mu=67d8cfde8a12771e81135b52&utm_campaign=67d8cfa973d340195975f7dc&utm_medium=else&utm_source=press+release)

◆セミナー概要

海外拠点のIT運用において、多くの企業が直面するのが「人材が見つからない」「現場が回らない」「コストが合わない」といった悩みです。

このセミナーでは、そうした課題に実際に直面した3社の事例を取り上げ、どのように解決へと導いたのかを3つの視点から解説します。



アイエスエフネットが支援してきた現場のリアルな声をもとに、バイリンガル人材の効果的な活用法、リモートとオンサイトを組み合わせた柔軟な運用モデル、日本国内からの逆オフショアによるコスト最適化の手法など、すぐに活かせる実践的なノウハウをご紹介します。

グローバルIT運用の見直しや課題解決を検討中のご担当者様は、ぜひご参加ください。

◆このような方へおすすめです- 海外拠点のIT運用・サポート体制を見直したい方- 英語でのベンダー折衝やIT管理に不安を感じている方- 国内外を横断して活躍できる日英バイリンガルエンジニアを確保したい方- グローバルIT運用の課題と解決策を具体的な事例から学びたい方

◆セミナー内容詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/648_1_5ad51e6b2ec2dbb46d91f52d2d837763.jpg?v=202510070956 ]

◆当日の講演内容

01. グローバルIT運用でよくある課題

02. ケーススタディ１.

03. ケーススタディ２.

04. ケーススタディ３.

05. サービス紹介まとめ

06. 質疑応答・アンケート案内

◆登壇者情報

株式会社アイエスエフネット

首都圏営業本部 グローバルビジネス部

池田 和登

2021年、株式会社アイエスエフネットに入社。

入社後は4年間にわたり、海外のシステムインテグレーターおよび外資系企業を対象としたグローバル営業に従事。海外向けの人材ビジネス提案やソリューションの紹介に加え、弊社海外拠点の新規開拓にも携わる。現在は、フィールドセールスとインサイドセールスの双方を担当し、営業活動の幅を広げている。

◆本ソリューションに関するお問い合わせ先

株式会社アイエスエフネット情報発信事務局

MAIL ：promotion@isfnet.com

Web ：https://www.isfnet-services.com/contact

（アイエスエフネット ソリューションお問い合わせ窓口）

◆株式会社アイエスエフネット概要

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本全国14カ所の拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

当リリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、サービス・製品の価格、仕様、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標、または登録商標であり商標権者に帰属するものです。