ドローン・イン・ア・ボックス市場：グローバル概要、メーカーシェア、成長分析、需要と機会展望（2025年から2035年）
サーベイ・リポート社は、2025年10月に調査報告書を発表いたしました。ドローン・イン・ア・ボックス市場は、ソリューション別（ハードウェア、ソフトウェア）、タイプ別（シングルローター、マルチローター）、 用途別（測量・マッピング、検査、LiDAR、監視、熱画像、セキュリティ・緊急対応、その他）、最終用途産業別（防衛、建設、鉱業、石油・ガス、国土安全保障、医療サービス、輸送・物流、イベント管理、その他）に分類されています。- グローバル市場分析、動向、機会および予測、2025-2035年。本報告書はドローン・イン・ア・ボックス市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威を含む主要な市場動向を明らかにしております。
ドローン・イン・ア・ボックス市場概要
ドローン・イン・ア・ボックス（DIB）市場は、耐候性ボックスに収納された自立型自動ドローンシステムを指します。このボックスは充電ステーションとしても機能し、完全自律運用を実現します。ドローンは人間の介入なしに展開し、事前プログラムされた任務を遂行した後、充電とデータ転送のためにボックスへ帰還します。主に公益事業、石油・ガス、セキュリティなどの産業分野での需要に牽引され、DIBソリューションはインフラ点検、監視、マッピングなどの業務に革新をもたらしています。企業が効率性向上、コスト削減、安全な難アクセス地域へのアクセスを追求する中、市場は急速に拡大しています。
Surveyreportsの専門家によるドローン・イン・ア・ボックス市場調査の分析結果、2025年の市場規模は1,376億米ドルに達しました。さらに、ドローン・イン・ア・ボックス市場のシェアは、2035年末までに3,589億米ドルに達すると予測されています。ドローン・イン・ア・ボックス市場は、2025年から2035年の予測期間において、約13.8％のCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037135
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331276&id=bodyimage1】
当社アナリストによる定性的なドローン・イン・ア・ボックス市場分析によれば、世界的な軍事支出の増加、情報・監視・偵察（ISR）活動の拡大、商用分野におけるドローンシステムの急速な普及、自律型ドローンソリューションの開発急増といった要因により、ドローン・イン・ア・ボックスの市場規模は拡大する見込みです。ドローン・イン・ア・ボックス市場における主要企業としては、Ondas Holdings, Airobotics Ltd., American Robotics, Inc., ECA GROUP, Asylon, AZUR DRONES, Delta Drones, Fotokite AG, H3 Dynamics Holdings Pte. Ltd., HEISHA Technology Co., Ltd。
当社のドローン・イン・ア・ボックス市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
目次
● ドローン・イン・ア・ボックス市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までのグローバルドローン・イン・ア・ボックス市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む各国別）
