大学入試は情報戦！10/11（土）、「城南コベッツ」が「第2回 生徒・保護者対象進路セミナー」を開催。学部・学科から考える「自分に合った進路」そして「受験生の学習方法」をお伝えします。

