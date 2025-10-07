大学入試は情報戦！10/11（土）、「城南コベッツ」が「第2回 生徒・保護者対象進路セミナー」を開催。学部・学科から考える「自分に合った進路」そして「受験生の学習方法」をお伝えします。
2025年10月11日（土）、株式会社城南進学研究社（所在地：神奈川県川崎市・代表取締役社長CEO：千島克哉）が運営する“成績保証のある個別指導塾”「城南コベッツ」は、高校1・2年生とその保護者の方を対象としたガイダンス「第2回 生徒・保護者対象 進路セミナー」をオンライン実施いたします。
情報戦でもある大学入試。合格のための勉強対策は言うまでもなく大切ですが、その前に「自分に合った進路」を考えること、そして選んだ進路が将来にどう影響するのかを調べることもとても重要です。大学は自分の可能性を伸ばす場であると同時に、将来の選択肢を絞り込む場でもあるからです。
そこで「城南コベッツ」では、「学部・学科と将来（就職）の関係」「各学部で学べること」などについてお伝えするガイダンス「第2回 生徒・保護者対象 進路セミナー」を実施することといたしました。
講師を務めるのは、20年以上大学受験を中心とした指導に携わってきた川島隆・上級エキスパート。高校生指導で長年にわたって蓄積されたノウハウをオンラインで提供いたします。
大学の学部・学科の選択は将来にどのように影響するのか。各学部はどのようなことを学ぶところなのか。学部・学科を知ることで、自分に合った大学を見つけることができます。「この学部ってこんなこともできるんだ！」「こういう学問分野があること自体初めて知った」というような声も毎年出るセミナーです。併せて、8割ほどの受験生が陥っている「伸びない学習法」に対して、今後の学習が飛躍的に変わる「成績が伸びる学習法」もお伝えいたします。毎回多くの方が「自分はまったく逆の『伸びない学習』をしていた」という感想を持つ方が多い内容です。
城南コベッツにお通いでない方も参加できるガイダンスなので、この機会にぜひご参加ください。
【「第2回 生徒・保護者対象進路セミナー」概要】
日時： 2025年10月11日（土） 11:00～12:30
対象： 高校1年生・高校2年生／保護者の方（城南コベッツにお通いでない方もご参加いただけます）
形式： オンラインセミナー（Zoomを利用）
参加費： 無料（要事前申込）
内容：
・学部・学科と将来（就職）の関係について
・成績が伸びる受験生の学習法
・新学年になるまでの間にしておくべきこと。
お申込み： https://najb.f.msgs.jp/webapp/form/23673_najb_149/index.do
締切： 2025年10月9日（木） ※定員になり次第締め切り
注： 昨年高 1 生としてご参加いただいた方につきましては、内容が重複いたします。
■「城南コベッツ」について■
1961年開校の大学受験対策予備校「城南予備校」を母体とした「城南コベッツ」は、60年以上の実績に基づく指導メソッドと、公立中学生「定期テスト1科目+25点」保証のある個別指導塾です。講師1人に生徒2人までの個別指導と、フルサポートで「個別最適化指導」を追求したスタディ・フリープランで、生徒一人ひとりに最適化されたオーダーメイド学習プログラムを提供します。
ホームページ ： https://www.covez.jp/
■「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「城南予備校オンライン／家庭教師」などの大学受験教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、乳幼児・児童教育事業、英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ：https://www.johnan.co.jp/
