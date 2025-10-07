「日本の美を手のひらに」― 富士山ロックグラス 270Mlで贈る、心に残る海外ギフト
日本の象徴、富士山をモチーフにした美しいロックグラスです。透明なガラスの底には立体的な富士山のデザインが施され、氷や飲み物を注ぐたびに光に反射して幻想的な景色が浮かび上がります。容量は270Mlで、ウイスキーやカクテル、ジュースなど幅広く楽しめるサイズ感です。
海外の方へのギフトにもぴったりで、伝統的な日本のモチーフと現代的なデザインが融合した特別感のある一品。日常のリラックスタイムやホームパーティーでの乾杯、記念日のお祝いなど、さまざまなシーンで喜ばれます。手にした瞬間、日本らしい美しさと遊び心を感じられるデザインは、お土産としても特別感を演出。贈る相手に日本の文化と美意識を届けられる、上質でユニークなグラスです。
【富士山グッズ】富士山ロックグラス 270Ml～海外の方へのプレゼントに最適
https://naire-shop.com/naire-tajimaglass-01/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331252&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
海外の方へのギフトにもぴったりで、伝統的な日本のモチーフと現代的なデザインが融合した特別感のある一品。日常のリラックスタイムやホームパーティーでの乾杯、記念日のお祝いなど、さまざまなシーンで喜ばれます。手にした瞬間、日本らしい美しさと遊び心を感じられるデザインは、お土産としても特別感を演出。贈る相手に日本の文化と美意識を届けられる、上質でユニークなグラスです。
【富士山グッズ】富士山ロックグラス 270Ml～海外の方へのプレゼントに最適
https://naire-shop.com/naire-tajimaglass-01/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331252&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ