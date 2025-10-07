ソーラードライブレコーダー登場！ 発火しない準固体電池搭載！ 配線・工事不要！ソーラパネル付き！ クラファン [キャンプファイヤー]にてプロジェクトを開始しました！
製品ページURL : https://camp-fire.jp/projects/880572/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show
特典内容:
[1セット購入] 10％OFF ＋ microSDカード 128GB
通常価格 16,280円(税込) → 特別価格 14,650円(税込)
[2セット購入] 20％OFF ＋ microSDカード 128GB
通常価格 32,560円(税込) → 特別価格 26,000円(税込)
実施期間: 2025年10月7日(火) ~ 11月10日(月)
[配線不要・工事不要！誰でもカンタンに取り付け可能]
面倒なリアカメラの取り付け作業で困っていませんか？
従来のドライブレコーダーは配線や工事に時間も費用もかかりがち…。
このドライブレコーダーなら、そんなお悩みも解決。
吸盤で貼り付けるだけなので、工具や専門知識は一切不要です。
取り付けのストレスゼロで、すぐに使える安心ドライブを実現します。
・工具不要、1秒で設置完了
・リアにもフロントにも使える2WAY仕様
・カメラのアングル調整も可能で使いやすさ抜群
[走行中も駐車中もいつでも充電]
本体にバッテリーを内蔵し、さらにソーラーパネルを搭載。駐車中でも走行中でも、太陽光があれば自動で充電し電力へ変換します。
フル充電なら「約18.5時間」の連続使用が可能。長時間でも安心して使えます。
もう電源の心配は不要。これ一台で“いつでも・どこでも”稼働します。
[準固体バッテリーを採用・高品質な吸盤も採用 !]
夏場の車内温度の上昇により、ドライブレコーダーが熱くなってしまい、発火の心配はありませんか？
そこでおすすめなのが、今話題の [準固体バッテリー] です。
発火もしない！膨張もしない！ 本製品は超安全なバッテリーを採用しています。
リチウムイオンバッテリーと比較すると準固体バッテリーはより安全性が向上されています。
準固体バッテリーは発火しないですが、リチウムイオンバッテリーは発火しています。
専用アプリで操作簡単！また持ち運び自由で、レンタカーやカーシェアでも使用可能です！
[クラウドファンディング概要]
▼ スケジュール ▼
プロジェクト開始 ☆2025年10月上旬☆
プロジェクト終了 ☆2025年11月上旬☆
[x1セット] 14,650円(税込)
特典として１０％OFF! さらにmicroSDカード
128GBも付きます！
通常価格 16,280円(税込) → 特別価格 14,650円(税込)
ソーラードライブレコーダー本体 x 1
吸盤 x 2
microSDカード(128GB) x1
取扱説明書 x1
保証書 x1
[x2セット] 26,000円(税込)
2台購入することで20％OFF! ＆ microSDカード128GBも付きます！
通常価格 32,560円(税込) → 特別価格 26,000円(税込)
ソーラードライブレコーダー本体x 2
吸盤 x 4
microSDカード x 2
取扱説明書 x 2
保証書 x 2
上記のURLから本製品の詳細をご覧ください。
弊社の新たな試みとしてキャンプファイヤーにてプロジェクト起案いたしました。
本製品は、次世代型のソーラードライブレコーダーです。
配線不要・電源不要、さらに準固体電池を搭載した、革新的で安心してお使いいただけるモデルとなっております。日々のドライブをもっと快適に、もっと身近にサポートできるよう開発いたしました。
本製品にご関心をお持ちいただけましたら、ぜひご参加いただけますと幸いです。
