ソーラードライブレコーダー登場！　発火しない準固体電池搭載！　配線・工事不要！ソーラパネル付き！　クラファン [キャンプファイヤー]にてプロジェクトを開始しました！

株式会社サンコネクション

▼ [クラウドファンディング キャンプファイヤー ページ] ▼

製品ページURL : https://camp-fire.jp/projects/880572/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

特典内容:

[1セット購入] 10％OFF ＋ microSDカード 128GB

通常価格 16,280円(税込) → 特別価格 14,650円(税込)

[2セット購入] 20％OFF ＋ microSDカード 128GB

通常価格 32,560円(税込) → 特別価格 26,000円(税込)

実施期間: 2025年10月7日(火) ~ 11月10日(月)

[配線不要・工事不要！誰でもカンタンに取り付け可能]

面倒なリアカメラの取り付け作業で困っていませんか？

従来のドライブレコーダーは配線や工事に時間も費用もかかりがち…。

このドライブレコーダーなら、そんなお悩みも解決。

吸盤で貼り付けるだけなので、工具や専門知識は一切不要です。

取り付けのストレスゼロで、すぐに使える安心ドライブを実現します。

・工具不要、1秒で設置完了

・リアにもフロントにも使える2WAY仕様

・カメラのアングル調整も可能で使いやすさ抜群

[走行中も駐車中もいつでも充電]

本体にバッテリーを内蔵し、さらにソーラーパネルを搭載。駐車中でも走行中でも、太陽光があれば自動で充電し電力へ変換します。

フル充電なら「約18.5時間」の連続使用が可能。長時間でも安心して使えます。

もう電源の心配は不要。これ一台で“いつでも・どこでも”稼働します。

[準固体バッテリーを採用・高品質な吸盤も採用 !]

夏場の車内温度の上昇により、ドライブレコーダーが熱くなってしまい、発火の心配はありませんか？

そこでおすすめなのが、今話題の [準固体バッテリー] です。

発火もしない！膨張もしない！ 本製品は超安全なバッテリーを採用しています。

リチウムイオンバッテリーと比較すると準固体バッテリーはより安全性が向上されています。

準固体バッテリーは発火しないですが、リチウムイオンバッテリーは発火しています。

専用アプリで操作簡単！また持ち運び自由で、レンタカーやカーシェアでも使用可能です！

[クラウドファンディング概要]

▼ スケジュール ▼

プロジェクト開始 ☆2025年10月上旬☆

プロジェクト終了 ☆2025年11月上旬☆

[x1セット] 14,650円(税込)

特典として１０％OFF! さらにmicroSDカード

128GBも付きます！

通常価格 16,280円(税込) → 特別価格 14,650円(税込)

ソーラードライブレコーダー本体 x 1

吸盤 x 2

microSDカード(128GB) x1

取扱説明書 x1

保証書 x1

[x2セット] 26,000円(税込)

2台購入することで20％OFF! ＆ microSDカード128GBも付きます！

通常価格 32,560円(税込) → 特別価格 26,000円(税込)

ソーラードライブレコーダー本体x 2

吸盤 x 4

microSDカード x 2

取扱説明書 x 2

保証書 x 2

上記のURLから本製品の詳細をご覧ください。

弊社の新たな試みとしてキャンプファイヤーにてプロジェクト起案いたしました。

本製品は、次世代型のソーラードライブレコーダーです。

配線不要・電源不要、さらに準固体電池を搭載した、革新的で安心してお使いいただけるモデルとなっております。日々のドライブをもっと快適に、もっと身近にサポートできるよう開発いたしました。

本製品にご関心をお持ちいただけましたら、ぜひご参加いただけますと幸いです。

デジタル電気製品 企画・製造・販売をしている

メーカーです。

〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町3-10-17 3F

03-5213-4611

代表取締役 : 永田 浩信

https://www.sunconnection.co.jp/

20年以上の製品開発の経験とお客様の要望に重視した高品質な製品を提供いたします。みなさんがよく知っている「あの商品」なども作ったりしています。私たちサンコネクションは世の中にないもの新しいものを開発し、"新しい価値"を生み出し続けています。