【TORRAS】新製品「Ostand Q3 Air」がオフラインで体験可能に！二子玉川　蔦屋家電にてTORRASスマホアクセサリーの販売を開始

楽創天成株式会社

楽創天成株式会社 (代表取締役：孔 燕、西貝 武｜住所：東京都新宿区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売しております。

このたび、iPhone 17シリーズ/iPhone Airの発売にあわせ、二子玉川 蔦屋家電の実店舗および公式オンラインストアにて、TORRASスマホアクセサリーの販売を開始しました。なかでも新製品「Ostand Q3 Air」は、日本の実店舗として初めてのお披露目となりますし、２ヶ月の先行販売で行います。

特別展示エリアについて

スタンドケース充電アイテム

9月20日より、二子玉川 蔦屋家電のApple販売エリア近くにTORRAS専用展示棚を設置し、最新スマホケースや充電製品を展示・販売いたします。

店舗のウッド調インテリアに調和した木製ディスプレイ棚を採用し、実際に手に取って品質やデザインを体験いただけます。Apple製品との相性も確認しながら、自分にぴったりのTORRAS製品をお選びください。

■ 展示・販売製品：

スマホケース：Ostand Q3 Air、Ostand O3 Fitness、Ostand Q3 レザートーン

充電製品：FlexLine（40W/67W）、Qi2対応冷却ワイヤレス充電器Ostand PolarCircle、MiniMag（5,000mAh）、PocketVolt（5,000mAh）、PebbleLink（10,000mAh）

※二子玉川 蔦屋家電 および公式オンラインストア(https://bit.ly/4h72JnC)にて販売中

スタンドケース製品特徴

Ostand Q3 Air：見えるエアバッグ、新世代のプロテクション

棚の画像

1.視覚化された最強防御 ― エアバッグ構造

スニーカーから着想を得たエアバッグ構造を搭載。空気を閉じ込めて衝撃を瞬時に分散し、米軍規格準拠の4m落下保護を実現。

2.軽さと操作性の両立 ― 進化したフレーム設計

従来比で6gの軽量化を達成しつつ高い耐衝撃性

を維持。TPE素材にデボス加工を施し、濡れた手やアウトドア環境でも安定したグリップ感を提供。

3.ライフスタイルを彩るカラー＆デザイン

フレームとボタンのツートーンデザインを採用。鮮やかな配色が個性を引き立て、自分らしさを演出。

4.カメラ操作を妨げない静電式ボタンカバー

カバーを装着したまま快適なシャッター操作が可能。ボタンを保護しながら使いやすさを両立。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/119759/table/80_1_9881136f6ca4b350df2a8bc5c4d41617.jpg?v=202510070956 ]

Ostand O3 Fitness：手に馴染む360°回転式スタンドケース

1.360°回転スタンド

回すたびに心地よい「カチカチ」音とともに滑らかに回転。縦横自在に角度調整可能。

2.軽量＆耐久設計

丸みを帯びたフレームが手に馴染み、握りやすさと堅牢性を両立。

3.MagSafe対応

強力なN52磁石を最適配置し、安定した装着と幅広いアクセサリー互換性を実現。

4.カメラ操作を妨げない静電式ボタンカバー

カバーを装着したまま快適なシャッター操作が可能。ボタンを保護しながら使いやすさを両立。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/119759/table/80_2_48f37cd4ba64cc5fe69f58c91c763bc9.jpg?v=202510070956 ]

Ostand Q3 レザートーン：上質なシリコンレザーが魅せる大人のケース

1.高級感あふれるシリコンレザー素材

上品な手触りと耐久性を兼ね備えた新素材を採用。日常にもビジネスにも馴染むデザイン。

2.ゼンマイ式スタンドでスマートに

背面に内蔵したスタンドは必要な時だけ現れ、

使わない時はフラットに収まるスマート仕様。

3.細部まで計算された仕上げ

カメラリングやフレームの質感にこだわり、

高価格帯にふさわしい満足感を提供。

4.カメラ操作を妨げない静電式ボタンカバー

カバーを装着したまま快適なシャッター操作が可能。ボタンを保護しながら使いやすさを両立。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/119759/table/80_3_a0d4df9fd1417f1b6b15cfa2b3a6c126.jpg?v=202510070956 ]

充電製品ラインアップ

FlexLine 40W/67W出力 充電器Ostand PolarCircle qi2対応 ワイヤレス充電器MiniMag 5,000mAh モバイルバッテリーPocketVolt 5,000mAh モバイルバッテリーPebbleLink 10,000mAh モバイルバッテリー

充電アイテム：https://bit.ly/4gZuqi6

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/119759/table/80_4_22aa9aadb75e4969355e926f39e63ddf.jpg?v=202510070956 ]

二子玉川 蔦屋家電店舗情報

＜営業時間＞

10:00～20:00（年中無休 ※元日を除く）

＜所在地＞

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号二子玉川ライズS.C.テラスマーケット 1階音楽フロア

＜アクセス＞

東急大井町線・田園都市線『二子玉川駅』より徒歩4分

＜ウェブサイト＞

https://store.tsite.jp/shopping/

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

公式サイト：https://torras.co.jp/

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/TORRAS_JP

Xライフスタイルアカウント：https://twitter.com/TORRAS_life

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/torras_japan/

【公式オンラインストア】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/torras

・楽天：https://www.rakuten.co.jp/torras/

●企業概要

企業名 ：楽創天成株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔燕 西貝 武

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都新宿区高田馬場三丁目１４番２号佐成屋ビル３階

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦