エンジニアのコミュニティイベント「Tech Challenge Party 2026」開催のお知らせ
一般社団法人ソフトウェア協会（所在地：東京都港区、会長：田中邦裕、以下SAJ）では、2026年2月に、エンジニアが本来持つ好奇心・探究心を再燃させ、技術と挑戦を通じて仲間と学び合う、エンジニアのコミュニティイベント「Tech Challenge Party 2026」を開催する運びとなりました。
【開催趣旨】
IT業界団体として国内最大規模となる約820社の会員企業を擁するSAJは、非常に多くのエンジニアを擁する団体でもあります。SAJはソフトウェア業界団体として、エンジニアの交流・教育の場を提供するとともに、エンジニア同士が刺激しあい協働する喜びと楽しさを体感できる場を創造することを目的に「Tech Challenge Party」を企画いたしました。
・エンジニアの成長機会創出
業務や社内学習だけでは得られにくい最新技術や多様な価値観に触れ、自己成長・新しい発想・ビジネス展開につながる。
・コミュニティの力による学びの循環
発表・交流を通じてトレンドやベストプラクティスを共有し、学びを還元するサイクルを形成。
・東京から地方へ広がる熱量
首都圏での開催を起点に、地方にも展開することで、エンジニアの成長体験を全国へ循環させる。
・SAJの新しい役割
「経営者のための団体」から「そこで働く人＝エンジニアのための団体」へ。採用・育成・認知度向上にも寄与。
エンジニアが「参加して良かった・また挑戦したい」と感じる、ワクワクする場を提供することが本イベントの目的です。
【開催概要】
イベント名称 Tech Challenge Party 2026 (略称：TCP)
主催 一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）
運営 Tech Challenge Party実行委員会
株式会社ナノオプト・メディア
会期 2026年2月4日（水） 10:00-19:30
会場 JPタワーホール＆カンファレンス
（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4,5階）
内容
「エンジニアに楽しさの共感を！技術から生まれるエンジニアの好奇心とコミュニティ」
・基調講演
・セミナー（DX、AI、トレンド、コミュニティ、事例など）
・ワークショップ（ノーコード、IoT、技術カードゲーム、コミュニティなど）
・ディスカッション（相談、交流）
・ネットワーキングパーティ
参加ターゲット
・IT企業のエンジニア、利活用企業のエンジニア
・技術に興味やスキルはあるが、外へ一歩踏み出すきっかけが得られないエンジニア
・自社のエンジニアに成長機会を与えたい経営者
想定来場者数 1000名
参加登録用公式Webサイト公開日 2025年12月予定
【スポンサー募集】
本イベント開催にあたり、皆様からのご支援を賜りたく、スポンサーシッププログラムをご用意いたしましたので、開催趣旨をご確認いただきご賛同賜りたく存じます。
本イベントは、最新のITトレンドや技術情報の発信、参加するエンジニア間の交流を目的としており、貴社のブランド力向上、新たなビジネス機会の創出に貢献できるものと確信しております。
■スポンサー種類 価格（税別） 募集数
プラチナ 300万円 7社
ゴールド 100万円 10社
シルバー 30万円 15社
ブロンズ 10万円 30社
個人 1万円 20名
それぞれのスポンサーメリットについてはWebページをご参照ください。
■協賛お申込み
以下Webページに掲載している「ご案内資料」ならびに「TCPスポンサー規約」をご参照いただき、申込フォームよりご登録ください。
https://www.saj.or.jp/C22/notice_details/MzY0Njc2BAA
■募集締切：一次締切：10月31日（金）
10月末の一次締め切りまでに申し込んでいただいたスポンサーからブースを優先して選択いただけます。また、その時点で枠に残りがあれば引き続き最終締め切りの12月26日まで募集します。スポンサーは限定枠数があり、先着順ですのでお早めにご検討ください。
■一般社団法人ソフトウェア協会（略称「SAJ」）について
Software Everywhere ～すべてはソフトウェアで動く、これからのデジタル社会へ～
われわれSAJは、すべてのソフトウェアを対象とし、デジタル社会を推進するために、「ソフトウェア( 国) の未来を創る」をビジョンに見据え、ソフトウェアに関わるすべての組織（チーム)・人をサポートすることをミッションとし、活動しています。
https://www.saj.or.jp/
SAJは、2025年に設立40周年を迎え、6月にSAJ40周年記念特設Webサイトを公開するほか、各種企画を立案・実施しています。
▶ 40周年記念特設サイト：https://40th.saj.or.jp
【お問い合わせ先】
一般社団法人ソフトウェア協会 事務局 広報担当
E-mail sajoffice198602_@saj.or.jp