TOKAIコミュニケーションズ、キャリア・企業向け通信サービス「BroadLine」に「マルチコネクトルーティングオプション」を追加

株式会社TOKAIコミュニケーションズ（本社：静岡県静岡市葵区、代表取締役社長：高橋 強、以下 当社）は、キャリア・企業向け通信サービス「BroadLine」において、「マルチコネクトルーティングオプション（以下「MCRO」）」の提供を開始いたしました。本オプションは、従来のクラウド接続機能を拡張し、今後のネットワーク接続サービスを順次追加していく取り組みの一つとして位置づけております。

１．背景と目的

企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進に伴い、オンプレミス環境とクラウド環境のハイブリッド構成や複数クラウドサービスの併用が一般的となっています。一方で、複雑化するネットワーク構成により、IT部門では接続管理の負担増加や運用効率の低下が課題となっています。

当社は、従来のクラウド接続機能を拡張し、帯域幅の増強、複数クラウド事業者へのマルチ接続、オンプレミス環境とのハイブリッド接続などの機能を追加いたします。当社がクラウド環境への接続サービスを一括で提供することにより、お客様の運用管理の軽減、トラブル対応の迅速化、コストの最適化、サービス拡張の容易化を実現いたします。

今後は、インターネット網、VPNサービス網など、企業で利用される多様なネットワークへの接続を順次拡充することで、IT部門が抱える複雑な接続管理の課題を解決し、運用効率の向上を支援してまいります。

２．サービス内容

MCROは、BroadLine「リレーションEthernetサービス」のオプションサービスです。

お客様のオンプレミス拠点とクラウド事業者間、または複数クラウド事業者間において、当社通信サービス設備内でレイヤ3接続を行い、相互のルーティング機能を提供いたします。

■サービス仕様

・対応帯域：100Mbps～10Gbps

・東日本エリアと西日本エリアに仮想ルータを標準配備し、冗長性を確保

・お客様拠点からクラウド接続拠点までの回線とクラウド接続機能を一括提供

■コストの最適化

・ネットワーク全体の設計・構築・運用を一貫サポート

・回線とクラウド接続の統合プランによる契約・請求一本化

■迅速なトラブル対応

・責任分界点の明確化によるトラブル対応の迅速化

・回線/クラウド接続一括提供によるワンストップでのサポート

■将来的な拡張性

・インターネット網、VPN網など多様なネットワーク統合機能を順次追加予定

・企業のDX推進やクラウドシフトに合わせた段階的なネットワーク拡張をサポート

マルチコネクトルーティングオプション関連図

クラウドサービスの多様化、リモートワークの普及、サイバーセキュリティ要件の高度化など、企業を取り巻くIT環境は急速に変化しています。当社は、通信事業者・システムインテグレーターとして培った技術力と信頼性を活かし、お客様が求める“必要なときに、必要な場所へ最適な方法で”つながることができるネットワーク基盤を提供することで、今後も通信品質の向上と新サービスの開発に継続的に取り組み、お客様のビジネス成長を支援してまいります。



■キャリア・企業向け通信サービス「BroadLine」Webサイト

お客様拠点におけるクラウドサービス接続、拠点間通信、インターネット接続、データセンター接続を実現し、柔軟な回線構成と高い信頼性で、企業の多様なニーズに応える高機能な通信ソリューションです。詳しくは、下記Webサイトをご覧ください。

https://www.broadline.ne.jp/

■TOKAIコミュニケーションズについて

株式会社TOKAIコミュニケーションズは、TOKAIグループの情報通信事業を担う企業として、「豊かな暮らしと社会の実現」をミッションに掲げ、提案力、技術力、サポート力を強みに、お客様や社会の課題解決に取り組んでいます。自社保有の高品質な通信ネットワークを活かし、デジタル社会の基盤を支える「クラウド」「ネットワーク」「システム」の3つを柱に、法人・個人それぞれのお客様に最適なソリューションを提供しています。

https://www.tokai-com.co.jp/

以上

