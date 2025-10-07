日本たばこ産業株式会社

JTは、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」において、人気定番カラー「ネイビーブルー」を2025年10月14日より順次、全国のコンビニエンスストアおよび一部たばこ販売店等にて発売します。

また、10月13日から11月9日までの間、ネイビーブルーの全国発売を記念し、メーカー希望小売価格2,980円（税込）の「Ploom AURA」スターターキットを、期間限定の特別価格1,480円（税込）で販売するキャンペーンを実施します。

「Ploom AURA」は、「味わい」を中心に進化した加熱式たばこ用デバイスです。JT独自の新加熱技術”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感と、たばこ本来の味をお愉しみいただけます。また、新搭載の”HEAT SELECT SYSTEM”により、選べる4つの加熱モードで自分の好みに応じた一服を愉しめます。さらに、繊細で有機的な曲線と、コンパクトでスリムなフォルムに進化し、美しさと実用性を兼ね備えたデザインはお客様の一服を引き立てます。

Ploom AURAの定番カラー「ネイビーブルー」はこれまで一部チャネル限定で販売していましたが、お客様から大変ご好評をいただいていることを受け、10月14日よりコンビニエンスストアを含む全国へと展開を拡大いたします。これにあわせて、10月13日から11月9日までの期間限定で*1、「Ploom AURA」スターターキット*2をメーカー希望小売価格2,980円（税込）のところ、特別価格1,480円（税込）で販売するキャンペーンを実施します。

さらに、10月14日からは、「Ploom AURA」の関連アクセサリーとして、洗練されたアクセントと光沢のあるデザインが特徴のフロントパネル「Patterned（パターンド）」シリーズを、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shop等にて発売します。

JTは今後も、「Ploom AURA」をはじめとした加熱式たばこ製品を通じて、より多くのお客様にご満足いただける商品・サービスを提供してまいります。

*1販売チャネルによって、キャンペーン期間が異なる場合があります。

*2数量限定のリミテッドカラーシリーズはキャンペーンの対象外です。

販売概要

2025年10月14日より順次、「プルーム・オーラ・スターターキット・ネイビーブルー」を全国のコンビニエンスストア及び一部たばこ販売店等にて発売します。

■ 10月14日以降の販売チャネル

「Ploom AURA」値引きキャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31450/table/342_1_d7f22ee6cdcece52aa4df8fde22a3808.jpg?v=202510070956 ]

【対象商品】

■ プルーム・オーラ・スターターキット

［対象カラー] ジェットブラック、ローズゴールド、ネイビーブルー、ルナシルバー

［内容物] デバイス、クリーニングスティック、USB Type-C TMケーブル

【キャンペーン価格】

メーカー希望小売価格が2,980円（税込）のところ、期間限定で1,480円（税込）となります。

※ 販売価格は店舗により異なる場合があるため、詳細は各店舗にご確認ください。

【実施期間】

2025年10月13日（月）～11月9日（日）

※ キャンペーンの詳細な実施期間は、店舗・販売チャネルによって異なります。

※ 数量限定のリミテッドカラーシリーズはキャンペーンの対象外です。

※ 本キャンペーンは、2025年10月～11月にかけてJTが実施する「Ploom AURA」の割引キャンペーンの一つであり、本キャンペーン実施中やその直後において、同製品を対象とした他の割引キャンペーンが実施されます。

【実施店舗】

フロントパネル「パターンド」シリーズ 商品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31450/table/342_2_01c90cfadc91008018ee46d07ceb97b0.jpg?v=202510070956 ]

■ プルーム・オーラ・フロントパネル・パターンド 全4種

お客様のスタイルに合わせ、手軽に付け替えができるプルーム・オーラのフロントパネル。「パターンド」シリーズは、洗練されたアクセントと光沢のあるデザインが特徴で、プルーム・オーラを上質かつエレガントにカスタマイズいただけます。

【メーカー希望小売価格】

1,980円（税込）

【販売店舗】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/31450/table/342_3_e889504e8fa95ae04439493cb219c1a8.jpg?v=202510070956 ]

※ 本商品は、「プルーム・オーラ」で使用可能です。

※ 本商品は、フロントパネルのみの販売となり、「プルーム・オーラ」本体は付属しません。

「Ploom」について

「Ploom」は、お客様に格別の一服をお届けするという信念のもと、「味わい」をなによりも大切にし、進化し続ける加熱式たばこブランドです。「味わい」の源であるブレンド、「味わい」を引き出す加熱技術、「味わい」を届けるデザイン、それらすべてのこだわりによって生み出された「味で選ばれる、一服。」をお愉しみいただけます。

「Ploom AURA」は、すべての加熱式を過去に変えるために誕生した「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイスです。たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出する”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感、そしてたばこ本来の味と吸いごたえを最初から最後までお愉しみいただけます。また、”HEAT SELECT SYSTEM”により、お客様ご自身に最適な一服をお選びいただくことが可能です。さらに、美しさと実用性を兼ね備えた、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムにより、快適な使い心地を実現しました。 「Ploom AURA」は味わい、美しさ、心地よさ、すべてを革新し、お客様に格別の一服を約束します。

「Ploom CUBE」は、「Ploom AURA」同様の味わい・機能を、プルームブランドの原点のスタイルでお愉しみいただける加熱式たばこ用デバイスです。ラウンデッドキューブ形状を採用し、手のひらに収まるデザインに仕上げました。「Ploom CUBE」は味わいにもデザインにも妥協しないお客様に、もうひとつの選択肢をお届けします。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日：12月30日～1月4日