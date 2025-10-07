「Security Days Fall 2025 Tokyo」に協賛します

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2025年10月21日（火）～24日（金）にJPタワー・KITTE（東京）で開催されるイベント「Security Days Fall 2025 Tokyo（主催：株式会社ナノオプト・メディア）」に協賛いたします。

本イベントにおいて弊社は、10月21日（火）に「生成AIの悪用で加速するサイバー攻撃 企業が知っておきたいリスクと取り組むべき対策とは」と題したセミナーを実施いたします。

ぜひご来場いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「Security Days Fall 2025 Tokyo」Webサイト

https://f2ff.jp/event/secd

「Security Days Fall 2025 Tokyo」セミナーWebページ

https://f2ff.jp/introduction/11094?event_id=secd-2025-02-tokyo

■セミナー内容

生成AIの悪用で加速するサイバー攻撃企業が知っておきたいリスクと取り組むべき対策とは

多くの企業が対策を講じているにもかかわらず、ランサムウェア被害の数は相変わらず高水準のまま推移しています。近年では生成AIの悪用により精度が上がっただけでなく、攻撃にかかる作業が自動化されたことでサイバー攻撃が高速化。最近では公表からたった1日でいわゆる「Nデイ攻撃」が開始されたケースも報告されています。こうした状況において大切なのは、データや機器の重要度に応じてリスクを分析し、あらかじめ対策方法と優先順位を決めておくことです。本セミナーでは、サイバー攻撃の事例や動向、その対策の難しさに触れた上で、企業が取り組むべきセキュリティ対策をご紹介します。

ICTソリューション事業部

システムサポート部 近藤 由佳子

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

■クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」の概要

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。

SKYSEA Client View Webサイト

https://www.skyseaclientview.net/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

