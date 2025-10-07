コーギア株式会社と株式会社Aww、戦略的パートナーシップを締結- エンタテインメントと金融の融合から新たな価値創造へ

コーギア株式会社

コーギア株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：川村 文彦、以下「コーギア」）は、バーチャルヒューマン「MIRAI」を提供する株式会社Aww（本社：東京都、代表取締役：守屋 貴行、以下「Aww」）と、リアルアセットをブロックチェーン上でトークン化（Real World Asset Tokenization、以下「RWAトークン化」）する新規事業において協業検討を開始したことをお知らせします。

■協業の背景

近年、米国を中心に国債や不動産などの実世界資産（RWA）のトークン化が急速に進展しており、グローバルな投資市場の新潮流となっています。一方、日本国内においては規制環境やインフラ整備が進みつつあり、RWAを活用した新しい資金循環の仕組みが求められています。

コーギアは、ソニーグループ発のWeb3/RWAスタートアップとして、国内外の投資家と地域資産・企業をつなぐエコシステム構築を推進しています。Awwは、日本発のバーチャルヒューマン「imma」や「MIRAI」をはじめ、デジタルIP領域で革新的な取り組みを展開してきました。両社は「エンターテインメントと金融の融合」をテーマに掲げ、文化的価値と経済的価値を同時に高める新たな事業モデルの実現を目指し、戦略的パートナーシップを締結しました。

■取り組みの概要

バーチャルヒューマンIP「MIRAI」の活用

エンタテインメント領域で培ったAwwの先進的なバーチャルヒューマン技術を活かし、新たなデジタル経済体験を創出。

金銭債権のRWAトークン化

コーギアが強みとする「RWAのトークン化」を活用し、透明性・流動性を備えた新しい金融体験を設計。

文化と金融の架け橋

「日本発のIP」×「次世代金融技術」による協業を通じ、国内外投資家と地域・エンタテインメント産業をつなぐ新しいエコシステムを構築。

バーチャルヒューマン「MIRAI」

バーチャルヒューマンMIRAI

■今後の展望

今後は、両社のアセットとノウハウを活かし、まずは金銭債権のトークン化における実証実験を推進します。その後、エンタテインメントや地域資産を含む幅広いRWAの活用を視野に入れ、日本発の新しい金融インフラと文化経済の可能性を国内外に発信してまいります。

なお、本取り組みの一部内容は、2025年10月8日～9日に開催される 「Ramen Tech Global Summit」（https://ramen-tech.jp/global-summit/）の公開セミナー『バーチャルヒューマン×RWA×デジタルバンクが描く新しい経済圏』(10/9木 15:05-15:45)にてご紹介予定です。

■会社概要

コーギア株式会社

所在地：東京都港区港南1-7-1

代表者：代表取締役社長 川村 文彦

事業内容：

・ RWAトークン化事業

・ Web3ソリューション事業

・ コンサルティング事業

コーギア株式会社は、ソニーグループ内で設立されたWeb3領域のスタートアップ企業です。ブロックチェーンやNFT、トークン化技術を活用し、実社会の課題解決に取り組むプロダクト開発・事業創出を行っています。特にRWA（Real World Asset）やステーブルコイン等の技術を活用した新しい価値流通の設計、地域経済や文化資産のデジタル化、次世代クリエイターとの共創によるIP創出など、社会的インパクトの高い取り組みを展開しています。

株式会社Aww

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー15階

代表者：守屋 貴行

事業内容：

・ バーチャルヒューマンAI 事業

・ バーチャルヒューマン企画・開発事業 - MASTER MODEL(R)︎ -

・ バーチャルヒューマン プロデュース事業

最先端のバーチャル技術を駆使した、日本発のバーチャルヒューマンAIカンパニー。現在、imma、plusticboy、Riaをはじめとする複数のバーチャルヒューマンのIPプロデュースを展開し、CG、生成AI、ブロックチェーンなどの先端技術を組み合わせた事業開発を進めている。 また、独自の個性や人格を持つAIモデル「Character-LLM」の研究開発を加速させるとともに、対話だけでなく視覚や音声を統合したマルチモーダルなバーチャルヒューマンの実現に取り組んでいる。

■本件に関するお問い合わせ先

コーギア株式会社 広報担当

E-mail：cgr-prmk@corgear.co.jp