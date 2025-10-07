最大34％OFF！冬の新作「TOPZEE」電気毛布＆湯たんぽがAmazonプライム感謝祭に登場！

香港捷賽科技有限公司

日常を快適にする家電製品を展開する株式会社Power Engineが取り扱うブランド「TOPZEE（トップジー）」は、2025年10月10日（金）23:59まで、Amazon公式ストアにてプライム感謝祭セールを開催いたします。

今回のセールでは、人気雑誌『andGIRL』掲載やテレビ番組『バズルの泉』で紹介された、話題の冬季新商品「電気毛布」や「蓄熱式湯たんぽ」などを特別価格でご提供。心も体もあたたまる上質なぬくもりを、この機会にお得にお試しいただけます。

寒さ対策と省エネ性能を両立したTOPZEEの最新ラインナップを、お得に手に入れる絶好のチャンスです。どうぞお見逃しなく！

【Amazon プライム感謝祭セール開催期間】

2025年10月7日（火）00:00 ～ 10月10日（金）23:59

★Amazon プライム感謝祭セール対象商品★

１. 電気掛敷毛布 LY31F1

●生地厚み1.2倍、＋2.3℃の進化した保温力

●ふわもこ毛足3cm、高密度フランネルで極上の肌ざわり

●業界初・電磁波ゼロ設計で家族みんな安心

●「睡眠モード」と「ダニ退治機能」で快眠サポート

●掛け・敷き・羽織りとマルチに使える188×130cmサイズ

通常販売価格(税込): \10,800 → Prime 感謝祭セール特別価格(税込) ：\9,930

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FNRGZ71H

２.【30％OFF】電気掛敷毛布 GLJP-1103（フランネル）

●柔らかフランネルで掛け敷き両用

●選べる2色：ダークブラウン／ブラウン

●10段階温度調節＋1～９時間タイマー

●最大120Wの省電力＆経済的

●安心して使える安全設計

通常販売価格(税込): \７,920 → Prime感謝祭価格(税込) ：\7,180（ブラウン）

通常販売価格(税込): \10,300 → Prime感謝祭価格(税込) ：\7,210（ダークブラウン）

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FNRNFQ8X （ブラウン）

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FNRQ4N4W （ダークブラウン）

３.電気掛敷毛布 GLJP-1103（ラビットファー調）

●ふわとろ感触のラビットファー調素材

●10段階の温度調節でお好みの暖かさを選べる

●1～9時間のタイマー機能付きで、就寝時にも安心

●ダニ退治機能搭載、水洗い可能でいつでも清潔

●過熱保護機能とPSE認証取得で安全性も確保

通常販売価格(税込): \11,800 → Prime 感謝祭セール特別価格(税込) ：\11,210

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FNMP9NWN

４.【34％OFF】電気掛敷毛布 HB190-130188

●最大消費電力60W、1時間あたりの電気代はわずか0.3～1.86円

●9段階温度調節＆1～12時間タイマーで、細やかな温度管理と節電が可能

●両面フランネル生地で柔らかく、肌触り抜群

●大判サイズ（188×130cm）で全身をしっかり包み込み

通常販売価格(税込): \10,980 → Prime 感謝祭セール特別価格(税込) ：\7,280

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FNRSPM9T

５.【33%OFF】 蓄熱式湯たんぽ NY-250

●充電開始からたった10秒で温感が広がり、短時間で心地よさを実感

●8～12分の蓄熱で最長12時間の温かさをキープ

●電気代は一日あたり約2.1円、毎日使っても月わずか63円と経済的

●ウサギの毛並みのような手ざわり、差し込めるポケット付きのカバー

●安心を追求した４つのセーフティ設計

通常販売価格(税込): \5,980 → Prime感謝祭セール価格(税込) ：\3,980（カーキ）

通常販売価格(税込): \5,980 → Prime感謝祭セール価格(税込) ：\3,980（ライトカーキ）

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FP2H5VW8 （カーキ）

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FP2J9JWP （ライトカーキ）

TOPZEE/トップジーについて

TOPZEEは、平成30年に東京で生まれたライフスタイルソリューションプランドです。私たちの製品を通して皆さまのより豊かなライフスタイルを実現し、喜びや愉しさ、安心と言った物質的な豊かさ以上の、心も豊かになれるような製品を生み出すプランドになりたいと考えています。

多様なモノが溢れる現代において、本当に自分のライフスタイルや価値観に合った製品を選択することが難しい時代になりました。そのような時代において、私たちは製品の本質を見極め、シンプルかつ一歩進んだ製品を合理的な価格で提供したい。そして、私たちの製品を通してより豊かなライフスタイルを実現し、喜びや愉しさ、安心と言った物質的な豊かさ以上の、心も豊かになれるような製品を生み出すブランドになりたいと考えています。

【会社概要】

会社名：株式会社Power Engine

所在地：東京都荒川区東日暮里六丁目 4 6 番17号TSビル2F

電話番号：080-9446-7718

TOPZEE JAPAN 公式 アマゾン市場店：https://www.amazon.co.jp/stores/page/3485FE0F-1105-49F9-8296-879CEB96DBDF?ingress=2&visitId=ddf8675a-8387-4cf9-934d-ce8e0051d076&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/page/3485FE0F-1105-49F9-8296-879CEB96DBDF?ingress=2&visitId=ddf8675a-8387-4cf9-934d-ce8e0051d076&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)

TOPZEE JAPAN 公式 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/muuva/