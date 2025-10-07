STEAM教育・教材を展開する株式会社SPARKLY、公式サイトを公開

株式会社SPARKLY

株式会社SPARKLY（本社：東京都江東区、共同代表：井上祐巳梨、松下紗由美）は、STEAM教育（Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics）をテーマとした教材および教育コンテンツ事業を展開しており、このたび公式ウェブサイトを全面公開いたしました。

■ 新サイトの概要

今回公開した公式サイトでは、未就学児から小学生を対象としたSTEAM教材プログラム「SPARK！」の詳細に加え、教育機関・自治体・企業向けの導入事例や活用メニューを紹介しています。

SPARK！は、「好きが世界を変える力になる」をテーマに、遊びと探究を融合したカリキュラムを提供しています。教材の提供だけでなく、企業・自治体との共同プロジェクトによるSTEAMイベント・研修の企画運営、オリジナル教育コンテンツIPの開発など多面的なソリューションをワンストップで展開しています。園・学校・自治体・企業など、多様な教育・人材育成の現場で「創造する力」を育む環境づくりを支援しています。

■ 背景：世界で加速するSTEAM教育

AIや生成技術の進化により、これからの子どもたちには「知識を使って創造する力」が求められる時代が到来しています。米国や英国、シンガポールなどでSTEAM教育の導入が進む中、日本でも文部科学省の学習指導要領に「探究学習」が盛り込まれるなど注目が高まっています。世界のSTEAM教育市場は2030年にかけて年平均成長率（CAGR）14.6％*で拡大が予測されており、アジア太平洋地域では年平均17.8％*という高い成長が見込まれています(*出典Grand View Research)

■ OUR MESSAGE

ワクワクは、「やってみよう！」の出発点。

行動の原動力。創造への第一歩。

ワクワクすることは、もっともっと知りたい。

ワクワクすることは、もっともっとやってみたい。

ワクワクすることを、もっともっと創りたい。

世界に、ワクワクを増やす。

未来を、楽しく、明るくする

■ 今後の展望

株式会社SPARKLYでは、今後も教育機関・自治体・企業との連携を強化しながら、アジアをはじめとする海外展開やデジタル教材の開発、教育コンテンツIPのグローバル展開を進めていく予定です。

