Webスキルが学べるオンラインスクール″デイトラ″、新しいカタチの人材紹介サービス「デイトラ面談コネクト」利用企業の事前募集を開始

本リリースの概要

株式会社デイトラ

オンラインスクール運営の株式会社デイトラは、初期費用・月額固定費が一切かからない面談成果報酬型のIT人材紹介サービス「デイトラ面談コネクト」の利用企業（人材紹介会社）の事前募集を開始します。

本サービスは、IT人材採用における「広告費の高騰」「選考・調整工数の増大」「面談のドタキャン」といった企業の課題を解決するために開発されました。

費用は面談が実施された場合にのみ発生するため、企業は採用活動におけるコストリスクを限りなく抑えることが可能です。

母体であるオンラインスクール「デイトラ」は累計3万人以上の卒業生を輩出しており、自己投資によって高いスキルと意欲を証明した質の高い人材を安定的にご紹介します。候補者の集客から面談日程の調整までをデイトラが主導するため、企業の採用担当者は候補者との面談に集中できます。

本サービスにご参画いただける提携パートナー（人材紹介会社）の先行登録を開始いたします。登録いただける企業数には限りがございますので、ご興味をお持ちの企業様はぜひお早めにご連絡ください。

「デイトラ面談コネクト」について

「デイトラ面談コネクト」は、初期費用・月額固定費ゼロでご利用いただける、面談成果報酬型のIT人材紹介サービスです。

企業の採用担当者様は、候補者の集客や日程調整といった煩雑な業務から解放され、「候補者と面談するだけ」で採用活動を進めることができます。

コストと工数の両面から採用リスクを最小化し、優秀なIT人材との確実な接点を提供します。

本サービスは2025年内のリリースを予定しています。

リリースの背景

近年、IT人材の採用市場では以下の課題が深刻化しています。

人材会社が変える課題

多くの業界でDX（デジタルトランスフォーメーション）化が進み、IT人材の需要は高まり続けている一方で、採用市場の競争は激化の一途をたどっています。人材紹介会社様からは、高騰し続けるWeb広告費、膨大な応募の中から適切な人材を選別する工数、そして面談の直前キャンセルによる機会損失といった、深刻な課題についてお話を伺ってきました。これらの課題は採用担当者の大きな負担となっています。

こうした課題を解決するため、人材紹介会社と 3万人超の「デイトラ」卒業生＝高い意欲とスキルを持つ人材とのマッチングの場所として、「デイトラ面談コネクト」を開発しました。

サービス概要

「デイトラ面談コネクト」は、従来の採用手法が抱える課題を解決する、以下の3つの特徴を持っています。

デイトラ面談コネクトの特徴

1. 確実な面談機会をリスクゼロで提供

初期費用・月額固定費は一切かかりません。費用が発生するのは、候補者との面談が実際に実施された場合のみです。万が一、候補者が面談に参加しなかった場合は費用をいただきません。

これにより、企業はコストリスクを抑えて採用活動を開始できます。

2. 意欲とスキルの高い、厳選された人材

ご紹介するのは、オンラインスクール「デイトラ」で実践的なカリキュラムをやり遂げた人材です。単なるスキルだけでなく、自己投資によって証明された高い学習意欲と自走力を兼ね備えており、入社後の高い定着率と成長が期待できます。

3. 採用工数を大幅に削減

候補者の集客からプロフィール情報の取得、前日のリマインド、初回面談の同席まで、面談に至るまでのプロセスすべてをデイトラがフォローします。

専用のCRM（顧客関係管理）プラットフォームにより、候補者情報の一元管理や面談オファーも効率的に行えるため、採用担当者の負担が劇的に軽減されます。

デイトラ面談コネクトの画面イメージ（※画面は開発中のものです。リリース時とは異なる可能性があります）

人材紹介会社は気になった求職者に対してWebアプリ上から簡単に面談オファーを行えます。

採用担当者・求職者の両者がスムーズなコミュニケーションを行えるのが、デイトラ面談コネクトの特徴です。

【人材紹介会社様向け】提携パートナーの先行登録を開始します

本サービスのリリースにあたり、共に意欲あるIT人材の活躍を支援していただけるパートナー（人材紹介会社）様の先行登録を開始いたします。

ご紹介いただくのは、学習意欲と自走力を証明した「デイトラ」卒業生という、他にはない質の高い候補者層です。

なお、安定したサービス品質を担保するため、今回先行してご登録いただける企業様の数には限りがございます。

ご興味をお持ちの企業様は、下記のフォームよりお早めにお問い合わせください。

「まずは話を聞いてみたい」という企業様も大歓迎です。お問い合わせいただいた企業様には、1営業日以内に担当者から折り返し連絡を差し上げます。

▼提携パートナー先行登録・お問い合わせフォーム

先行登録・お問い合わせフォームに入力する :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzmVxazEMwnDdTSKXIHJKBmSSugIOLdyDZZKma9mzwx3yUQ/viewform?usp=pp_url&entry.1161821544=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%882025%E5%B9%B410%E6%9C%886%E6%97%A5%EF%BC%89

株式会社デイトラ 代表取締役 大滝 昇平 コメント

株式会社デイトラ代表取締役 大滝昇平

私たちは「デイトラ」の運営を通じ、多くの受講生の挑戦を間近で見てきました。仕事や家庭と両立しながら、未来のために時間を見つけてWebスキルを学び、新たなキャリアへ踏み出していく。そのひたむきな努力と情熱を、私たちは心から応援したいと考えています。

一方で、採用に課題を抱える企業様から切実なご相談をいただく機会も数多くありました。

この「デイトラ面談コネクト」は、私たちの受講生の努力が正しく評価される場であり、同時に、企業様が未来を担う素晴らしい人材と出会える場にしたいという想いでスタートしました。両者にとって本当に意義のある出会いを創出することこそ、私たちの使命であると考えています。

このサービスが、挑戦する個人と成長を目指す企業の架け橋となり、より良い未来を築く一助となることを願っています。

■会社情報

株式会社デイトラ

デイトラは、「仕事につながるWebスキルを身につける」をコンセプトにしたオンラインスクールです。業界最高レベルのコストパフォーマンスを特徴とし、受講生数は30,000人を超えています。動画を中心としたわかりやすい教材、講師による丁寧な質問対応はSNSでも好評をいただいています。実務で使えるWebスキルを身につけられることから、個人・法人問わず広く活用されています。

■Webスキルが身につくオンラインスクール「デイトラ」

https://daily-trial.com/

■デイトラ卒業生の実績をまとめたメディア「デイトラ情報局」

https://www.tokyofreelance.jp/

【株式会社デイトラ】

・代表者：代表取締役 大滝 昇平

・所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

・事業内容：メディア事業、オンラインスクール

・設立：2019年5月27日

・資本金：1,000,000円