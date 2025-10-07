新生「ロンジン プリマルナ」イベントに与田 祐希さんが登場

スウォッチ グループ ジャパン株式会社 ロンジン事業本部

190年以上の歴史を誇るスイスの時計ブランド『ロンジン』は、中秋の名月である2025年10月6日(月)、月のパワーを宿すお守りのように腕元で輝く新生「ロンジン プリマルナ」コレクションの記念イベントを開催しました。会場には、俳優・モデルの与田 祐希さんが、クラシカルなダイアルがタイムレスなエレガンスを体現する「ロンジン プリマルナ」を着用して登場しました。

新生「ロンジン プリマルナ」は、ケース径34mmを採用し、崇高なサファイアを用いた「プリマルナ ブルーサファイア」モデルに加え、気品ある「プリマルナ ダイアモンド」モデル、そして「プリマルナ」モデルを多彩にラインナップ。複雑機構ムーンフェイズから、満月を彷彿させるフォルムに三日月シェイプをエングレービングしたリューズまで、細部に月のエッセンスが息づく、タイムレスでエレガントなウォッチコレクションです。会場には1900年初頭の希少なアーカイブ時計も展示され、1世紀以上にわたるロンジンのジェムセッティング技術とエレガントなタイムピースの伝統を披露しました。

＜与田 祐希さんコメント＞

Q今日のコーディネートのポイントを教えてください。

大人の女性です。私の中で、腕時計は大人だなと思う方がかっこよくつけている印象があったので、そのようなイメージに合わせてこの腕時計に似合うような格好いい高級感のあるファッションにしてもらいました。

Q「ロンジン プリマルナ」は月のパワーを宿すお守りのような腕時計ですが、最近お守りのように大切にしているものは何ですか。

綺麗事ではなく、周りにいてくれている人たちが大切です。今近くにいてくれている友達やマネージャーさん、スタッフさんなど関わる方たちを大切にしていきたいなと思っています。

Q腕時計は時を刻む存在ですが、”タイムレスに残していきたい思い出”は何ですか。

今年の2月に乃木坂46を卒業したばかりなのですが、グループにいた時の思い出はずっと忘れないだろうなと思います。8年半いたので色んなことがありすぎて、思い返すと最初の頃は泣いている時間の方が長かったのですが、卒業コンサートのBlu-rayが発売されて見た時に、昔の涙と違って感謝や愛をたくさん受け取った涙を流せたということは、幸せものだなと感じました。後輩ともすごく仲良くなれて、妹のような存在がたくさんできたと思います。これからもそれは大切にしていきたいです。

Q190年以上愛され続けるロンジンですが、これまで長く愛しているもの、また、これから長く愛していきたいものは何ですか。

今までできていたかは分からないのですが、自分を愛せる人になりたいです。自分を愛せていないと人のことも愛せないと思うので、自分を愛せるというのはすごく大切なことだと、ふと感じた時があって。自分に余裕があると人のことも気にかけることができるので、そのような余裕がある人というのは自分を愛せる人なのかなと思います。

Q「食欲の秋」「読書の秋」「芸術の秋」などありますが、この秋はどんな秋にしたいですか。

毎年「食欲の秋」だったのですが、今年は「読書の秋」です。秋に限らず最近はよく本を読んでいて、没頭してしまいます。この前はヒコロヒーさんが書かれた『黙って喋って』をちょっとずつ読んでいたのですが、ついに完結しました。

Q「ロンジン プリマルナ」を着用して出かけるなら誰とどんなところに行きたいですか。

4つ下の弟がいるのですが、ちょっといいレストランに行って、「お姉ちゃんすごいんだぞ」っていうところを見せてあげたいです。

弟は今福岡に住んでいるので頻繁には難しいのですが、たまに東京に来た時に一緒にご飯に行ったりとか、ディズニーランドやディズニーシーに行ったりなどアクティブに出かけています。

Q“時間を忘れて没頭してしまう趣味”や最近ハマっているものはありますか。

ちょっと時間ができるとすぐスマホのパズルゲームをしてしまうので、控えなければと思っています。気づいたら何時間も経ってしまっています。

Qロンジンは190年以上の歴史を持っているブランドですが、“時を重ねる”ことで、女優としてどんな存在になっていたいですか。

卒業してからもいろんな役をさせていただいていて、その役の幅が広くて必死に喰らいついている感じがします。でも、これからも今までに見せたことがないような役にも挑戦してみたいですし、一つ一つに向き合って説得力のある女優さんになりたいです。

＜与田 祐希さん ご着用モデル＞

「ロンジン プリマルナ」 ステンレススティール＆サンレイシルバーダイアル L8.126.4.71.6 \413,600

詳細：https://www.longines.com/jp/landing-page/longines-primaluna

■ロンジンについて

ロンジンは1832年以来、約190年もの間スイスのサンティミエを拠点としています。そのウォッチメイキングの専門技術は、伝統、エレガンス、パフォーマンスへの強い情熱を反映しています。スポーツの世界選手権のタイムキーパーとして、また国際スポーツ連盟のパートナーとして長年の経験を持つロンジンは、長年にわたりスポーツ界と強固で持続的な関係を築いてきました。エレガントなタイムピースで知られるロンジンは、世界をリードする時計メーカーであるスウォッチ グループの一員です。翼のある砂時計をエンブレムとするこのブランドは、150カ国以上に店舗を展開しています。

ムーブメントについて

数世紀にわたるウォッチメイキングの専門技術により、ロンジンは数多くの技術的進歩において先駆的な役割を果たし、今なお革新への揺るぎないコミットメントを示し続けています。常に卓越性を追求し、すべての自動巻き時計に、シリコン製ヒゲゼンマイを含む最新鋭のムーブメントを搭載しています。シリコンは、軽量で耐食性に優れているだけでなく、通常の温度変化や磁場の影響を受けにくいのが特徴です。このユニークな特性により時計の精度と寿命を向上させることで、ロンジンは自動巻きモデルの5年間保証を提供しています。

＜LONGINES公式サイト URL＞ https://www.longines.jp