新生「ロンジン プリマルナ」イベントに香音さんが登場

スウォッチ グループ ジャパン株式会社 ロンジン事業本部

190年以上の歴史を誇るスイスの時計ブランド『ロンジン』は、中秋の名月である2025年10月6日(月)、月のパワーを宿すお守りのように腕元で輝く新生「ロンジン プリマルナ」コレクションの記念イベントを開催しました。会場には、俳優・モデルの香音さんが、クラシカルなダイアルがタイムレスなエレガンスを体現する「ロンジン プリマルナ」のを着用して登場しました。

新生「ロンジン プリマルナ」は、ケース径34mmを採用し、崇高なサファイアを用いた「プリマルナ ブルーサファイア」モデルに加え、気品ある「プリマルナ ダイアモンド」モデル、そして「プリマルナ」モデルを多彩にラインナップ。複雑機構ムーンフェイズから、満月を彷彿させるフォルムに三日月シェイプをエングレービングしたリューズまで、細部に月のエッセンスが息づく、タイムレスでエレガントなウォッチコレクションです。会場には1900年初頭の希少なアーカイブ時計も展示され、1世紀以上にわたるロンジンのジェムセッティング技術とエレガントなタイムピースの伝統を披露しました。

＜香音さんコメント＞

Q今日のコーディネートのポイントを教えてください。

色合いがロンジンを代表するようなブルーのシックな印象なので、この時計が目立つようにシンプルに白でお洋服をまとめています。ちょうど役で髪の毛がハイトーンになっているのですが、ハイトーンカラーにも黒髪にも合うウォッチだなと思いました。

Q「ロンジン プリマルナ」は月のパワーを宿すお守りのような腕時計ですが、最近お守りのように大切にしているものは何ですか。

最近だとハイトーンにしたので、ダメージ用のヘアミルクがかかせなくて、ロケで地方に行くときも家族と旅行に行くときも必ず持ち歩いています。ここまで明るくしたのは初めてなので、髪色のケアに気を使っています。

Q腕時計は時を刻む存在ですが、”タイムレスに残していきたい思い出”は何ですか？

色々なドラマや映画に出させていただいた時の台本を収集して残しているので、思い出となる作品をどんどん増やしてこれからもっと頑張っていきたいという意味で、タイムレスに残していきたいものは「芸能生活」だなと思います。

Q190年以上愛され続けるロンジンですが、これまで長く愛しているもの、また、これから長く愛していきたいものは何ですか。

母から受け継いだウォッチやジュエリー、母からもらったバッグなど、その時代から母が愛していたものを私が今2世代で受け継ぎ、将来私の子供世代たちにも継いでいきたいと思うものは結構ありますね。

この前まで母と足のサイズも一緒だったので、靴を一緒に共有したり、バッグは母から受け継いだものを今でも使っていたりするので、私の世代から作られたものも次の世代に受け継げるように、ウォッチやジュエリー大切にしていきたいです。

Q「食欲の秋」「読書の秋」「芸術の秋」などありますが、この秋はどんな秋にしたいですか。

秋の食べ物が好きなので、絶対「食欲の秋」！今年はご当地の食べ物をたくさん食べてみたいなと思います。

Q「ロンジン プリマルナ」を着用して出かけるなら誰とどんなところに行きたいですか。

ラグジュアリーな場所にも行きたいと思ったのですが、せっかくなら家族や愛犬と散歩でつけていき、そのまま夕方に日が落ちる瞬間にウォッチを確認しながら優雅な時間を過ごしたいなと思います。

父母が犬のお散歩担当なのですが、お休みの天気のいい日には家族みんなでピクニックに行ったりもするので、ラグジュアリーな場所だけでなく、日常的に持ち歩きたいです。コンセプトの中にもあった通り、「お守りのような存在」というのは毎日つけたいものだなと思うので、持ち歩きたいなと思いました。

Q“時間を忘れて没頭してしまう趣味”や最近ハマっているものはありますか？

最近お料理を母と一緒に作ったり、1人で作ったりしています。5品くらい作るので、お料理している時は時間を忘れて作っています。最近はソルロンタンを作りました。「こんなにお肉を煮込むのに時間かかるの！？」と大変でした。母に電話で相談しながら作りましたが、美味しくできました！

Qロンジンは190年以上の歴史を持っているブランドですが、“時を重ねる”ことで、この先10年でどんな自分になりたいか思い描いていることは？

お仕事を始めた頃から、楽しさに忠実にお仕事をやってきました。これは今でも変わらずですが、大学を卒業して学生生活が全部終わって新しい事務所に入るなど、これまで自分の中で転機となる部分や乗り越える壁のようなものはたくさん経験してきたつもりです。これから先もっと大きな壁があるのだろうなと思うので、言葉をもっと勉強したいと思っています。日本語だけでなく韓国語や英語などもっといろいろな言葉を覚え、10年後もっと色々な人達と様々なコミュニティで関わりを持てていけたらいいなと思います。

Q今後お仕事やプライベートで挑戦してみたいことは？

アクションをやってみたいです。元々運動が苦手だったのですが、弟と一緒に身体を動かすことを3年前くらいから始めて、意外と運動音痴だと思っていたけど毎日続けていたら頑張れると気づいたので、それをお仕事の中で活かせたらいいなと思います。キックボクシングをやっていて、最初は全然動けなかったのですが、段々機敏に動けるようになってきました。アクションがある作品を見て格好いいと感じる女優さんや俳優さんが多いので、私もそのような存在になれるといいなと思います。

＜香音さん ご着用モデル＞

「ロンジン プリマルナ」 ステンレススティール＆サンレイシルバーダイアル L8.126.4.71.2 \413,600

詳細：https://www.longines.com/jp/landing-page/longines-primaluna

■ロンジンについて

ロンジンは1832年以来、約190年もの間スイスのサンティミエを拠点としています。そのウォッチメイキングの専門技術は、伝統、エレガンス、パフォーマンスへの強い情熱を反映しています。スポーツの世界選手権のタイムキーパーとして、また国際スポーツ連盟のパートナーとして長年の経験を持つロンジンは、長年にわたりスポーツ界と強固で持続的な関係を築いてきました。エレガントなタイムピースで知られるロンジンは、世界をリードする時計メーカーであるスウォッチ グループの一員です。翼のある砂時計をエンブレムとするこのブランドは、150カ国以上に店舗を展開しています。

ムーブメントについて

数世紀にわたるウォッチメイキングの専門技術により、ロンジンは数多くの技術的進歩において先駆的な役割を果たし、今なお革新への揺るぎないコミットメントを示し続けています。常に卓越性を追求し、すべての自動巻き時計に、シリコン製ヒゲゼンマイを含む最新鋭のムーブメントを搭載しています。シリコンは、軽量で耐食性に優れているだけでなく、通常の温度変化や磁場の影響を受けにくいのが特徴です。このユニークな特性により時計の精度と寿命を向上させることで、ロンジンは自動巻きモデルの5年間保証を提供しています。

＜LONGINES公式サイト URL＞ https://www.longines.jp ＃ロンジンウォッチ