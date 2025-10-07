前回即完売の食べられる誕生石のタルトが待望の再販決定！10月の誕生石“トルマリン”がきらめくアイスタルトを10月10日(金)正午より20台限定販売

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社(所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ)から、前回販売開始後、即完売した人気商品【誕生石のタルト～10月トルマリン～】を、2025年10月10日（金）正午より20台限定で再販いたします。寒天菓子で10月の誕生石“トルマリン”をモチーフに職人が切り出す、宝石のように美しい特別なアイスケーキです。

ハラペコラボ公式オンラインストア

URL：https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-10%E6%9C%88%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3?_pos=11&_sid=03e89dcdf&_ss=r(https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-10%E6%9C%88%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3?_pos=11&_sid=03e89dcdf&_ss=r)

即完売の誕生石スイーツが再登場！

毎月の誕生石をテーマに制作する「誕生石のタルト」シリーズ。10月の誕生石“トルマリン”の多彩で神秘的な輝きを、アイスケーキと切りたての琥珀糖で表現しています。前回の販売では、受付開始直後に完売となった人気スイーツ。今回は再販希望の声に応え、20台限定での特別販売が実現しました。

宝石のように輝くトルマリンのタルト

トップには、鮮やかなピンクトルマリンと透明感のあるオパールをイメージしたこうぶつヲカシをトッピング。切りたての宝石のようにきらめく琥珀糖が、華やかな印象を添えます。土台には生クリームとリコッタチーズをベースに、ナッツとチョコをたっぷり混ぜ込んだ特製クリームを使用。濃厚ながら軽やかな口どけが特徴の、見ても食べても楽しい“アートなスイーツ”です。

10月の誕生石トルマリンの石言葉

切り分けた断面

トルマリンの石言葉は「希望」「潔白」「友情」。中でも、ひとつの石に3色が見られる“トリカラートルマリン”は、潜在力、魅力を最大限に引き出し多種多様な能力を与えるという石言葉があります。タルトには、石言葉を添えたカードを添えてお届けします。お誕生日や記念月の贈り物にもぴったりです。

【 商品概要 】

商品名：誕生石のタルト～10月トルマリン～

販売価格： 6,480円（税込）

原材料名： 砂糖（国内製造）、タルト（小麦粉、マーガリン、糖類（砂糖、果糖ブドウ糖液糖）、鶏卵、アーモンド、乳清たんぱく、食塩）、乳等を主原料とする食品（生乳、乳清、クリーム）、クリーム、ホワイトチョコレート、レモンピール、カシューナッツ、ビターチョコレート、ピスタチオ、ラズベリー、すぐり、寒天、マスカットリキュール、洋梨リキュール、いちごピューレ、ピーチリキュール、ココナッツリキュール、ラズベリーリキュール、レモンリキュール、ミント/トレハロース、安定剤（加工デンプン、ペクチン、カラギナン）、乳化剤、膨張剤、着色料(アントシアニン、スピルリナ青、クチナシ黄、ビートレッド）、酸味料、香料、（一部に乳成分・小麦・卵・大豆・カシューナッツ・アーモンド・オレンジ・ももを含む）

重量 ：370g

商品サイズ：＜4号＞タルト直径122mm(底115mm)×タルト高さ18mm+こうぶつヲカシが3センチ程度の高さのります

ケーキトレー(ドーム型の蓋つき容器）のサイズ：155mmφ×76mmH

配送箱のサイズ：275mm×175mm×95mmH(外寸)

賞味期限：1カ月以上あるものをお届けします（冷凍 -18℃以下保管）

【購入方法】

＜オンライン＞

販売開始 ： 2025年10月10日（金）正午より（数量限定20台）

発送開始 ： 10月14日（火）より順次発送

配送について ： 送料別途・全国発送

オンライン購入方法 ： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

URL ： https://harapecolab.com/(https://harapecolab.com/)

※店頭での販売はございません。

10月の誕生石を表現した琥珀糖【10月のこうぶつヲカシ -誕生石トルマリン-】も好評販売中！

毎月一か月間だけお作りする誕生石のこうぶつヲカシ。10月のこうぶつヲカシでは、トルマリン、オパールに合わせ、幻想的な色合いの鉱物や宝石の琥珀糖を、鉱物採取箱をイメージした化粧箱に詰めてお届けします。お誕生日の贈り物やご自分へのご褒美として、毎月大変ご好評いただいています。

ハラペコラボについて

【10月のこうぶつヲカシ -誕生石トルマリン-】価格：3,240円（税込）10月の誕生石を手切りの琥珀糖で表現。表面はシャリっと、中はぷるんとした食感が特徴的。

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・ オリジナルグッズ企画開発販売など