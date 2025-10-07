【本社移転のお知らせ】 株式会社グルーヴホールディングスおよびグループ会社2社、業務拡大により2025年9月22日から新オフィスへ移転
株式会社グルーヴホールディングス（本社：大阪市中央区、代表取締役：池元宏行）およびグループ会社2社は、業務拡大と働きやすい環境整備を目的に、2025年9月22日より新オフィスにて営業を開始いたしましたのでお知らせいたします。
■移転の背景
今回の移転は、事業規模の拡大に伴い、社員がより快適に働ける環境を整えるとともに、社内外のコミュニケーションを促進し、さらなる業務効率化を図ることを目的として実施いたしました。
新オフィスでは、革新的なデザインを取り入れ、働きやすさに配慮したリフレッシュスペースを設置するとともに、2階フロアには応接会議室を増設しました。これにより、お客様との商談や打ち合わせをよりスムーズに行える環境を整えています。
私たちは、この新しい環境を拠点に、今後も一層のサービス向上と事業発展を目指してまいります。
リフレッシュスペース
執務スペース
会議応接室I
会議応接室II
会議応接室（ソファールーム）
会議応接室（VIP）
■移転先情報
所在地：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目7-26シンセイビル3階
※ビル名称は2026年4月に変更予定です。変更後：GROOVE長堀橋BLDG.
営業開始日：2025年9月22日（月）
[アクセス]
大阪メトロ長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅 徒歩5分
大阪メトロ堺筋線「長堀橋」駅 徒歩6分
■会社概要
会社名：株式会社グルーヴホールディングス
代表者：代表取締役 池元 宏行
本社所在地：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目7-26シンセイビル3階
設立：2018年７月26日
資本金：1,000万円
従業員数：グループ全体 71名 ※2025年10月現在
事業内容：不動産事業（売買、開発、賃貸、管理、企画、ビルメンテナンス）、飲食事業、宿泊事業およびグループ会社の運営管理
ホームページ：https://www.groove-hd.com/
株式会社グルーヴのホームページ：https://www.groove-pm.com/
株式会社グルーヴファシリティーズのホームページ：https://www.groove-ft.com/