【愛知・知多半島】アクセスがさらに便利に 期間限定でGlamping＆Resort WOOD DESIGN PARK NOMAが無料送迎サービスを導入
これまでお客様から「駅からの移動が不便」といった声をいただいていました。
その声にお応えし、このたび無料送迎サービスを導入。
最寄り駅からスムーズにお越しいただけるよう、より快適な滞在体験をサポートいたします。
■ サービス内容
送迎区間
・野間駅 ⇔ WOOD DESIGN PARK NOMA（片道約5分）
料金
・無料
利用方法
・ご宿泊予約時にオプション選択欄から、希望便（行き・帰り）をお選びいただけます。
・行きのみ、帰りのみのご利用も可能です。
※状況により運行できない場合があります。
期間
・2026年3月15日(日)まで
※3月16日にチェックアウトされるお客様の帰りの便まで運行いたします
■ 今後の展開について
本送迎サービスにより、電車でお越しいただいたお客様にも安心してご来場いただけるようになり、アクセス面での利便性が大幅に向上します。施設としては、より幅広い層のお客様（ファミリー層、荷物の多い方など）にこれまで以上に、快適にお過ごしいただけるようになりました。
これを機に、より快適になったWOOD DESIGN PARK NOMAでゆったりとした時間をお過ごしいただければ幸いです。
詳細・ご予約はこちらから :
https://wood-designpark.jp/resortnoma/
【運営会社】
ウッドデザインパーク株式会社
https://wood-designpark.jp
ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ
https://wood-designpark.jp/noma/
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/
【住所】
〒470-3236
愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21
【お問い合わせ先】
mail : infonoma@wood-designpark.jp
tell : 090-1664-0160
（対応時間: 10:00 ~ 20:00）
【アクセス】
＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分
＜公共交通機関＞名鉄「名古屋」駅から、名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗換え、
西部コース「野間灯台」下車徒歩3分