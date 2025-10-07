【11/5開催グローバル人材育成セミナー】日経新聞・The J.Morey Company,Inc.・トライズ共催！トランプ再登場と米国リスク－企業が備えるべき人事マネジメントと英語・異文化対応力
英語コーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を展開するトライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）は、日本経済新聞社 人財・教育事業ユニット、The J. Morey Company, Inc.と共催で、人材育成やリスクマネジメントをテーマとした企業向けウェビナーを11月5日に開催します。
米国でのビジネスを取り巻く環境は、政治・経済・社会のいずれにおいても大きな変化を遂げつつあります。とりわけ、トランプ政権再登場によって不透明さが増す米国情勢においては、企業が直面するリスクも多様化しています。とくに訴訟社会といわれるアメリカでは、人事・労務をめぐるトラブル（従業員からの訴訟、ハラスメント対応、労務マネジメントなど）が頻発し、経営の大きなリスクとなります。さらに、現地社員との円滑なコミュニケーションや異文化理解の不足は、PMIや組織運営の壁となりかねません。
本セミナーでは、日本経済新聞社 人財・教育事業ユニット、The J. Morey Company, Inc.（JMC）、そしてトライズが協働し、米国事業に関わる経営者・人事担当者・海外事業責任者の皆様に向けて、最新の米国リスクの実態と、その備えとして必要な「人事マネジメント」「リスク回避策」「英語力と異文化対応力」を具体的に解説します。
■イベント概要
日程：2025年11月5日（水） 13:30～15:00
開催場所：Zoomオンライン（お申込確認メールにて参加URLをご案内します）
参加費用： 無料
申込方法：こちらよりご登録ください https://toraiz-nikkei-20251105.peatix.com/
主催：日本経済新聞社 人財・教育事業ユニット・The J. Morey Company, Inc.・トライズ株式会社
こんな人におすすめ
・米国でのビジネスについて、リスクマネジメントを具体的に学びたい方
・米国事業における人事・労務リスクの実態と予防策を知りたい方
・英語力・異文化対応力を強化し、現地社員との関係構築を進めたい方
■プログラム内容
◇ご挨拶（約15分）
トライズ株式会社 代表取締役社長 三木 雄信
日本経済新聞社 人財・教育事業ユニット ユニット長 戸堀 勇人 氏
◇基調講演 第一部（約30分）
「第二次トランプ政権下での米国事業に、日本企業はどう対応するか？―リスク管理とコミュニケーション（仮）」
日本経済新聞社 ニュースエディター兼国際報道センター長 吉野 直也 氏
◇基調講演 第二部（約30分）
実際に起きている米国での人事トラブル・訴訟事例
制度整備・労務マネジメント・保険によるリスク軽減策
異文化理解の不足がもたらすトラブル事例と、米国事業成功に向けた人事戦略
The J. Morey Company, Inc.（JMC） 代表取締役社長 Joshua Morey 氏
※英語講演につき、同時通訳または英語翻訳字幕を予定しております
◇クロージング・質疑応答（約15分）
■登壇者
吉野 直也 氏
日本経済新聞社
ニュースエディター兼国際報道センター長
政治記者として細川護熙首相から石破茂首相まで16人の首相を取材し、財務省、経済産業省、金融庁など経済官庁も担当。2012年4月から17年3月までワシントンに駐在し、12年と16年の米大統領選を現地で報じられた。20年4月から23年3月まで政治部長。23年4月から24年3月まで政策報道ユニット長。24年4月から25年3月まで国際報道センター長。TBS「サンデーモーニング」やBS-TBS「報道1930」、BSテレビ東京「NIKKEIモーニングプラスFT」などに出演。
米国でのビジネスを取り巻く環境は、政治・経済・社会のいずれにおいても大きな変化を遂げつつあります。とりわけ、トランプ政権再登場によって不透明さが増す米国情勢においては、企業が直面するリスクも多様化しています。とくに訴訟社会といわれるアメリカでは、人事・労務をめぐるトラブル（従業員からの訴訟、ハラスメント対応、労務マネジメントなど）が頻発し、経営の大きなリスクとなります。さらに、現地社員との円滑なコミュニケーションや異文化理解の不足は、PMIや組織運営の壁となりかねません。
本セミナーでは、日本経済新聞社 人財・教育事業ユニット、The J. Morey Company, Inc.（JMC）、そしてトライズが協働し、米国事業に関わる経営者・人事担当者・海外事業責任者の皆様に向けて、最新の米国リスクの実態と、その備えとして必要な「人事マネジメント」「リスク回避策」「英語力と異文化対応力」を具体的に解説します。
■イベント概要
日程：2025年11月5日（水） 13:30～15:00
開催場所：Zoomオンライン（お申込確認メールにて参加URLをご案内します）
参加費用： 無料
申込方法：こちらよりご登録ください https://toraiz-nikkei-20251105.peatix.com/
主催：日本経済新聞社 人財・教育事業ユニット・The J. Morey Company, Inc.・トライズ株式会社
こんな人におすすめ
・米国でのビジネスについて、リスクマネジメントを具体的に学びたい方
・米国事業における人事・労務リスクの実態と予防策を知りたい方
・英語力・異文化対応力を強化し、現地社員との関係構築を進めたい方
■プログラム内容
◇ご挨拶（約15分）
トライズ株式会社 代表取締役社長 三木 雄信
日本経済新聞社 人財・教育事業ユニット ユニット長 戸堀 勇人 氏
◇基調講演 第一部（約30分）
「第二次トランプ政権下での米国事業に、日本企業はどう対応するか？―リスク管理とコミュニケーション（仮）」
日本経済新聞社 ニュースエディター兼国際報道センター長 吉野 直也 氏
◇基調講演 第二部（約30分）
実際に起きている米国での人事トラブル・訴訟事例
制度整備・労務マネジメント・保険によるリスク軽減策
異文化理解の不足がもたらすトラブル事例と、米国事業成功に向けた人事戦略
The J. Morey Company, Inc.（JMC） 代表取締役社長 Joshua Morey 氏
※英語講演につき、同時通訳または英語翻訳字幕を予定しております
◇クロージング・質疑応答（約15分）
■登壇者
吉野 直也 氏
日本経済新聞社
ニュースエディター兼国際報道センター長
政治記者として細川護熙首相から石破茂首相まで16人の首相を取材し、財務省、経済産業省、金融庁など経済官庁も担当。2012年4月から17年3月までワシントンに駐在し、12年と16年の米大統領選を現地で報じられた。20年4月から23年3月まで政治部長。23年4月から24年3月まで政策報道ユニット長。24年4月から25年3月まで国際報道センター長。TBS「サンデーモーニング」やBS-TBS「報道1930」、BSテレビ東京「NIKKEIモーニングプラスFT」などに出演。