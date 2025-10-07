BUZZ GROUP、採用サイトリニューアルに伴い「現役マネージャー3名が語る『熱い気持ちだけでOK』エンタメ業界で働く魅力」座談会記事を公開

株式会社BUZZ GROUP

全国81店舗でダンススタジオを展開する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都、代表取締役：憲 正孝）は、名古屋進出発表を受けた採用強化の一環として、採用サイトを全面リニューアルいたしました。この度、新たにグループ会社ファンテック株式会社の現役マネージャー3名による座談会記事を制作・公開し、エンタメ業界で働く魅力とリアルな声を発信いたします。

■ 名古屋進出を機に採用サイトを全面リニューアル

特集記事_サムネイル

先日発表した名古屋進出計画に伴い、BUZZ GROUPでは全国規模での採用活動強化を目的として、採用サイトの全面リニューアルを実施いたしました。従来の採用情報に加え、実際に働く社員の生の声を通じて、BUZZ GROUPの企業文化や働く魅力をより具体的に伝えることを目指しております。

■ 新規制作：多様なバックグラウンドを持つ3名のマネージャーが本音で語る座談会記事

リニューアルの目玉コンテンツとして、アイドルプロデュース事業を手がけるグループ会社ファンテック株式会社の現役マネージャー3名による座談会記事を新規制作いたしました。

参加者：

- おにぎりさん（入社3年目・メンズアイドルグループ担当）：SNS関連企業出身- うかぴさん（入社3年目・女性アイドルグループ担当）：元アイドル- あじきさん（入社3年目・メンズアイドルグループ担当）：元フリーダンサー

同期入社の3名は、それぞれ全く異なる業界出身でありながら、現在はマネージャーとして第一線で活躍しています。座談会では、入社のきっかけから日々の業務内容、やりがい、成長実感まで、包み隠さず本音で語っていただきました。

■ BUZZ GROUPの価値観「時間や場所に縛られない働き方」を体現

座談会では、BUZZ GROUPが大切にする「時間や場所に縛られない働き方」について詳しく紹介されています。担当アーティストのスケジュールに合わせた柔軟な勤務体制により、自分に合ったライフスタイルで働くことができる環境が、マネージャーたちのモチベーション向上に繋がっていることが明らかになりました。

■ 充実のサポート体制で「未経験でも安心」

記事では、新人マネージャーに対する手厚いサポート体制についても言及されています。

主なサポート内容：

- 平均3ヶ月間の研修制度- 複数の現場で様々なマネージャーから学べる環境- 段階的なスキルアップシステム- 先輩後輩関係なく相談し合える職場環境

実際に3名とも「未経験からデザイナーレベルまで」成長を遂げており、未経験者でも安心して挑戦できる環境が整っていることが分かります。

■ 「熱い気持ちだけでOK」- 求職者へのメッセージ

座談会の締めくくりでは、求職者に向けて力強いメッセージが送られました。

「知識的には準備しておくことはありません。熱い気持ちだけ用意してください！」（うかぴさん）

「未経験でも大丈夫です。経験豊富なマネージャー陣がサポートします」（おにぎりさん）

「熱意を持ってやりたい方は入った方がいいと思います」（あじきさん）

■ 採用サイトリニューアルの背景と今後の展開

今回の採用サイトリニューアルは、2025年の名古屋進出計画に向けた採用活動強化の一環として実施されました。BUZZ GROUPでは、マネージャー職をはじめとする様々なポジションで積極的な採用活動を展開しており、エンタメ業界で働くことの魅力と、BUZZ GROUPの企業文化をより多くの方に知っていただくことを目的としています。

今後も継続的に採用コンテンツの充実を図り、共に成長していける仲間との出会いを創出してまいります。

■ 新規公開コンテンツ詳細

タイトル： 「現役マネージャー3名が語る『熱い気持ちだけでOK』エンタメ業界で働く魅力」

公開日： 2025年10月6日

掲載場所： BUZZ GROUP公式サイト採用ページ ＞ 記事はこちら(https://group-buzz.com/recruit/2227/)

URL： https://buzzgroup.jp/recruit/

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/