【前編】『水道修理業者選び』の決定版！消費者500人調査から見えた選定基準

株式会社N-Vision

近年、水道修理業者を選ぶ際、消費者が重視する基準は何なのでしょうか。価格やサービス内容はもちろん重要ですが、それだけではなく、どのように情報を収集し、業者をどのように比較しているのかも選定において重要な要素となります。特に、水道修理業界では「信頼性」や「透明性」が消費者にとって不可欠なポイントです。

そこで、広島県を拠点に全国展開する水道修理業者「水道職人」を運営する株式会社N-Visionは、消費者500人を対象に水道修理業者に関するアンケート調査を実施しました。この調査を通じて、消費者が業者を選ぶ際にどの情報を最も重視し、どの要素が決定的なポイントになるのか、また業者選定後の満足度に影響を与える要因が明らかになりました。

この調査結果は、消費者の視点を理解するだけでなく、業者側にも今後のサービス改善やマーケティング戦略に役立つインサイトを提供します。消費者にとっては、業者選定の際の重要な基準を知ることで、より納得のいく選択ができるでしょう。また、業者にとっては、消費者のニーズを反映させることで、信頼性や透明性を高め、より効果的なサービス提供につなげることができます。

目次

◆ 調査1 ：水道修理業者を探す際に利用した情報収集方法

◆ 調査2 ：業者選定時に最も重視される比較ポイント

◆ 調査3 ：水道修理業者利用後に「思っていたのと違った」と感じたこと

◆ 調査4 ：水道修理業者に求められるサービス内容

◆ 調査5 ：水道修理業者のウェブサイトで重視される情報ポイント

◆ 調査6 ：SNSを通じて水道修理業者の情報を確認した経験

◆ 調査7 ：水道修理業者の信頼性を確認する方法

◆ まとめ：消費者が最も重視する水道修理業者選定基準と期待されるサービス

※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。

▶ 後編はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000170371.html)

Q1. 水道修理業者を探すとき、どのような方法で情報収集をしましたか？（複数回答可）

Q2. 業者を選ぶ際に、どんな項目で比較しましたか？（複数回答可）

Q3. 実際に利用してみて、「思っていたのと違った」と感じたことはありますか？（複数回答可）

Q4. 今後、水道修理業者に対してどのようなサービスがあると良いと思いますか？（複数回答可）

調査概要

- 最も多く利用されているのは検索エンジンでした。Googleなどを利用した人は52.8％と全体の過半数を占めており、業者選びにおいて「まずは検索」という行動が定着していることがわかります。- 次に多いのは「家族・友人からの口コミや紹介」で36.6％となっており、信頼できる身近な情報源が依然として強い影響力を持っていることが示されています。- これに続くのが「チラシやマグネットなどのポスト投函広告」で23.0％、「料金比較サイト（ミツモア、セーフリー、くらしのマーケット等）」で20.4％と、紙媒体や比較サイトの利用も一定の割合で行われていることがわかります。- 一方で、SNS（X、Instagram、TikTokなど）を利用した人は 7.2％にとどまり、「GoogleビジネスプロフィールやGoogleマップの口コミ」は 4.0％、「看板やラッピングカーを見て連絡した人」は 3.8％と、これらの方法は限定的な利用にとどまっています。ただし、Googleマップの口コミやビジネスプロフィールは検索行動と自然に結びつくため、利用率以上に実際の意思決定に影響している可能性もあります。- 総じて、情報収集の中心は検索エンジンと口コミの二大柱であり、そこに紙媒体や料金比較サイトが補完的に利用されている構図が見て取れます。水道修理という生活に直結するサービスにおいては、「信頼性」と「即時性」が重視されており、オンライン検索による利便性と、口コミによる安心感の双方が大きな役割を果たしていることが今回の結果から明らかになりました。- 水道修理業者を選ぶ際に重視されたポイントで最も多かったのは「修理費用のわかりやすさ・安さ」で60.2％でした。過半数以上の利用者が費用面を最優先しており、料金の明確さが業者選びの最大の基準であることがわかります。- 次に多かったのは「すぐに来てもらえるスピード感」で54.6％と、緊急性の高い水回りのトラブルにおいて迅速な対応が強く求められていることが示されました。- これに続いたのは「水道局指定工事店の有無」（28.8％）、「会社の知名度・安心感」（27.4％）、「口コミ・評判」（24.6％）、そして「出張費や追加料金の明記」（23.6％）でした。料金やスピードに次いで、信頼性や安心感に関連する要素、さらに費用の透明性を高める情報が重視されており、利用者が安心して依頼できる材料を求めていることがわかります。- 一方で、「24時間対応の有無」（16.8％）や「アフターサービスや保証内容」（14.4％）は比較的低い割合にとどまりました。しかし、これらは緊急時や修理後のトラブル対応に直結するため、一部の利用者にとっては重要な選定基準になっていると考えられます。- 総じて、この結果からは「費用の明確さ」と「迅速な対応」が最も重視される一方で、「安心感や信頼性」に関する要素も一定の比重を占めていることがわかります。業者側にとっては、料金体系をわかりやすく提示し、スピード対応を強化することが集客の基本となります。そのうえで、水道局指定工事店であることの明示や口コミ獲得、信頼できる情報発信によって安心感を提供することが、選ばれるための大きなポイントになるでしょう。- 水道修理業者を実際に利用した際に「思っていたのと違った」と感じた人の割合を見ると、最も多かったのは「料金が想定より高かった」で32.6％にのぼりました。事前の見積もりや料金体系の不透明さが原因と考えられ、消費者が最も不満を抱きやすいポイントであることが明確に示されています。- 次に多かったのは「修理スピードが遅かった」で11.6％、「作業員の対応に不満があった」で9.8％、「修理内容や説明がわかりにくかった」で8.2％と続きます。いずれも費用以外の不満要素として、スピード感、接客対応、説明不足といった“サービス品質”の側面が課題になっていることがわかります。- さらに「アフターケアや保証が不十分だった」と回答した人も3.4％おり、利用後の安心感を求める声も少数ながら存在しています。- 一方で、「特になかった」と回答した人は全体の52.0％と過半数を占めており、多くの利用者はおおむね満足していることが示されています。- 総じて、この結果からは「料金の透明性」と「迅速な対応」、「わかりやすい説明や丁寧な接客」が顧客満足度を左右する重要なポイントであることが浮き彫りになりました。業者にとっては、事前の料金説明を徹底すること、対応スピードを高めること、そして作業員教育による接客・説明力の強化が、顧客からの信頼獲得につながると言えるでしょう。- 水道修理業者に今後期待されるサービスとして最も多く挙げられたのは、「事前に修理箇所・費用までをLINEやアプリで知れる」というもので38.4％を占めました。料金の透明性や事前見積りに対するニーズが非常に強いことが改めて示されており、アプリやチャットツールを活用した簡便で迅速な情報提供が求められているといえます。- 次に多かったのは「緊急時に最短〇分で駆けつける『即対応』サービス」で32.4％となりました。水回りのトラブルは生活への影響が大きく、利用者がスピード感を重視していることがこの結果からも明確に読み取れます。- そのほか、「作業員の顔写真・プロフィールを事前に確認できる」（16.2％）や「定期点検パック」（16.0％）といった回答も一定数ありました。前者は安心感や信頼性を高める要素として、後者は予防的なメンテナンスへの関心を示すものと考えられます。- 一方で、「友人・知人を紹介すると特典がもらえる」と答えた人は4.8％と少なく、紹介制度へのニーズは限定的であることがわかります。- また、「特に求めていない」と回答した人も32.6％と3割以上存在しており、現状のサービスで十分と感じている層も少なくありません。- 総じて、利用者が強く求めているのは「事前の料金透明性」と「迅速な対応」であり、これらは過去の不満点（Q3での料金やスピードに関する不満）とも一致しています。加えて、安心感を高める仕組みや予防的サービスも一定の需要があることから、業者側は「料金の見える化」＋「即時対応体制」を軸にしつつ、付加価値サービスとして安心感や予防的メンテナンスを提供していくことが、今後の差別化ポイントとなるでしょう。

調査日： 2025年9月17日～2025年9月18日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 3年以内に水道修理を業者に依頼した500名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「全国対応の信頼できる水道修理業者を提供するN-Vision」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://no1-suido-pro.tokyo.jp/(https://no1-suido-pro.tokyo.jp/)

https://suido-pro.kanagawa.jp/(https://suido-pro.kanagawa.jp/)

N-Visionの強みとサービス

N-Visionでは、「信頼できる水道修理業者を提供するプロ集団」というコンセプトのもと、全国のお客様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適な水道修理サービスが全くわからない方のために、修理内容や料金の説明、対応スピードなど幅広い施策を提案できる専任スタッフがサポートします。

突然の水漏れや修理の必要に直面している方は、ぜひご相談ください。

Point（1）迅速かつ安心な対応ができる『N-Visionの水道修理サービス』

N-Visionでは、消費者の不安を解消するために、迅速で確実な修理対応を提供しています。特に、問題が発生した際には、最短での駆けつけ対応を約束し、事前にしっかりとした説明を行うことで、お客様が安心して修理を依頼できる環境を整えています。また、作業後にはアフターケアを徹底し、長期的に安心してお使いいただけるようサポートを続けます。

Point（2）高品質なサービス提供を支える専任スタッフ

修理内容や料金の透明性を確保するために、すべての作業を経験豊富なスタッフが対応しています。スタッフは定期的に研修を受け、常に最新の技術と知識を提供しています。また、お客様に安心してご利用いただけるよう、細かな修理内容まで丁寧に説明し、作業後もしっかりとアフターケアを行います。

Point（3）水道修理業務に留まらない幅広いサービス提供

水道修理に限らず、定期的な点検サービスや緊急時の対応、アフターサービスなど、多岐にわたるサービスを提供しています。施策単体でなく、トータルな修理プランを提供し、お客様の期待に最大限に応えます。

N-Vision 概要

商号：株式会社N-Vision

代表取締役：中村 信幸

設立：平成21年4月（2009年）

資本金：1,000万円

所在地：〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町8-57 N-Vision本社ビル

電話番号：082-275-5227

FAX番号：082-275-5228

事業内容：

- 給排水住宅設備工事- 給排水設備各種修繕- トイレ・排水管詰まり除去- 給湯器設置交換- 水まわりのリフォーム- 漏水調査・漏水修繕工事- 水まわり緊急メンテナンス

認可・資格：

- 指定給水装置工事事業者- 給水装置工事主任技術者

拠点展開：

（中国エリア）広島県・岡山県・山口県・島根県・鳥取県

（九州・沖縄エリア）沖縄県・福岡県・大分県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・宮崎県

（東海エリア）愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・山梨県・神奈川県

（近畿エリア）京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・大阪府・兵庫県

関連会社：株式会社MIZUSAPO

対応エリア：

（四国エリア）愛媛県・香川県・徳島県・高知県

（中国エリア）広島県