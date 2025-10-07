EXPACTが企画・運営する起業家発掘『TOMOLプロジェクト』静岡市でリゾート業等を展開するリバティーが協賛 ～リバティーリゾート久能山にてアイディア創出合宿を開催～

EXPACT株式会社

静岡を拠点に地方スタートアップや起業家支援、学生向けアントレプレナー教育を推進するEXPACT株式会社（静岡県静岡市、代表取締役 高地 耕平、以下：エクスパクト）が企画運営する「TOMOLプロジェクト」において、リバティーリゾート久能山等の施設運営やソフトウェア事業、サポート事業などを展開する株式会社リバティー様（所在地：静岡県静岡市、代表取締役会長 福原 良佐、取締役社長 福原 良馬、以下「リバティー」）よりご協賛をいただきました。



今回、リバティーが運営する「リバティーリゾート久能山」をTOMOLプロジェクトの合宿会場としてご提供いただき、2025年8月20日（水）21日（木）の2日間にわたり「アイデア創出合宿」を実施しました。

【会場となったリバティーリゾート久能山の魅力】

リバティーリゾート久能山：https://kunozan.jp/

リバティーリゾート久能山は、駿河湾を望む絶好のロケーションに位置する静岡県最大級の総合温泉施設です。館内には広々とした大浴場や開放的な露天風呂、多彩な浴槽が揃い、フィンランド式サウナや岩盤浴、外気浴も完備。心身をリフレッシュできる環境が整っています。

リバティーリゾート久能山の周辺には、歴史的・文化的価値の高い「久能山東照宮」が位置しています。久能山東照宮は徳川家康公を祀る最初の東照宮で、国宝にも指定される名所です。

風水的には「昇龍・回龍」の地形に包まれており、富士山から流れる龍脈（気）が駿河湾で反転し、石段を駆け上がるように巡ると伝えられています。この地形は出世運・成功運を高めるパワースポットとして広く知られ、1159段の石段を登ることで浄化と運気上昇を得られるとされています。

また、家康公の人生が「逆境からの大逆転」の象徴であることから、努力する人々の人生好転を祈願する場としても人気を集めています。

久能山エリアは、歴史・自然・文化・レジャーを同時に楽しめる静岡市を代表する観光拠点であり、TOMOLプロジェクトの合宿にふさわしい場となりました。

【プロジェクトの背景】

TOMOLプロジェクトは、静岡を拠点に挑戦する起業家を発掘・育成することを目的とした起業家育成プログラムです。リバティーは、観光事業にとどまらず常に新規事業へ挑戦し、地域に根差した活動を続けています。加えて、未来を担う起業家を応援する姿勢をもち、「観光エンターテインメントで地方観光を創造する」をミッションに掲げ、システム開発から施設経営のノウハウまで活かして地域に “新しい楽しさ”をカタチにしてきました。



今回のご協賛により、リバティーが持つ施設や知見を活かしながら、地域企業と連携したTOMOLプロジェクトの取り組みを一層加速させてまいります。



【合宿の様子】

＜TOMOLプロジェクト合宿概要＞

日時：2025年8月20日（水）～21日（木）［2日間］

会場：リバティリゾート（静岡市）

内容：アイデア創出ワークショップ、交流会

■株式会社リバティー

＜会社概要＞

（１） 社 名 ：株式会社リバティー（https://liberty-system.co.jp/）

（２）代表取締役会長：福原 良佐

取締役社長：福原 良馬

（３）本 社 所 在 地 ：静岡県静岡市駿河区稲川3丁目2番23号

（４） 設 立 ：1985年7月

（５） 事 業 内 容 ：ソフトウェア事業、web事業、サポート事業、旅行事業（静岡県知事登録 旅行業 第3-632号）、旅館事業、デジタルコンテンツ事業等

■EXPACT株式会社

＜会社概要＞

（１） 社 名 ：EXPACT株式会社（ https://expact.jp/ ）

（２）代表者取締役：高地 耕平

（３）本社所在地 ：静岡県静岡市葵区紺屋町8番地の12

（４） 設 立 ：2018年7月

（５） 事 業 内 容 ：資金調達支援（融資・VC・補助金）、人事制度構築・採用支援、広報PR支援等

以上