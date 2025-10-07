伊東市初！日本RV協会公認「RVパーク 伊東 奏の森リゾート」2025年10月11日（土）グランドオープン
静岡県伊東市の豊かな自然に囲まれた「奏の森リゾート」（運営：株式会社オウルテックのグループ会社である株式会社ライフエッグ）は、2025年10月11日（土）、静岡県伊東市に新たな滞在スタイルを提案する「RVパーク 伊東 奏の森リゾート」を開業します。
日本RV協会公認のRVパークとしては伊東市初となる施設で、奏の森リゾートの駐車場一角に2区画を整備。電源やWi-Fi、トイレ、コインランドリー、シャワー、ドッグラン（小型犬専用）など快適な設備を備え、自然に囲まれ、夜は星空の下で安心して車中泊を楽しむことができます。
RVパーク施設概要
区画サイズ：幅5m × 長さ5m（長さはみ出し可） 高さ制限なし
区画数：2区画（1区画につき車1台まで利用可）
利用料金：シーズンにより異なる（1区画 4,400円～7,700円 / 1泊）※詳細はHP参照
チェックイン：13:00～20:00
チェックアウト：～12:00
設備：100V電源（1500Wまで）、24時間トイレ、Wi-Fi、コインランドリー、シャワー（有料／ReFaシャワーヘッド、シャンプー・コンディショナー・ドライヤー完備）、ドッグラン（小型犬専用）、ごみ処理（有料）、発電機利用可（時間制限あり）
火気利用：ガスコンロ・電気コンロ使用可・焚火可（直火不可）
公式サイト： https://kanadenomori-resorts.jp/rvpark_ito/
特別キャンペーン
伊東市初となるRVパークの開業と、奏の森リゾート開業2周年（10月17日）を記念して、特別キャンペーンを実施します。
★泊まるほどお得！開業記念キャンペーン★
■期間：2025年10月11日（土）～11月13日（木）
■利用料金
・期間中の土曜日と10月12日・11月2日（日）
通常1泊 6,600円（一区画） ⇒ 期間限定1泊 5,500円
・期間中の日曜日～金曜日 ※10月12日・11月2日（日）を除く
通常1泊 5,500円（一区画） ⇒ 期間限定1泊 4,400円
さらに、期間中の月曜日～金曜日にご利用の方には、1泊ごとに 2,000円分の奏の森リゾート商品券を進呈！
1泊のご利用で、レストランやマルシェで使える商品券2,000円分がもらえる月曜日～金曜日がとってもお得です！
※連泊の場合は毎日商品券を進呈します。（土・日曜日を除く）
※商品券は奏の森リゾート内のレストランやマルシェでのみご利用可能です。
奏の森リゾートならではの楽しみ方
奏の森リゾート内には、和食・ステーキハウス・ベーカリーなど複数のレストランがあり、伊豆の旬の食材を使った料理をお楽しみいただけます。
また「奏のマルシェ」には約250種類の輸入ワインをはじめ、クラフトビール・焼酎・ご当地サイダー、地元野菜や果物、手作り惣菜、BBQ用冷凍食品、本格ソーセージ、観光土産や雑貨まで豊富に揃えています。
RVパーク利用者は、施設内で食材を調達して自炊したり、レストランで気軽にお食事を楽しんだりと、他のRVパークにはない多彩な過ごし方ができます。
伊東市初*となるRVパークで、自然、グルメ、温かなおもてなしを兼ね備えた特別なステイを。ぜひこの機会に、奏の森ResortsならではのRV体験をお楽しみください。
*「伊東市初」という表現は、日本RV協会公認のRVパークとして、RVパーク 伊東 奏の森リゾートが市内第一号であることを意味しています。
施設情報
名称：RVパーク 伊東 奏の森リゾート
所在地：静岡県伊東市十足325-1 奏の森リゾート内
開業日：2025年10月11日（予定）
区画数：2区画（順次拡大予定）
公式サイト：https://kanadenomori-resorts.jp/rvpark_ito/
本イベントに関するお問い合わせ
奏の森Resorts
住所：静岡県伊東市十足325‐1
電話：0557ｰ55ｰ7200
（自動音声応答後６を押下）
E-mail：info@kanadenomori-resorts.jp
奏の森Resorts公式
ホームページ：https://kanadenomori-resorts.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/kanadenomoriresorts/
X（旧Twitter）：https://x.com/KanadenoMoriPR
担当：神田・大庭（広報）