【青森・つがる発】“人と地域をつなぐビール”と“出会いの場”をつくる。津軽醸造が10月8日(水)00:00からCAMPFIREでクラウドファンディング開始

津軽醸造合同会社

津軽醸造合同会社（所在地：青森県つがる市稲垣町、代表：ヘインジ・クリストファー・デビド）は、青森の穀物を用いて「人と地域がつながるビール造り」を目指すブルワリーを設立します。

醸造所に併設する飲食スペース（タップルーム）の建設に向け、2025年10月8日（水）00:00よりCAMPFIREにてクラウドファンディングを開始(https://camp-fire.jp/projects/886340/)します。

目標金額は700万円。集まった資金は、

醸造所併設の「人と地域がつながるタップルーム」の内装施工費やデザイン費用などに充当します。

プロジェクトはAll-in方式で実施され、目標金額に満たない場合でも計画は実行されます。

青森の穀物でつくる

“人と地域をつなぐビール”

クラウドファンディングの詳細はこちら :https://camp-fire.jp/projects/886340/

代表のヘインジ・クリストファー・デビド（元「京都醸造(https://kyotobrewing.com/)」創業メンバー・醸造責任者）と、副代表の塩越遼太（青森県出身）が創業した津軽醸造は、「効率よりも地域との共生」を掲げ、津軽の米・麦・そば・ひえ・あわなどの地域穀物を主原料の一部として使用します。

同社では、ビールの主原料である穀物の30％を青森県産穀物で醸造することを目標としており、国産麦芽比率が5％未満とされる業界の中で全国的にも希少な取り組みです。

一杯のビールに、生産者の想い、津軽の風景、そして人と人のつながりを込める。

それが、津軽醸造が掲げる「人と地域をつなぐビール」の理念です。

“第二のふるさと”津軽への恩返し

代表のクリスはアメリカ出身。2003年から国際交流員として、現在のつがる市（旧車力村）(https://www.city.tsugaru.aomori.jp/index.html)で4年間勤務しました。

当時出会った人々や文化に深く魅了され、津軽を「第二のふるさと」と思うようになります。

その後、京都醸造株式会社(https://kyotobrewing.com/)の創業メンバーとして10年間にわたり日本のクラフトビール業界を牽引。

そして今、「もう一度、地域に根ざし、人と地域をつなぐ“意味のあるビール”をつくりたい」との想いで再び津軽へ戻り、このプロジェクトを立ち上げました。

出会いを育む“タップルーム”

今回のクラウドファンディングで資金協力を募るのが、醸造所に併設されるタップルーム（醸造所併設の飲食スペース）の建設費用です。

ここは、クリスが津軽で出会った多くの人々への「恩返しの場」として設計されています。

出来立てのビールを片手に、地元の方も旅人も自然に語り合える空間。

会話から新しいアイデアやつながりが生まれる――そんな“出会いの場”を目指しています。

タップルームは単なる飲食スペースではなく、人と文化が交わる地域のサードスペースとして、新しい交流拠点をめざします。

クラウドファンディング概要

プロジェクト名

【青森・つがる】地域資源を活用したビール造りで、人々が出会える場を作りたい!!

実施期間

2025年10月8日（水）00:00開始 ～11月16日（日）

目標金額 700万円

資金使途 タップルーム内装施工費、内装デザイン費、リターン制作費、手数料など

実施形式 All-in方式（目標未達でも実行）

実施サイト CAMPFIRE（https://camp-fire.jp/projects/886340/）(https://camp-fire.jp/projects/886340/)

クラウドファンディング詳細はこちら :https://camp-fire.jp/projects/886340/リターン例

12,500円：クラフトビール6本詰め合わせ

20,000円：ビール6本＋限定オリジナルTシャツ

25,000円：醸造開始記念イベント招待

70,000円：クラフトビール定期便（年6回）

100,000円：醸造設備のネーミングライツ

300,000円：1日ブルワー体験（クリスによる個別指導&飲み会）

500,000円：年間パスポート

今後のスケジュール（予定）

2025年10月：クラウドファンディング開始

2025年11月：タップルーム（角打ちスタイル）先行オープン

2026年春：初仕込み・本格稼働開始

代表コメントヘインジ・クリストファー・デビド

タップルーム完成イメージタップルーム完成イメージ

「地元の穀物と人の手でつくるビールを通じて、津軽の誇りと笑顔を広げたい。

そしてこのタップルームが、誰かの新しい出会いのきっかけになることを願っています。」

会社概要

会社名 津軽醸造合同会社（Tsugaru Brewing Company, LLC）

所在地 青森県つがる市稲垣町沼崎幾代崎121-4

設立日 2025年7月23日

代表 ヘインジ・クリストファー・デビド

事業内容 発泡酒製造・販売、飲食店経営、観光交流拠点の企画運営

公式サイト https://tsugarubrewing.com

取材・問い合わせ先

津軽醸造合同会社

副代表：塩越 遼太

E-mail：info@tsugarubrewing.com

電話：080-2824-4944

所在地：青森県つがる市稲垣町沼崎幾代崎121-4