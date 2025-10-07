【青森・つがる発】“人と地域をつなぐビール”と“出会いの場”をつくる。津軽醸造が10月8日(水)00:00からCAMPFIREでクラウドファンディング開始
津軽醸造合同会社（所在地：青森県つがる市稲垣町、代表：ヘインジ・クリストファー・デビド）は、青森の穀物を用いて「人と地域がつながるビール造り」を目指すブルワリーを設立します。
醸造所に併設する飲食スペース（タップルーム）の建設に向け、2025年10月8日（水）00:00よりCAMPFIREにてクラウドファンディングを開始(https://camp-fire.jp/projects/886340/)します。
目標金額は700万円。集まった資金は、
醸造所併設の「人と地域がつながるタップルーム」の内装施工費やデザイン費用などに充当します。
プロジェクトはAll-in方式で実施され、目標金額に満たない場合でも計画は実行されます。
クラウドファンディングの詳細はこちら :
https://camp-fire.jp/projects/886340/
青森の穀物でつくる
“人と地域をつなぐビール”
代表のヘインジ・クリストファー・デビド（元「京都醸造(https://kyotobrewing.com/)」創業メンバー・醸造責任者）と、副代表の塩越遼太（青森県出身）が創業した津軽醸造は、「効率よりも地域との共生」を掲げ、津軽の米・麦・そば・ひえ・あわなどの地域穀物を主原料の一部として使用します。
同社では、ビールの主原料である穀物の30％を青森県産穀物で醸造することを目標としており、国産麦芽比率が5％未満とされる業界の中で全国的にも希少な取り組みです。
一杯のビールに、生産者の想い、津軽の風景、そして人と人のつながりを込める。
それが、津軽醸造が掲げる「人と地域をつなぐビール」の理念です。
“第二のふるさと”津軽への恩返し
代表のクリスはアメリカ出身。2003年から国際交流員として、現在のつがる市（旧車力村）(https://www.city.tsugaru.aomori.jp/index.html)で4年間勤務しました。
当時出会った人々や文化に深く魅了され、津軽を「第二のふるさと」と思うようになります。
その後、京都醸造株式会社(https://kyotobrewing.com/)の創業メンバーとして10年間にわたり日本のクラフトビール業界を牽引。
そして今、「もう一度、地域に根ざし、人と地域をつなぐ“意味のあるビール”をつくりたい」との想いで再び津軽へ戻り、このプロジェクトを立ち上げました。
出会いを育む“タップルーム”
今回のクラウドファンディングで資金協力を募るのが、醸造所に併設されるタップルーム（醸造所併設の飲食スペース）の建設費用です。
ここは、クリスが津軽で出会った多くの人々への「恩返しの場」として設計されています。
出来立てのビールを片手に、地元の方も旅人も自然に語り合える空間。
会話から新しいアイデアやつながりが生まれる――そんな“出会いの場”を目指しています。
タップルームは単なる飲食スペースではなく、人と文化が交わる地域のサードスペースとして、新しい交流拠点をめざします。
クラウドファンディング概要
プロジェクト名
【青森・つがる】地域資源を活用したビール造りで、人々が出会える場を作りたい!!
実施期間
2025年10月8日（水）00:00開始 ～11月16日（日）
目標金額 700万円
資金使途 タップルーム内装施工費、内装デザイン費、リターン制作費、手数料など
実施形式 All-in方式（目標未達でも実行）
実施サイト CAMPFIRE（https://camp-fire.jp/projects/886340/）(https://camp-fire.jp/projects/886340/)
クラウドファンディング詳細はこちら :
https://camp-fire.jp/projects/886340/
リターン例
12,500円：クラフトビール6本詰め合わせ
20,000円：ビール6本＋限定オリジナルTシャツ
25,000円：醸造開始記念イベント招待
70,000円：クラフトビール定期便（年6回）
100,000円：醸造設備のネーミングライツ
300,000円：1日ブルワー体験（クリスによる個別指導&飲み会）
500,000円：年間パスポート
今後のスケジュール（予定）
2025年10月：クラウドファンディング開始
2025年11月：タップルーム（角打ちスタイル）先行オープン
2026年春：初仕込み・本格稼働開始
タップルーム完成イメージ
タップルーム完成イメージ
代表コメントヘインジ・クリストファー・デビド
「地元の穀物と人の手でつくるビールを通じて、津軽の誇りと笑顔を広げたい。
そしてこのタップルームが、誰かの新しい出会いのきっかけになることを願っています。」
会社概要
会社名 津軽醸造合同会社（Tsugaru Brewing Company, LLC）
所在地 青森県つがる市稲垣町沼崎幾代崎121-4
設立日 2025年7月23日
代表 ヘインジ・クリストファー・デビド
事業内容 発泡酒製造・販売、飲食店経営、観光交流拠点の企画運営
公式サイト https://tsugarubrewing.com
取材・問い合わせ先
津軽醸造合同会社
副代表：塩越 遼太
E-mail：info@tsugarubrewing.com
電話：080-2824-4944
所在地：青森県つがる市稲垣町沼崎幾代崎121-4