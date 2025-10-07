インフルエンサー万博マタニティ＆ベビー×UP-Tコラボショップオープン！

丸井織物株式会社

これまでインフルエンサー向けに開催されていた最新商品・サービスが体験できるイベントが、待望の一般来場可能で初開催!!ベビー向けの豪華企業が大集結!!

マタニティ・ママ・パパ・ベビーなどファミリー必見のイベントです！

今回、UP-Tとの特別コラボレーションにより、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを販売いたします。

ママやパパ、そして赤ちゃんに寄り添った温かみのあるデザインをはじめ、イベントの思い出をカタチに残せるアイテムが多数ラインナップ。

日常で使いやすいTシャツや雑貨を通じて、“子育てをするすべての人と、ベビーの笑顔をつなぐ”特別なコレクションとなっています。

ぜひ、この機会にインフルエンサー万博 マタニティ＆ベビー × UP-T コラボグッズをチェックして、心に残るひとときをお楽しみください。

特設サイトURL:https://up-t.jp/collabo/influencer-banpaku

【販売アイテム一部紹介】

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用