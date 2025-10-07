ポーター賞は、2001年に創設し、毎年、独自性のある優れた戦略を実践している企業・事業を表彰しています。本年度は、下記の3企業・事業に決定しましたのでお知らせします。（順不同）

株式会社eWeLL (訪問看護事業所支援サービス業)

株式会社フジクラ 情報通信事業部門 (光ファイバーケーブル製造業)

株式会社SCREENホールディングス セミコンダクターソリューションズ

(半導体製造装置製造業)

12月2日(火)に“競争力カンファレンス2025”を一橋講堂にて開催いたします。

受賞企業の経営者の方々に、楠木建一橋大学特任教授がインタビューし、優れた競争戦略の魅力を語っていただきます。

取材いただける場合は、ポーター運営委員会事務局にご連絡ください。

★開催日時 ：2025年12月2日（火） 15時から17時30分予定

★開催方法 ：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2）

★主催 ：一橋ICS（一橋ビジネススクール 国際企業戦略専攻）

★共催 ：一般社団法人 一橋大学知識共創機構

★協賛 ：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

株式会社 KPMG FAS

★プログラム；

15:00 主催者挨拶 一橋ICS専攻長 教授 大薗 恵美

15:05 講演 株式会社 KPMG FAS

代表取締役 パートナー 岡田 光 様

15:10 講演 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

取締役 副社長執行役員 別所 賢作 様

15:15 受賞企業の財務分析 一橋ビジネススクール 教授 野間 幹晴

15:30 受賞企業インタビュー 一橋ICS 特任教授 楠木 建

*受賞企業の戦略の特色を、各社の経営トップにインタビューします。

16:30 パネルディスカッション「AIと競争力」

ファシリテーター 一橋ICS客員教授 名和 高司

17:20 閉会挨拶 一橋ICS専攻長 教授 大薗 恵美