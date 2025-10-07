第25回ポーター賞受賞企業・事業発表、競争力 カンファレンス 2025のご案内
ポーター賞は、2001年に創設し、毎年、独自性のある優れた戦略を実践している企業・事業を表彰しています。本年度は、下記の3企業・事業に決定しましたのでお知らせします。（順不同）
株式会社eWeLL (訪問看護事業所支援サービス業)
株式会社フジクラ 情報通信事業部門 (光ファイバーケーブル製造業)
株式会社SCREENホールディングス セミコンダクターソリューションズ
(半導体製造装置製造業)
12月2日(火)に“競争力カンファレンス2025”を一橋講堂にて開催いたします。
受賞企業の経営者の方々に、楠木建一橋大学特任教授がインタビューし、優れた競争戦略の魅力を語っていただきます。
取材いただける場合は、ポーター運営委員会事務局にご連絡ください。
★開催日時 ：2025年12月2日（火） 15時から17時30分予定
★開催方法 ：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2）
★主催 ：一橋ICS（一橋ビジネススクール 国際企業戦略専攻）
★共催 ：一般社団法人 一橋大学知識共創機構
★協賛 ：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社 KPMG FAS
★プログラム；
15:00 主催者挨拶 一橋ICS専攻長 教授 大薗 恵美
15:05 講演 株式会社 KPMG FAS
代表取締役 パートナー 岡田 光 様
15:10 講演 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
取締役 副社長執行役員 別所 賢作 様
15:15 受賞企業の財務分析 一橋ビジネススクール 教授 野間 幹晴
15:30 受賞企業インタビュー 一橋ICS 特任教授 楠木 建
*受賞企業の戦略の特色を、各社の経営トップにインタビューします。
16:30 パネルディスカッション「AIと競争力」
ファシリテーター 一橋ICS客員教授 名和 高司
17:20 閉会挨拶 一橋ICS専攻長 教授 大薗 恵美