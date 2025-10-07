ポーター賞は、2001年に創設し、毎年、独自性のある優れた戦略を実践している企業・事業を表彰しています。本年度は、下記の3企業・事業に決定しましたのでお知らせします。（順不同）

株式会社eWeLL (訪問看護事業所支援サービス業)

株式会社フジクラ 情報通信事業部門 (光ファイバーケーブル製造業)

株式会社SCREENホールディングス セミコンダクターソリューションズ

(半導体製造装置製造業)

 

12月2日(火)に“競争力カンファレンス2025”を一橋講堂にて開催いたします。

受賞企業の経営者の方々に、楠木建一橋大学特任教授がインタビューし、優れた競争戦略の魅力を語っていただきます。

取材いただける場合は、ポーター運営委員会事務局にご連絡ください。

 

★開催日時　：2025年12月2日（火） 15時から17時30分予定

★開催方法 ：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2）

★主催　　　：一橋ICS（一橋ビジネススクール 国際企業戦略専攻）

★共催　　　：一般社団法人 一橋大学知識共創機構

★協賛　　　：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社　

　　　　　　　株式会社 KPMG FAS

★プログラム；

15:00 主催者挨拶　　　　　　一橋ICS専攻長 教授　大薗 恵美

15:05 講演　　　　　　　　　株式会社 KPMG FAS

　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役 パートナー　岡田　光 様

15:10 講演　　　　　　　　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　取締役 副社長執行役員 別所 賢作 様

15:15 受賞企業の財務分析　　一橋ビジネススクール 教授　野間　幹晴

15:30 受賞企業インタビュー　一橋ICS 特任教授　楠木　建

　*受賞企業の戦略の特色を、各社の経営トップにインタビューします。

16:30 パネルディスカッション「AIと競争力」　

ファシリテーター　　　          一橋ICS客員教授　名和　高司

17:20 閉会挨拶　　　　　　　一橋ICS専攻長 教授　大薗 恵美

 

 