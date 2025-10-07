量子コンピュータの国際会議「Q2B 2026 Tokyo」開催決定

株式会社テラスカイ

Quemixは2025に引き続き共同主催者およびプラチナスポンサーとして参加

開催期間：2026年6月4日・5日 場所：グランドハイアット東京(六本木)

株式会社テラスカイ（本社所在地：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤秀哉）のグループ会社で量子コンピュータのアルゴリズム・ソフトウェアの研究開発を行う株式会社Quemix（本社：東京都中央区日本橋 代表：松下 雄一郎、以下 Quemix）は、QCWare（米国カリフォルニア州パロアルト 代表：マット・ジョンソン）との共同主催で「Q2B 2026 Tokyo」を開催いたします。「Q2B」は量子コンピュータのビジネス応用に関する国際会議と展示会です。国内外の量子コンピュータベンダーと国内の研究者・政府関係者・エンドユーザー・投資家を繋ぐエコシステム創出の場として、パリ・シリコンバレー・東京で開催される世界的な会議です。

2025

「Q2B 2025 Tokyo」は、過去最多の670名以上が参加し、量子コンピュータへの関心の高さを裏付けました。

また、本田技術研究所とQuemixによる「量子状態を読み出す新技術」の共同発表を始め、実装化を見据えたインパクトのある研究発表が相次ぎ、「Q2B」の世界的注目度がさらに高まっています。

Quemixは前回に続き、「Q2B 2026 Tokyo」のプラチナスポンサーとして参加し、誤り訂正量子コンピュータ（FTQC）のアルゴリズムに関する研究成果や量子コンピュータを用いた最新ユースケースを発表・展示予定です。同時にQuemixはQ2B 2026 Tokyoの共同主催者として、スポンサー募集・メディア対応など幅広く運営をサポートし、Q2B 2026 Tokyoにおける量子コンピュータビジネスの創出・発展に貢献してまいります。

＜イベント概要＞

イベントタイトル：Q2B 2026 Tokyo ｜量子コンピュータの実現に向けて

開催場所：グランドハイアット東京（東京都港区六本木6-10-3 六本木ヒルズ内）

開催期間：2026年6月4日・5日

＜Q2B 2025 Tokyo実績情報＞

開催日・場所：2025年5月15日・16日 グランドハイアット東京

来場者数：600人

登壇者数：75人

セッション数：58

展示ブース：20

主な参加企業・団体：

【プラチナスポンサー】Quemix

【ダイアモンドスポンサー】SQAI、クオンティニュアム株式会社＆三井物産株式会社

【ゴールドスポンサー】IONQ、Q-CTRL、Qedma、QuEra、富士通株式会社、Quantum Machines、Quantum Source、JHPC-quantum、KEYSIGHT、NuQuantum

Q2B 2026 Tokyo出展・取材に関するご相談窓口： https://www.quemix.com/q2b26tokyo

以下のご質問をお受けしております。

展示・スポンサー出展を検討されている国内の企業・団体様からのお問合せ

Q2B 2026 Tokyoに関する取材・撮影、出展関係者への取材依頼などのご相談

株式会社Quemixについて

Quemixは、株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役：佐藤 秀哉）の連結子会社で、量子コンピュータ、量子センサ、材料計算関連の研究開発を行っています。「量子技術で人類が夢見た未来を実現する」というビジョン実現のため量子技術で時代をリードする企業のブレークスルーを支援していくことをミッションに、2019年の会社設立時より誤り耐性量子コンピュータ（FTQC）向けのアルゴリズムにフォーカスした研究開発をしており、量子化学計算アルゴリズムとして数学的に量子加速が証明された「確率的虚時間発展法（Probabilistic Imaginary-Time Evolution、PITE(R)）」を開発・特許取得しております。日本におけるFTQCアルゴリズム研究分野をリードするQuemixでは2028年を目標に材料計算・シミュレーション領域における量子コンピュータ実用化に向けて鋭意研究開発を進めております。

お問合せ先

【Quemix事業に関するお問い合わせ】

株式会社Quemix https://www.quemix.com/contact

【メディアの方からのお問い合わせ】

株式会社テラスカイ 広報担当 pr@terrasky.co.jp

※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。