お肉好き必見！“肉の祭典”ニュー・クイック直売会 10月開催　工場直送の新鮮なお肉と限定屋台グルメを、ここだけの特別価格で　厚木はステーキ丼、岩井はピザーラの限定ピザが初登場！

株式会社ニュー・クイック

株式会社ニュー・クイック（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は、2025年10月11日（土）に厚木センター（神奈川県厚木市）、10月19日（日）に岩井センター（茨城県坂東市）にて「ニュー・クイック直売会」を開催いたします。

近年の物価高騰や食の安全性への関心が高まる中、ニュー・クイックでは「高品質なお肉をより身近に、よりお得に楽しんでいただきたい」という想いから、定期的に直売会を開催しています。

このイベントの特長は、普段は一般のお客様が入ることのできない物流センターを会場にしていることです。工場でカットした新鮮なお肉を提供できるため、精肉専門店ならではの確かな品質をお値打ち価格でご提供します。さらに、店舗には並ばない特価品も多数登場し、毎回大変ご好評をいただいています。

地域のお客様との交流の場としても親しまれており、過去の開催では開場前から長蛇の列ができるほどの人気イベントです。直売会ならではの特別価格と限定商品を、この機会にぜひお楽しみください。

【厚木センター直売会】概要

■開催日：2025年10月11日（土）

■開催時間：8:00～11:00

■場所：ニュー・クイック厚木センター（〒243-0022 神奈川県厚木市酒井3200）

■お問い合わせ：TEL 046-227-1129（ニュー・クイック商品部厚木センター）

■来店特典:お買い上げレシートご提示で「パインサイダー1杯プレゼント」※先着150名様 ※1会計1杯まで

■屋台メニュー：ステーキ丼 税込500円 ／サーロインステーキを食べきりサイズのミニ丼ぶりでご用意。

＜厚木センター＞イチオシ商品！ ＊他にもお得な商品を多数取り揃えております！

長崎県産 雲仙きわみ牛牛サーロインステーキ用（380g）

価格：2,000円（税込）

長崎県産 雲仙きわみ牛牛リブローススライス（3８0g）

価格：2,000円（税込）

【岩井センター直売会】概要

■開催日：2025年10月19日（日）

■開催時間：8:00～11:00

■場所：ニュー・クイック岩井センター（〒306-0617茨城県坂東市神田山2445-12）

■お問い合わせ：TEL: 0297-36-2911（ニュー・クイック商品部岩井センター）

■来店特典:1会計5,400円（税込）以上お買い上げの方に「保冷バッグ」をプレゼント（※先着100名様）

■屋台メニュー: 厚木センターの直売会で大行列を記録した限定ピザがついに岩井センターに登場！焼きたての美味しさを楽しめるピザーラのキッチンカーが会場にやってきます！直売会でしか味わえない“お肉屋さん発”の本格ピザをぜひお楽しみください。

＜ニュー・クイック×ピザーラのピザ2種＞

横濱グルメ倶楽部 厚切りベーコンのピザ

～カレーソース～ １枚（直径22.8cm）税込1,500円

横濱グルメ俱楽部のベーコンを厚切りにカットし大胆にトッピング！お子様でも食べられるカレー味に仕上げました。

横濱グルメ倶楽部 あらびきポークウインナーのピザ

～ピリ辛サルサ～ １枚（直径22.8cm）税込1,500円

横濱グルメ俱楽部のあらびきポークウインナーを使用。隠し味にガーリックを効かし、サルサソースが大人の味を演出します。

＜岩井センター＞イチオシ商品！ ＊他にもお得な商品を多数取り揃えております！

山形県産黒毛和牛 山形牛サーロインステーキ用 （380ｇ）

価格：3,000円（税込）

※各センターともに駐車場のご用意がございます。

※駐車場のご用意はございますが、当日は大変な混雑が予想されます。予めご了承ください。

※商品は豊富に取り揃えておりますが数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※写真はイメージです。