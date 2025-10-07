信和コミュニティ株式会社、プライバシーマーク（Pマーク）取得

信和建設株式会社

信和コミュニティ株式会社（本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役社長：前田裕幸）は、2025年9月16日一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より「プライバシーマーク（Pマーク）」の認定を取得したことをお知らせいたします。

■プライバシーマークとは

プライバシーマーク制度は、日本産業規格「JIS Q 15001:2017 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」をベースにした審査基準によって事業者のPMS（個人情報保護マネジメントシステム）の運用を評価しています。事業者にとっては、個人情報保護法の遵守に留まらず、自主的により高いレベルの個人情報の管理体制を確立し運用していることを、取引先や消費者に分かりやすく示すことができる制度として活用いただいています。

（引用：一般財団法人日本情報経済社会推進協会ホームページより）

■プライバシーマーク認証概要

登録番号：第17005119（01）号

事業者名称：信和コミュニティ株式会社

有効期間：2025年10月2日～2027年10月1日

審査機関：一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

■取得の背景

信和コミュニティは、不動産管理業を通じて多くのお客様の個人情報をお預かりしており、その情報を適切に取り扱うことが重大な社会的責任であると認識しております。

これまでも情報セキュリティの強化や従業員教育を通じて個人情報保護に努めてまいりましたが、より一層の信頼性向上と管理体制の明確化を図るべく、プライバシーマークの取得に取り組んでまいりました。

今後も継続的な改善を通じて、お客様に安心してご利用いただけるサービスの提供を目指してまいります。

■信和グループについて

信和コミュニティは、信和グループの一員として不動産仲介業務・不動産管理業務を中心に事業を担っております。

信和グループは、総合建設業・総合不動産業を中心に、多角的な事業展開を行っております。常に革新と挑戦を続け、社会に貢献する企業を目指しています。

今後もグループ各社と連携を深めることで、より高品質かつ安心・安全なサービス体制の構築に努めてまいります。

【企業理念】

一、人のよろこびを自分のよろこびとする。

一、人々の豊かな暮らし、社会の進歩発展に貢献する。

一、永久に進化し続ける。

▶ 信和グループHP：https://shinwa-grp.co.jp/

▶ 信和建設HP：https://www.shinwakensetsu.com/

▶ 信和不動産HP：https://shinwa-fudousan.co.jp/

▶ CSR活動： https://shinwa-grp.co.jp/company/csr/

■会社概要

会社名：信和コミュニティ株式会社

所在地：大阪市淀川区十三本町1-12-15ドルチェヴィータI 3階

代表者：代表取締役社長 前田裕幸

公式WEBサイト：https://shinwa-mitsukeya.com/

お問い合せ先：TEL：06-6838-4801 / FAX：06-6838-4802