enishの『ぼくのレストランII』で期間限定の『2025年サンリオキャラクター大賞プレミアムショップ』を開始！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）が提供する大人気レストラン経営シミュレーションゲーム『ぼくのレストランII』は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）とのライセンス契約により『2025年サンリオキャラクター大賞プレミアムショップ』を、2025年10月5日（日）から10月15日（水）まで期間限定で開始いたしました。

■『ぼくのレストランII』×『2025年サンリオキャラクター大賞プレミアムショップ』コラボキャンペーン概要

『ぼくのレストランII』×『2025年サンリオキャラクター大賞プレミアムショップ』で限定アイテムが入手できます。

詳細は、アプリ内のキャンペーンページをご参照ください。

期間：2025年10月5日（日）から10月15日（水）20: 00（予定）

本企画では、2025年サンリオキャラクター大賞で1～5位になったサンリオキャラクターズをイメージした、素敵なスタッフやスタッフツールがいっぱい詰まった特別なショップとなっております。限定アイテムが入手できるこの機会にぜひ『ぼくのレストランII』をお楽しみください。

ポムポムプリン キャラ大2025 1位ver.シナモロールのティーセットサンリオキャラクターズコレクトチケット(ポチャッコ)

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G660094

(コラボアイテム一部紹介)



■『ぼくのレストランII』ゲーム概要

『ぼくのレストランII』は、ソーシャルゲーム黎明期にあたる2010年7月に配信開始以降、10年以上もの長きに渡り、GREE、mixi、mobageなどのSNSで約400万人のお客様にお楽しみいただいているレストラン経営シミュレーションゲームの決定版です。

【アプリ名】：ぼくのレストランII

【ジャンル】：レストラン経営シミュレーションゲーム

【アクセス方法】：http://www.bkrs.jp/top#iron_jump

対応プラットホーム：

GREE、mixi、mobage、ハンゲーム、Ameba、ヤマダゲーム、コロプラ、TSUTAYAオンラインゲーム、ゲソてん、DMM（※）ご利用には上記プラットフォームへの会員登録が必要です。

【対応端末】

iPhone、Android(TM)、フィーチャーフォン（一部機種を除く）の各キャリアの端末において、Flash Lite1.1以上が利用できる端末に対応しております。

【スマートフォン推奨環境】

・iOS 4.0 以上（タブレット、touchは推奨外）

・Android 2.3 以上（タブレットは推奨外）

【利用料金】：基本プレイ無料／アイテム課金制

【著作権表記】：(C) enish,inc.

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G660094

■株式会社enish（エニッシュ）http://www.enish.com(http://www.enish.com)

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。

所在地：東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営