【FC大阪】八戸学院大学 木村大輝選手 2026シーズン加入内定のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では、八戸学院大学の木村大輝選手が2026シーズンより加入することが内定いたしましたのでお知らせいたします。




【木村大輝選手 プロフィール】


名前：


木村 大輝（KIMURA Hiroki）



ポジション：


MF



生年月日：


2003/05/10（22歳）



出身地：


青森県



身長/体重：


178cm/75kg



経歴：


2016-2018　ウインズFC U15


2019-2021　八戸学院野辺地西高校


2022-2025　八戸学院大学



代表歴：


2024　　　 デンソーカップチャレンジサッカー東北選抜



コメント：
この度、2026シーズンからFC大阪に加入することになりました八戸学院大学の木村大輝です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをFC大阪という素晴らしいクラブでスタートでき、大変嬉しく思います。
これまで育ててくれた家族、応援し、支えてくださっているすべての方々への感謝の気持ちを忘れずに、日本を代表する選手になれるよう、またFC大阪の勝利のために謙虚にひたむきに頑張ります。
応援よろしくお願いします！




大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。